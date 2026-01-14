È¿Ä®Î´»Ë¡ßÂç¿¹ÆîÊþ¡ßÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤ÇÂ£¤ëÀÄ½Õ²ó¼ý¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡Ø¥é¥à¥Í¥â¥ó¥¡¼¡Ùº£Ìë¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡È¿Ä®Î´»Ë¡¢Âç¿¹ÆîÊþ¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤¬¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥à¥Í¥â¥ó¥¡¼¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ¿åÍË22»þ¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¤¬14Æü¤Îº£ÌëÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·àÃæ¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎÃæ³ØÀ¸»þÂå¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óJP¡Ù¡Ø¥ê¡¼¥¬¥ë¥Ï¥¤¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¸ÅÂôÎÉÂÀ¤¬µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ëÀÄ½Õ²ó¼ý¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡£¡È¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÉÂç¿Í¤¿¤Á¤ÎºÆ²ñ¤ÈºÆÀ¸¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤«¤Ä¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë³è¼Ì¤¹¤ë¡£
¢£Âè1ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡Â¿ß·Êª»º¤Î±Ä¶ÈÉôÄ¹¡¦µÈ°æÍºÂÀ¡ÊÈ¿Ä®¡Ë¤Ï¸ø»ä¤È¤â¤Ë½çÉ÷ËþÈÁ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Â£ÏÅ¤ÎÍÆµ¿¤ÇÆÍÁ³ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼áÊü¤µ¤ì¤¿¤¬»Å»ö¤Ë¤ÏÉüµ¢¤Ç¤¤º¡¢¼«ÂðÂÔµ¡¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÆ£´¬È¥¡ÊÂç¿¹¡Ë¤Ï¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¶¯¤µ¤ÈÊÐ¶þ¤µ¤Ç½ù¡¹¤Ë»Å»ö¤¬¸º¤ê¡¢¿ë¤Ë¼«¤é¤¬»ý¤Á¹þ¤ó¤ÀÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Î´ÆÆÄ¤ò³°¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤Ã¤¿Æó¿Í¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¤¢¤ëÆü¡Ö¥¥ó¥Ý¡¼¡×¤ÈÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¯¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ø·úÀß¸½¾ì¤«¤é¿Í¹ü¡£Ã°ÊÕ»Ô¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥ê¥ó¥¯¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ÷¤ê¼ç¡¦µÆ¸¶µª²ð¡ÊÄÅÅÄ¡Ë¤Ï¡¢¾®¤µ¤ÊÍýÍÆ¼¼¤ò±Ä¤ß¤Ê¤¬¤éÇ§ÃÎ¾É¤ò´µ¤¦Êì¿Æ¤Î²ð¸î¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡1988Ç¯¤ÎÃ°ÊÕ»Ô¡£2³Ø´ü¤Î½éÆü¡¢ÌîµåÉô¤òÂàÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãæ³ØÆóÇ¯À¸¤Î¡Ö¥æ¥ó¡×¤³¤ÈÍºÂÀ¡ÊÂç³Ñ±ÑÉ×¡Ë¤Ï¡¢±Ç²è¸¦µæÉô¤òºî¤ê¤¿¤¤¡Ö¥Á¥§¥ó¡×¤³¤ÈÈ¥¡ÊÀÄÌÚÁÕ¡Ë¤È¡Ö¥¥ó¥Ý¡¼¡×¤³¤Èµª²ð¡ÊÆâÅÄßê²»¡Ë¤«¤éÆþÉô¤·¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¥æ¥ó¤Ï2¿Í¤ò¡Ö¤ª¤¿¤¯¡×¤È¸«²¼¤·¡¢¥Á¥§¥ó¤È·ö²Þ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤ØÎ×»þ¶µ»Õ¤ÎµÜ²¼Ì¤»¶¡ÊÌÚÎµËãÀ¸¡Ë¤¬ÄÌ¤ê¤«¤«¤ê¡¢2¿Í¤òÃçºÛ¤¹¤ë¡£¡Ö¥Þ¥Á¥ë¥À¤ß¤¿¤¤¤À¡×¤È¸«¹û¤ì¤ë¥Á¥§¥ó¤È¥¥ó¥Ý¡¼¡£
¡¡»þ¤Ï¸½Âå¤Ø¡£ÍºÂÀ¤Î¸µ¤Ë¤ÏºÛÈ½½ê¤«¤éµ¯ÁÊ¾õ¤¬ÆÏ¤¯¡£°ìÊý¤ÎÈ¥¤â¤½¤ÎÆüÊë¤é¤·¤Î»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¡£¤É¤óµÍ¤Þ¤ê¤Î2¿Í¤Ïµª²ð¤ÎÍýÍÆ¼¼¤òË¬¤ì¤ë¡£ºÆ²ñ¤¹¤ë¤Ê¤ê¡¢¤¢¤Îº¢¤Î¶õµ¤¤¬ÁÉ¤ë3¿Í¡£¤«¤Ä¤Æ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Ã°ÊÕ»Ô¤òË¬¤ì¤¿ÍºÂÀ¤¿¤Á¤Ï¡¢ÀÎÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¤¦¤Á¤ËÌ¯¤Êµ²±¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£µª²ð¤¬¼«Âð¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦»æ¤Ë¤Ï¡Ö¹ÔÊýÉÔÌÀ¡×¤ÎÊ¸»ú¤È¥Þ¥Á¥ë¥À¤Î¼Ì¿¿¤¬¡£37Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿3¿Í¤Ï¡¢¥Þ¥Á¥ë¥À¼ºí©»ö·ï¤ÎÆæ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡ª
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥à¥Í¥â¥ó¥¡¼¡Ù¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µ¿åÍË22»þÊüÁ÷¡£
