ÆüËÜÂåÉ½¡¢Äå»¡ÉôÂâ¤Î¼ÂÂÖ¤È¤Ï¡©¡¡ºÆÀ¸¢ªÄä»ß¢ªÏ¿²è¡Ä³ÉÍðºîÀï¤ÎÎ¢¤Ë¡Ö¼åÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
ÂçÊ¬¿·´ÆÆÄ¤Î»ÍÊýÅÄ½¤Ê¿»á¡Öº£¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊÔ½¸¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡2026Ç¯¤«¤éÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Î¿·»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë»ÍÊýÅÄ½¤Ê¿´ÆÆÄ¤¬ÃÞÇÈÂç³ØÂç³Ø±¡½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿ÏÃ¤À¡£
¡¡ÅÄÅè¹¬»°»á¡ÊÁ°ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ²ñÄ¹¡Ë¤Î¸¦µæ¼¼¤Ë¤Ï¡¢1998Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¾®Ìî¹ä¡¦JFAµ»½Ñ°Ñ°÷¡¢º£°æ½ã»Ò¡¦JFAÁ°½÷»Ò°Ñ°÷Ä¹¤éÀº±Ô¤¬½¸·ë¡£»ÍÊýÅÄ´ÆÆÄ¤¬ºßÀÒ¤·¤¿1996¡Á98Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï»ØÆ³¼Ô¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ä¥È¥ì¥»¥ó²þ³×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿»þÂå¤Ç¡¢Èà¤é¤¬¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿³èÆ°¤Ë·È¤ï¤ëµ¡²ñ¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡á¸µÀî±Ù»Ò¡¿Á´7²ó¤Î3²óÌÜ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡
¡¡»ÍÊýÅÄ´ÆÆÄ¼«¿È¤â1997Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹WÇÕ¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤«¤éËÜÂç²ñ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥¿¥¹¥¯¤òÃ´¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Öº£¤Î»þÂå¤Ïµ»½Ñ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ°²èÊÔ½¸¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ç¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Åö»þ¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¥Ç¥Ã¥2Âæ¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¡¢ºÆÀ¸¡¦°ì»þÄä»ß¡¦Ï¿²è¤ò·«¤êÊÖ¤·¤ÆÊ¬ÀÏ±ÇÁü¤òÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£º£¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊÔ½¸¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤â¤È¤È¤Ê¤ë±ÇÁü¥½¡¼¥¹¤Î¼ý½¸¤Ë¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÅØÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥¢¥Ê¥í¥°µ¡´ï¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤ËÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤ëºî¶È¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö´ÆÆÄ¤¬Áª¼ê¤Ë²¿¤ò¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤ÇÍî¤È¤·¹þ¤à¤Ù¤¤«¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤½¤Î±ÇÁü¤ä»ñÎÁ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤Î¤¬ËÍ¤éÊ¬ÀÏ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò´ð¤Ë¡¢¤½¤³¤«¤é²ÃÌÐ¼þ´ÆÆÄ¡¢¸å¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À²¬ÅÄÉð»Ë´ÆÆÄ¡ÊFCº£¼£ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÆ³¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤É¤¦¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä»î¹ç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬°ìÈÖÂçÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¡£¾¯¤·¤Ç¤âÈà¤é¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÅØÎÏ¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×
¡¡20ÂåÈ¾¤Ð¤Î¥¬¥à¥·¥ã¥é¤À¤Ã¤¿Æü¡¹¤ò½Ò²û¤¹¤ë»ÍÊýÅÄ´ÆÆÄ¡£¤È¤ê¤ï¤±°õ¾Ý¿¼¤¤¤Î¤¬¡¢Æ±ºÇ½ªÍ½Áª¡¦Âè3ÂåÉ½·èÄêÀï¤Î¥¤¥é¥óÀï¤À¤í¤¦¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥¤¥é¥ó¤ÏÁ°Æü¡¢2¥È¥Ã¥×¤Î°ì³Ñ¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿FW¥³¥À¥À¥É¡¦¥¢¥¸¥¸¤¬½ÉÇñÀè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¼Ö¥¤¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¸½¤ì¤ë¤È¤¤¤¦³ÉÍðºîÀï¤òÅ¸³«¡£ÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Èà¤¬¤¤¤ë¤«¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ±þºö¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î½àÈ÷¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ½ªÍ½Áª¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ç8»î¹ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¸¤¬½Ð¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È½Ð¤Ê¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÁÛÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦1¿Í¤Î¥¢¥ê¡¦¥À¥¨¥¤¤ÏÂÇÅÀ¤Î¹â¤¤¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤òÉð´ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¡Ê¥á¥Õ¥Ç¥£¡¦¡Ë¥Þ¥Ï¥À¥Ó¥¥¢¤È¤Î¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤«¤é¿ôÂ¿¤¯¤Î¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò·Ù²ü¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¼éÈ÷¿Ø¤Ï¥Ü¡¼¥ë¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¼åÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤ÏÁê¼ê¤Î»ëÌî¤«¤é¾Ã¤¨¤ëÆ°¤¤¬Í¸ú¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤âÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»ÍÊýÅÄ´ÆÆÄ¤é3¡Á4¿Í¤ÎÊ¬ÀÏ¥Á¡¼¥à¤¬Æ³¤½Ð¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Âç°ìÈÖ¤ËÄ©¤ó¤ÀÆüËÜÂåÉ½¡£FWÃæ»³²í»Ë¡Ê¸½¾ÂÄÅCRO¡Ë¤ÎÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤Î¸å¡¢¥¢¥¸¥¸¤È¥À¥¨¥¤¤ËÈïÃÆ¡£1-2¤ÎÎôÀª¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢¸åÈ¾¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿FW¾ë¾´Æó¡Ê¸½²òÀâ¼Ô¡Ë¤¬Æ±ÅÀÃÆ¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤ËFW²¬Ìî²í¹Ô¡Ê¸½±ºÏÂ¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼·óÆî³ëSC»ö¶ÈËÜÉôÄ¹¡Ë¤¬¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥´¡¼¥ë¡£ÆüËÜ¤ÏÄ¹Ç¯¡¢ÊÄ¤¶¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¥¢¥¸¥¢¤ÎÈâ¤ò¤Ä¤¤¤Ë¤³¤¸³«¤±¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÅö»þ¤Ï¤¿¤À¤¿¤À°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤È¤«¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£³ØÀ¸¤Î¼«Ê¬¤¬¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤â¸÷±É¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç¤¤Êºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡1998Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹WÇÕËÜÈÖ¤Ç¤â¡¢Æ±ÁÈ¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¡¢¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë·È¤ï¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éËÍ¤é¤Î»Å»ö¤¬ÆüËÜ¤Î¾¡Íø¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Îµ»½Ñ¡¦Àï½ÑÅª¤ÊÉôÊ¬¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥²¡¼¥à¤Ë¤Î¤¾¤à¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤ä»ÑÀª¡¢´ÆÆÄ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ê¤É¤â³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¹ñºÝ»î¹ç¤ÎÉÝ¤µ¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼Ê¸²½¤äÎò»Ë¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤âÂÎ´¶¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Î»ØÆ³¼Ô¿ÍÀ¸¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»ÍÊýÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¤·¤ß¤¸¤ß¤È¤³¤¦¸ì¤ë¡£³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¤ËÆüËÜ¤ÎWÇÕ½é½Ð¾ì¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ë´Ø¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬±¿¤Ê¤³¤È¡£¤½¤³¤Ç¿¼¤¤å«¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤«¤éËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´Þ¤á¡¢ÃÞÇÈÂç³ØÂç³Ø±¡»þÂå¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö98Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹WÇÕ¤âµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢Sµé»ØÆ³¼Ô¥é¥¤¥»¥ó¥¹¹Ö½¬²ñ¤ò¼êÅÁ¤¦¤Ê¤«¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê´Ø·¸¼Ô¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£96Ç¯¥¢¥È¥é¥ó¥¿¸ÞÎØ¤ÇÀ¾ÌîÏ¯´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢Ê¬ÀÏ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÌ³¤á¤¿¾®Ìî¹ä¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤â¡¢ËÍ¤¬¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»Å»ö¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯1¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ì¤«¤é30Ç¯¶á¤¤»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¡¢2026Ç¯ËÌÃæÊÆWÇÕ¤ËÄ©¤àÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ï¡¢»ûÌç¡ÊÂçÊå¡Ë¤µ¤ó¤òÉ®Æ¬¤ËÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ê£¿ô¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÅìÂç¡¦ÃÞÇÈÂç¤ÎÂç³Ø±¡À¸¤¬30¡Á40¿ÍÄøÅÙ²Ã¤ï¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð¾ì¹ñ¤¬48¤Ë³ÈÂç¤·¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤â¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥Ê¥À¡¦¥á¥¥·¥³¤Î¹Âç¤Ê3¤«¹ñ¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î¥Þ¥ó¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤Ê¤¤¤È²ó¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¬ÀÏÂÎÀ©¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡»ÍÊýÅÄ´ÆÆÄ¤é¤¬ÀèÊÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¼¡¤ÎWÇÕ¤ÇÂç³èÌö¤·¡¢ÆüËÜ¤Î»Ë¾å½é¤Î¥Ù¥¹¥È8Æþ¤ê¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢ÍýÁÛÅª¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ê¸µÀî±Ù»Ò / Etsuko Motokawa¡Ë