ÇëËÜ¶Ö°ì¡Ö»ä¤ÎÊõÊª¡×µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¡¡¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤·¥«¥ó¡¦¥«¥ó¡×È´¤Æ¤¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¤ÎÆ»³«¤¯
¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îµ×ÊÆ¹¨¡Ê¤¯¤á¡¦¤Ò¤í¤·¡Ë¤µ¤ó¤¬¸µÆü¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£81ºÐ¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤¬13Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£ë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢³Æ³¦¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤éÄÉÅé¤Î¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤¿¡£1975Ç¯¡Ê¾¼50¡Ë10·î¤Ë¡¢Åö»þ¼ç¤Ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿µ×ÊÆ¤µ¤ó¤òTBS·Ï¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤·¡¡¥«¥ó¡¦¥«¥ó¡×¤Î»Ê²ñ¤ËÈ´¤Æ¤¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤ò³«¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥ÈÇëËÜ¶Ö°ì¡Ê84¡Ë¤¬Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÇëËÜ¤Ïµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î»Ê²ñÈ´¤Æ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤¬µ×ÊÆ¤Á¤ã¤ó¤Ë·è¤á¤¿¡¢¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ï¼ºÎé¤«¤Ê¡£¼Â¤Ï¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡Ø¶Ö¥É¥ó¡Ù¤Î¥í¥±¤Î»þ¤Ë¡¢TBS¥é¥¸¥ª¤Î¡ØÅÚÍË¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ªTokyo¡Ù¤ÎÃæ·Ñ¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òµ×ÊÆ¤Á¤ã¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ËÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¡£¡ØÂ¤¬Ä¹¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Í¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤ä¤ì¤Ð¡Ù¤È¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¡Ø¤Ô¤Ã¤¿¤·¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤ë»þ¤Ë¡¢»Ê²ñ¤Ï¶É¥¢¥Ê¤Î¼ã¤¤¿Í¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¸õÊä¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢¤â¤¦Çä¤ì¤Ã»Ò¤À¤Ã¤¿¾®Åç°ì·Ä¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Èµ×ÊÆ¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¡£ËÍ¤¬¡Ø¼ã¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ù¤Ã¤Æµ×ÊÆ¤Á¤ã¤ó¤òÁª¤ó¤À¤ó¤À¤±¤É¡¢2¿Í¤ÏÆ±¤¤Ç¯¤À¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤³¤Î¤¤¤¤µ¤Ä¤¬¡¢¸å¤Ëµ×ÊÆ¤Á¤ã¤ó¤Î¼ª¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¡£
»Ê²ñ¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥³¥ó¥È55¹æ¡×¤ÎÇëËÜ¤Èºä¾åÆóÏº¤µ¤ó¤¬¥Á¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ëÈÖÁÈ¤Ç°ìÌö¡¢ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Öµ×ÊÆ¤Á¤ã¤ó¤Ë¡Ø55¹æ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¡£µ¤¤ò»È¤¦¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤µ¤ì¤¿¤è¡£ÆóÏº¤µ¤ó¤Ê¤ó¤«¡Ø¤¦¤ë¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢20Ç¯6·î¤Ëµ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬TBS¥é¥¸¥ª¡Öµ×ÊÆ¹¨¡¡¥é¥¸¥ª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ò¹ßÈÄ¤¹¤ë»þ¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤º¤Ã¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Ëµ×ÊÆ¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ø¶Ö¤Á¤ã¤ó¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¡Ù¤ÈÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡£ÀÎ¤Î¡Ø¶Ö¤Á¤ã¤ó¡¢µ×ÊÆ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢2¿Í¤Ç¤º¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½Ò²û¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¼ã¤¤¿Í¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»ä¤Î¼ê¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î2¡¢3ÉÃ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¥¢¥Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë±ó¤¯¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÖÂç¤¤Ê»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤ÈÅé¤ó¤À¡£¡Ú¾®Ã«Ìî½ÓºÈ¡Û