¡É¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡ÉÄ¾Á°¤Î¡ØPerfume¡Ù¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È°ì½ï¤ËÁ´°÷¾Ð´é¤Ç¡Ö¹ÈÇòÄ¾¸å¤Îµ®½Å»Ñ¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤«¸¥·ì¤È¤«¡×
¡Ç25Ç¯Âç³¢Æü¤ÎÌë¤â¸áÁ°£°»þ¤ò²ó¤ê¡¢Ç¯¤âÌÀ¤±¤Æ£±»þ´Ö°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿º¢¡¢NHK¤Î¸¼´Ø¤«¤é»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØPerfume¡Ù¤Î£³¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡È¤Î¤Ã¤Á¡É¤³¤ÈÂçËÜ°½Çµ¡Ê37¡Ë¤òÀèÆ¬¤Ë¡È¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤ÈÀ¾ÏÆ°½¹á¡Ê36¡Ë¡¢¡È¤«¤·¤æ¤«¡É¤³¤È³ßÌîÍ¹á¡Ê37¡Ë¤ÈÂ³¤¯¡££³¿Í¤Î¸å¤í¤Ë¤Ï¡¢¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò¹½¤¨¤¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤äÂ¿¤¯¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
ºòÇ¯¤ÎÂç³¢Æü¡¢¡ØPerfume¡Ù¤Ï¡ØÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¡ØPerfume Medley 2025¡Ö¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡×¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×¡Ù¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ï¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÌðÂô±ÊµÈ¡Ê76¡Ë¤ä¡¢¡ØB¡Çz¡Ù°ðÍÕ¹À»Ö¡Ê61¡Ë¤ÎÅÐ¾ì¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤¿¡ØMrs.GREEN APPLE¡Ù¤Î°µ´¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÇÇòÁÈ¤¬¹ÈÁÈ¤ËÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ÈÁÈ½Ð¾ìÏÈ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡ÈÂç¥È¥ê¡É¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¡ØÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡Ù¤òÈäÏª¤·¤¿¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ê63¡Ë¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¹ÈÇò½Ð¾ì¤òºÇ¸å¤Ë¡È¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡Ê³èÆ°µÙ»ß¡Ë¡É¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡ØPerfume¡Ù¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¥ê¥Ï¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¡¢¡É¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤«¤·¤æ¤«¤Ï¡¢
¡Ö¤³¤ÎÀè¤â¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ëº£¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥Á¡¼¥à¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡¢¤³¤ÎÄ©Àï¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¸ì¤ê¡¢¤Î¤Ã¤Á¤Ï¡¢
¡Ö¤³¤Î25Ç¯´Ö»Ù¤¨¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î·Ê¿§¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡×
¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Î¡ØPerfume¡Ù±ÇÁü¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤¤¡¢°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¥é¥¹¥È¤Ï£³¿Í¤¬Î³»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦±é½Ð¤Ç²ñ¾ì¤Ï´¶Æ°¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢»Ê²ñ¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤Ï¡Øµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÈÖÁÈ½ªÎ»¸å¡¢¤Þ¤ÀÍ¾±¤¤Î»Ä¤ëÃæ¡¢¼¡¡¹¤È½Ð¾ì²Î¼ê¤¿¤Á¤¬NHK¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖºÇ¸å¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡ØPerfume¡Ù¤À¤Ã¤¿¡££³¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¸«Á÷¤ê¤ËÍè¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡È¥Í¥¢¥«¡ÉÁ´³«¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¤½¤Î¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡¢°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï£³¿Í¤Ç¤¤¤ì¤Ð°ìÀ¸¡ØPerfume¡Ù¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤Í¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤Ë½ä¤ê¹ç¤¨¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ºòÇ¯12·î14Æü¤Ë¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤¿¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¡Ê32¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØCHINTAI presents ¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å Chapter #0¡ÁTouch Your Heart¡Á¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢
¡ÖÌ¤ÃÎ¤¹¤®¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¸¥·ì¤È¤«¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¤È¡¢¤¤¤«¤Ë¤âÈà½÷¤é¤·¤¤²óÅú¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢Á´¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤£³¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£