µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó»àµî¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¤ä¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×Í£°ìÌµÆó¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¿Íµ¤²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×»Ê²ñ¤ä¡¢ÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼µ×ÊÆ¹¨¡Ê¤¯¤á¡¦¤Ò¤í¤·¡Ë¤µ¤ó¤¬¸µÆü¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£13Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡£81ºÐ¡£ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£Í£°ìÌµÆó¤ÎÏÃ½Ñ¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼³¦¤òÉ÷óÓ¡Ê¤Õ¤¦¤Ó¡Ë¤·¡¢ÊóÆ»Å¾¿È¸å¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤¹¤Ê¤É¡¢ÊüÁ÷»Ë¤ËÂ¿Âç¤Ê¸ùÀÓ¤ò¹ï¤ó¤À¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥È¥¥¡¼¡¦¥ï¥ó¡×¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¡Úë¾Êó¡Ûµ×ÊÆ¹¨ÀÂµî¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖÎáÏÂ8Ç¯1·î1Æü¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤áËþ81ºÐ¤Ë¤Æ±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ë¶à¤ó¤Ç¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£À¸Á°¤Ï¡¢³§ÍÍ¤è¤ê³ÊÊÌ¤Î¤´¸ü¾ð¤È¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¡¢ËÜ¿Í¤â¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£ÄÌÌë¡¢Áòµ·¤Ï°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¶á¿Æ¼Ô¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
µ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÏÁáÂçÂ´¶È¸å¤Î67Ç¯¡¢TBSÆþ¼Ò¡£Ä¾¸å¤Ë·ë³Ë¤ò´µ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸åTBS¥é¥¸¥ª¤Ç¤Î·ÚÌ¯¤Ê¥ê¥Ý¡¼¥È¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢75Ç¯¡ÖÎÁÍýÅ·¹ñ¡×¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤·¡¡¥«¥ó¡¦¥«¥ó¡×¤Ç°ìÌö¿Íµ¤¼Ô¤Ë¡£78Ç¯¤Ë¹õÌøÅ°»Ò¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×»Ê²ñ¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢3ÈÖÁÈ¤Ç¡È»ëÄ°Î¨90¡óÃË¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
79Ç¯6·î¡¢34ºÐ¤ÇTBS¤òÂà¼Ò¡£¥é¥¸¥ª¤â´Þ¤á¡¢4ÈÖÁÈ¤¹¤Ù¤Æ°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤Î¥Õ¥ê¡¼Å¾¿È¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£80Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¤Î¿·»Ê²ñ¼Ô¤È¤Ê¤ê¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿¤Û¤«¡¢82Ç¯¤Ë¤ÏÆ±¶ÉÀ¸ÊüÁ÷¡Öµ×ÊÆ¹¨¤ÎTV¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥ÞÏÈ¤ÎÎ¢¤Ç20¡óÄ¶¤¨¤Î»ëÄ°Î¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
85Ç¯½Õ¡¢½¼ÅÅ¤òÍýÍ³¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈÖÁÈ¤ò¹ßÈÄ¡£È¾Ç¯¸å¤ÎÆ±10·î¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÌÜ¶Ì¿·ÈÖÁÈ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÊóÆ»¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¡£
Ì±Êü¤¬Ìë10»þ¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤òÊÔÀ®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Á°Îã¤Î¤Ê¤¤Ä©Àï¡£Åö»þ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤ÏÂç¿Í¤¬¸«¤ë¹ÅÇÉ¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Ë¤âÊ¬¤«¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡×¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Î¿·µ¬»ëÄ°¼ÔÁØ¤ò³«Âó¤·¤¿¡£¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ë»õ¤Ë°á¡Ê¤¤Ì¡ËÃå¤»¤Ì¥³¥á¥ó¥È¤òÂçÃÀ¤ËÈ¯¿®¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Î¾ï¼±¤ò¼¡¡¹¤ÈÊ¤¤·¤¿¡£¡ÖN¥¹¥Æ¡×¤Ï»ëÄ°Î¨20¡óÄ¶¤¨¤Î´ÇÈÄÈÖÁÈ¤È¤Ê¤ê¡¢Ì±Êü¤¬ÌëÂÓ¤Ç¼¡¡¹¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë»²Æþ¡£¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò·ãÊÑ¤µ¤»¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
04Ç¯3·î26Æü¤Î¡ÖN¥¹¥Æ¡×ºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤ÈãÈ½¡¢·ã¤·¤¤¹³µÄ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½Â³¤±¤é¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼ê¼à¤Î¥Ó¡¼¥ë¤Ç´¥ÇÕ¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç·¿ÇË¤ê¤Êµ×ÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¤Ç18Ç¯È¾¤ÎÊüÁ÷¤ËËë¤ò°ú¤¤¤¿¡£
06Ç¯¡¢¸ÅÁã¤ÎTBS¤Ç¥é¥¸¥ª¡Öµ×ÊÆ¹¨¡¡¥é¥¸¥ª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢20Ç¯¤Ë½ªÎ»¡£ÊüÁ÷¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÈÖÁÈ¤Ï²¼¤êºä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ä¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¡È¸ì¤ê¤Î¥×¥í¡É¤È¤·¤Æ¤Î¼«Éé¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
