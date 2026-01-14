¥í¥¤¥ä¥ë¥º¡¡¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î³°Ìî²þ½¤¡¡¼éÈ÷¤Èµ¡Æ°ÎÏ¤Îµå¾ì¤«¤éËÜÎÝÂÇÁý¤ÇÆÀÅÀ¤Îµå¾ì¤Ø¡¡
¡¡¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Ï13Æü(ÆüËÜ»þ´Ö14Æü)¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥«¥¦¥Õ¥Þ¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î³°Ìî¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÆâÂ¦¤Ø°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£APÄÌ¿®¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹Ç¯¥Õ¥¡¥ó¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÊÑ¹¹¤Ç¡¢µåÃÄ¤È¤·¤Æ¤Ï1973Ç¯¤Î³«¾ì°ÊÍè¡¢ÆÀÅÀ¤¬ºÇ¤âÁý¤¨¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²¿Ç¯¤âµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁ°¸þ¤¤ÊÊÑ²½¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤ÎJ.J.¥Ô¥³¥íGM¡£¥«¥¦¥Õ¥Þ¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÀ£Ë¡¤Ï¡¢È¾À¤µª°Ê¾åÁ°¤Î³«¾ì°ÊÍè¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÎÝ¤«¤éº¸±¦¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Ý¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤Ï101¥á¡¼¥È¥ë¡¢º¸±¦Ãæ´Ö¤Ï118¥á¡¼¥È¥ë¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï125¥á¡¼¥È¥ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢MLB¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¹¤µ¤ò¸Ø¤ë³°Ìî¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Ï¤³¤Î¹¤µ¤òÉð´ï¤Ë¡¢¼éÈ÷ÎÏ¤ÈÁöÎÝ¤ò½Å»ë¤·¤¿¥Á¡¼¥àºî¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Ä¹ÂÇ¤äÆÀÅÀ¤ò¹¥¤à¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤òËþ¤¿¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¶¯ÂÇ¼Ô¤òÂ·¤¨¤¿Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤¬ÍèË¬¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÉÔÍø¤ËÆ¯¤¯¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÊÑ¹¹¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Î125¥á¡¼¥È¥ë¤Ï°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢º¸±¦¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Ý¡¼¥ëÉÕ¶á¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬2.4¡Á3¥á¡¼¥È¥ëÆâÂ¦¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢º¸±¦Ãæ´Ö¤â2¥á¡¼¥È¥ë¶¹¤¯¤Ê¤ë¡£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì½ê¤Ç3.05¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é2.6¥á¡¼¥È¥ë¤Ø¤ÈÄã¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢º¸Íã¤Ë¤ÏÌó150ÀÊ¡¢±¦Íã¤Ë¤ÏÌó80ÀÊ¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥ì¡¼¥ëÉÕ¤¤Î¿·¤·¤¤¥·¡¼¥È¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡µåÃÄ¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ü¡¼¥ë¤ÎÆÀÅÀ²ÁÃÍ¤Ï¡¢MLBµå¾ìÁ´ÂÎ¤Î¡Ö²¼°Ì3Ê¬¤Î1¡×¤«¤é¡ÖÃæ°Ì3Ê¬¤Î1¡×¤Ø¤È¾å¾º¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤è¤ê¸øÊ¿¤Êµå¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¹½ÃÛ¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤É¤Îµå¾ì¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈGM¡£
¡¡¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Ï2025Ç¯¤Î¥Á¡¼¥àËÜÎÝÂÇ¤Ï159ËÜÎÝÂÇ¤Ç30µåÃÄÃæ26°Ì¤À¤Ã¤¿¡£