¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©ÆÍÁ³¤Î²ò»¶É÷¤Ë¼«¼£ÂÎÈáÌÄ¡ÄÁíÍý¤Î¡Ö²ò»¶¸¢¡×¤ËÀéÍÕ¸©ÃÎ»ö¤¬ÌäÂêÄóµ¯¡ÖÀ¯¼£²È¤òÁª¤Ö¡Ø»ÅÁÈ¤ß¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤¬ÉÔÂ¡×¼±¼Ô¤Ï¡ÖÀ©ÅÙ¼«ÂÎ¤â¸«Ä¾¤µ¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡Àè½µËö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤ò¤á¤°¤ëÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢ÀéÍÕ¸©¤Î·§Ã«½Ó¿ÍÃÎ»ö¤¬ÌäÂêÄóµ¯¤ò¤·¤¿X¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀéÍÕ¸©ÃÎ»ö¤¬ÌäÂêÄóµ¯¤ò¤·¤¿X¤Ç¤ÎÅê¹ÆÆâÍÆ
¡ÖÀè¤ÎÁíÁªµó¤«¤é¤Þ¤À1Ç¯3¥«·î¤·¤«·Ð²á¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤«¤Ä½àÈ÷´ü´Ö¤âÃ»¤¯¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¹ñÀ¯Áªµó¤Ë¶î¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¦¤È¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¤¤¤¿¤¿¤Þ¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê11ÆüÅê¹Æ¡¦ÃÎ»öX¤«¤éÈ´¿è¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤Î²ò»¶¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤ÎÀ§Èó¤ò¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½¾õÂÇÇË¤Î°ì¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¸½¹ÔÀ©ÅÙ¾å¤Ç¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÀ¯¼£²È¤òÁª¤Ö¡Ø»ÅÁÈ¤ß¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»ØÅ¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢OTEMOTOÁÏ´©ÊÔ½¸Ä¹¤Î¾®ÎÓÌÀ»Ò»á¤Ï¡Ö¿´¾ðÅª¤Ë¤Ï¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤¹¤°¤Ë¿²¼ª¤Ë¿å¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¡¢Ç¯ÅÙËö¤ÇË»¤·¤¯¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÃæ¤ÇÁªµó¤«¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤ÎÉéÃ´¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·§Ã«»á¤¬ÂåÊÛ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ÆÃ¤ËÀã¹ñ¤Ê¤É¤Î¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤Ï¡¢Åß¾ì¤Ï¶ÛµÞ¤ÇÀã¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢º£¤«¤éµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÁªµó¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¾®ÎÓ»á¤Ï¡Ö»ä¤â¿·Ê¹µ¼Ô¤Î»þ¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÁªµóÃ´Åö¤Î¿¦°÷¤µ¤ó¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¤³¤Î»öÌ³ºî¶È¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¤È¤º¤Ã¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ì¤À¤±¿Í³¤Àï½Ñ¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢»þ´Ö¤â¤ª¶â¤â¤«¤«¤ë¡£Áªµó¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¸úÎ¨²½¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤º¤Ã¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿ÏÃ¡£ÅÅ»ÒÅêÉ¼¤ä¥Í¥Ã¥ÈÅêÉ¼¡Ê¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤ë¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¸õÊä¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁªµó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÅ½¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âÁªµó¤Î¤¿¤Ó¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÏÃ¡£¤â¤Ã¤È»ÅÁÈ¤ß¼«ÂÎ¤¬¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎX¤ÎÅê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÊóÆ»µ¡´Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¶ì¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö²ò»¶¤ÎÅÙ¤ËÊóÆ»µ¡´Ø¤¬À¯¶ÉÊóÆ»¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë»Ñ¤ò¸«¤ëÅÙ¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¼Ò²ñ¤Î¸ø´ï¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Âç¶ÉÅª¤ËÊóÆ»¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡»þ¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤¬¼«¿È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²ò»¶¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÁíÍý¤ÎÀì¸¢»ö¹à¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡£¤¿¤À¡¢·§Ã«ÃÎ»ö¤â»ØÅ¦¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÍÍø¤Ê¾õ¶·¤Ç²ò»¶¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¾®ÎÓ»á¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·§Ã«ÃÎ»ö¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬ÁíÍý¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¤¤¤»þ¤Ë¡Ê²ò»¶¤ò¡Ë¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤¸¤ã¤¢¤¤¤Ä¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢À©ÅÙ¼«ÂÎ¤â¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÊóÆ»¤¬Á´Éô¡ØÁªµó¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤¸¤ã¤¢Êª²Á¹â¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ê¡Ø¤ï¤¿¤·¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤è¤ê¡Ë