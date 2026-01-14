ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßiPhone¤Ç½éÆ³Æþ¡© Çö¤µ¡¦¾Ê¥¨¥Í¡¦ÌÀ¤ë¤µ¤òÊÑ¤¨¤ë¿·µ»½Ñ¤È¤Ï
¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¡ÖÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßiPhone¡×¤È¼¡´ü¡ÖiPhone Air¡×¤Ï¡¢¤è¤êÌÀ¤ë¤¤¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎThe Elec¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßiPhone¤È¼¡´üiPhone Air¤Ë¤Ï¡¢Samsung¤Î¡ÖCoE¡ÊColor Filter on Encapsulation¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµ»½Ñ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤ÏÍµ¡EL¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤«¤éÊÐ¸÷¥Õ¥£¥ë¥à¤òÇÓ½ü¤·¡¢ÊÝ¸îÉõ»ßÁØ¤ËÄ¾ÀÜ¥«¥é¡¼¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
CoEµ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤·¤¿Íµ¡EL¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï½¾Íè¤è¤ê¤âÌÀ¤ë¤¯¡¢Çö¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢iPhone¤ÎËÜÂÎ¤òÇö·¿²½¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¾ÃÈñÅÅÎÏ¤òÁý¤ä¤µ¤º¤Ë¹â¤¤µ±ÅÙ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
The Elec¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Îµ»½Ñ¤Ï2026Ç¯¸åÈ¾¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ÖÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßiPhone¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ë2027Ç¯¤Î¼¡´üiPhone Air¤Ë¤â³ÈÂç¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£¤Ê¤ª¡¢¼¡´üiPhone Air¤ÎÈ¯Çä¤Ï½éÂå¥â¥Ç¥ë¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢2027Ç¯¤ØÈ¯Çä»þ´ü¤¬±ä´ü¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßiPhone¤Ï¤½¤ÎÆÃÀ¾å¡¢ËÜÂÎ¤ÎÇö·¿²½¤¬½ÅÍ×¡£º£¸å¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬iPhone¤ÎÇö·¿²½¤Ë¤É¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
Source: The Elec via MacRumors
