¿Íµ¤²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×»Ê²ñ¤ä¡¢ÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼µ×ÊÆ¹¨¡Ê¤¯¤á¡¦¤Ò¤í¤·¡Ë¤µ¤ó¤¬¸µÆü¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£13Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡£81ºÐ¡£ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£Í£°ìÌµÆó¤ÎÏÃ½Ñ¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼³¦¤òÉ÷óÓ¡Ê¤Õ¤¦¤Ó¡Ë¤·¡¢ÊóÆ»Å¾¿È¸å¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤¹¤Ê¤É¡¢ÊüÁ÷»Ë¤ËÂ¿Âç¤Ê¸ùÀÓ¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¡Öµ×ÊÆ¤ÎÁ°¤Ëµ×ÊÆ¤Ê¤·¡¡µ×ÊÆ¤Î¸å¤Ëµ×ÊÆ¤Ê¤·¡×¡£ÀÎ¡¢TBS¤Î¶ÉÆâ¤ÇÊ¹¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤À¡£ÊüÁ÷»Ë¤Ë¤ª¤±¤ëµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤À¤È»×¤¦¡£
¤«¤Ä¤Æ¡¢¤³¤ì¤òÆ²¡¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿TBS¤Î¼ã¼ê¥¢¥Ê¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬¤¤¤Æ¡¢ÀèÇÚ¤Î¸µ¥¢¥Ê¤¬·ãÅÜ¡£¡Öµ×ÊÆ°Ê³°¤ÎÀèÇÚ¥¢¥Ê¤¿¤Á¤Ë¼ºÎé¤Ç¤¢¤ë¡×¤È»¶¡¹¥°¥Á¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¼ã¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÄ¶¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤¢¤³¤¬¤ì¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¼«¶É¤Ø¤Î¸Ø¤ê¤ò¹þ¤á¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤É¤Á¤é¤¬Àµ¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÆ±¶È¼Ô¤ò°Õ¼±¤µ¤»Â³¤±¤ë¡Öµ×ÊÆ¹¨¡×¤ÎÂ¸ºß´¶¤ËÌÌ¿©¤é¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¸ùÀÓ¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ÎºÍÇ½¤òÀ¸¤«¤·¡¢¡Ö¸«¤»¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¿·»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÌµÁÐ¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Çµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Î¾ï¼±¤ò¤³¤È¤´¤È¤¯Ê¤¤·¤¿¡£Âç¿Í¤¬¸«¤ë¹ÅÇÉ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¡¢¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Ë¤âÊ¬¤«¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡×¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¿·µ¬»ëÄ°¼ÔÁØ¤ò³«Âó¡£¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ë»õ¤Ë°á¡Ê¤¤Ì¡ËÃå¤»¤Ì¥³¥á¥ó¥È¤òÂçÃÀ¤ËÈ¯¿®¤·¡¢ÏÓ¤òÁÈ¤ó¤À¤ê¤º¤Ã¤³¤±¤¿¤ê¤È¡¢¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë»È¤¦¡Ö¸«¤»¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼Áü¡×¤â¡ÈÈ¯ÌÀ¡É¡£¡ÖÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ª»¡¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¢¤¨¤Æ¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤âÍºÊÛ¤À¤Ã¤¿¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡¢ÊóÆ»¤ÎÎ¾Êý¤ÇÅ·²¼¤ò¤È¤Ã¤¿´õÂå¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¡£¡Öµ×ÊÆ¤ÎÁ°¤Ëµ×ÊÆ¤Ê¤·¡¡µ×ÊÆ¤Î¸å¤Ëµ×ÊÆ¤Ê¤·¡×¤ÎÉ¾ÅÁ¤ËÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÚÇßÅÄ·Ã»Ò¡Û