¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ùº£Ìë¥¹¥¿¡¼¥È¡¡¡ÈÊ¸ºÚ¡É¿ùºé²Ö¤¬ÈþÍÆ»Õ¤Î¡È¤æ¤¤ª¡ÉÀ®ÅÄÎ¿¤È½Ð²ñ¤¦
¡¡¿ùºé²Ö¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ¿åÍË22»þ¡Ë¤¬º£Ìë¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ê¸ºÚ¡Ê¿ùºé¡Ë¤¬ÈþÍÆ»Õ¤Î¤æ¤¤ª¡ÊÀ®ÅÄÎ¿¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡ÙÂè1ÏÃ¤è¤ê
¡¡´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òº£ÀôÎÏºÈ¤¬Ì³¤á¤ëËÜºî¤Ï¡¢¿ùºé±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÅÚÅÄÊ¸ºÚ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÌ¤ì¤ä¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Îø¤Ê¤É¤«¤é¡¢¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤É¤³¤«ÉÝ¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Ï¤Ä¤¤¢¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¡Ö¤½¤â¤½¤âÎø°¦¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤Ê¤É¤Èíõ½ä¤·¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¥É¥é¥Þ¡£
¢£Âè1ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¾®Àâ²È¤ÎÅÚÅÄÊ¸ºÚ¡Ê¿ùºé¡Ë¤Ï¶á½ê¤Ë¤¢¤ë¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤ò¤è¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¼ä¤·¤¤¤½¤Î¶õ´Ö¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤¢¤ëÅß¤ÎÌë¡¢²»³Ú¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤éÆü¡¹»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë<»×¹Í¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Î¡¼¥È>¤Ë¸ÀÍÕ¤ò½ñ¤Ï¢¤Í¤Ä¤ÄÀöÂõ¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¤ªÅ¹¤ÎÀöÂõ´¥Áçµ¡¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ÈþÍÆ»Õ¤Îº´Çì¤æ¤¤ª¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¡¡Ê¸ºÚ¤Î¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤«¤é²»Ï³¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥ß¥Ã¥·¥§¥ë¡¦¥¬¥ó¡¦¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦¤æ¤¤ª¤ÈÂ¾°¦¤â¤Ê¤¤²ñÏÃ¤ò¤·¤¿Ê¸ºÚ¤Ï¶½Ì£ËÜ°Ì¤Ç¤æ¤¤ª¤ÎÈþÍÆ¼¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¿åÍË¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µ¿åÍË22»þÊüÁ÷¡£
