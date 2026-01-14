´ê¤¤¤¬ÄÌ¤¸¤¿Ä·Ëþ¥Ä¥â3È¯ ±àÅÄ¸¤¬Æ³¤¤¤¿¿·Ç¯¥Á¡¼¥à½é¾¡Íø¡Ö¤â¤¦¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡Ä·Ëþ3²ó¤ò´Þ¤á¤¿·×4²ó¤Î¥¢¥¬¥ê¡£ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¤Î±àÅÄ¸¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬1·î13Æü¡¢¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¤ÎÂè1»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢»ý¤ÁÅÀ5Ëü7000ÅÀ¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥È¥Ã¥×¤Ø¤Î·èÄêÂÇ¡ª±àÅÄ¡¢ÞÕ¿È¤ÎÄ·Ëþ¥Ä¥â¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡È´¤¤ÄÈ´¤«¤ì¤Ä¤Î¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£Åö»î¹ç¤Ïµ¯²È¤«¤éKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦°¤µ×ÄÅæÆÂÀ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢BEAST X¡¦ÃæÅÄ²ÖÆà¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢±àÅÄ¡¢U-NEXT Pirates¡¦¿ð¸¶ÌÀÆà¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç³«¶É¡£Åì1¶É¤Ç¤Ï¿Æ¤Î°¤µ×ÄÅ¤¬Ëþ´Ó¡¦1Ëü2000ÅÀ¡Ê¶¡Â÷2000ÅÀ¡Ë¤ò¥¢¥¬¤Ã¤¿¡£Åì1¶É1ËÜ¾ì¤Ç¤ÏÃæÅÄ¤¬Ëþ´Ó¡¦8000ÅÀ¡Ê¡Ü300ÅÀ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£±àÅÄ¤Ï3ÃåÌÜ¤ËÄÀ¤à¤â¡¢Åì2¶É¤Ç¤Ï¿Æ¤ÎÃæÅÄ¤¬¥É¥é¤ÎÈ¬Ëü¤ò¥Ý¥ó¤·¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ëÃæ¡¢¸«»ö¤Ë¥ê¡¼¥Á¡¦°ìÈ¯¡¦¥Ä¥â¡¦Ê¿ÏÂ¡¦ÀÖ¡¦Î¢¥É¥é¤ÎÄ·Ëþ¡¦1Ëü2000ÅÀ¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¡¡»ý¤ÁÅÀ¤Ï3Ëü4900ÅÀ¡£°ìµ¤¤Ë¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åì3¶É¤Ç¤Ï¥ä¥ß¥Æ¥ó¤Ë¹½¤¨¤¿°¤µ×ÄÅ¤ËËþ´Ó¡¦8000ÅÀ¡Ê¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¤òÊü½Æ¤·¡¢2ÃåÌÜ¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â±àÅÄ¤ÏÅì4¶É¡¢ÃæÅÄ¤È°¤µ×ÄÅ¤¬ÌÄ¤¤Ç¸£À©¤¹¤ë¤Î¤ò¿¬ÌÜ¤Ë¥ê¡¼¥Á¤òÀë¸À¡£¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥¢¥¬¥êÇ×¤òÂ¨ºÂ¤Ë°ú¤´ó¤»¡¢¥ê¡¼¥Á¡¦°ìÈ¯¡¦¥Ä¥â¡¦¥¿¥ó¥ä¥ª¡¦Ê¿ÏÂ¡¦Î¢¥É¥é¤ÎÄ·Ëþ¡¦1Ëü2000ÅÀ¤òÀ®½¢¤µ¤»¤¿¡£¤³¤ì¤Ç1000ÅÀº¹¤Ê¤¬¤é¤âºÆ¤Ó¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢Æî2¶É¤Ç¤Ï2ÃåÌÜ¤Î°¤µ×ÄÅ¤«¤é¥ê¡¼¥Á¡¦Ê¿ÏÂ¡¦ÀÖ3¡¦¥É¥é¤ÎÄ·Ëþ¡¦1Ëü2000ÅÀ¡Ê¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¤òÃ¥¼è¡£Æ¬°ì¤ÄÈ´¤±½Ð¤¹¤È¡¢¥Æ¥ó¥Ñ¥¤Î®¶É¤Ç·Þ¤¨¤¿Æî3¶É1ËÜ¾ì¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦Ê¿ÏÂ¡¦¥É¥é¤Î7800ÅÀ¡Ê¡Ü300ÅÀ¡¢¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¤ò²ÃÅÀ¤·¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Î¿·Ç¯½é¾¡Íø¤Ï¡¢»ý¤ÁÅÀ5Ëü7000ÅÀ¤ÎÂç¥È¥Ã¥×¤À¡£±àÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¥È¥Ã¥×¤Ç¤¹¤Í¡£µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢ËÜÅö¤Ë¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¤³¤³¤«¤éÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÁêÅö¥¥Ä¤¤»þÂå¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤»î¹çÅ¸³«¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¿ë¤Ëµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¢¥¬¥ó¥¬¥ó¥¬¥ó¥¬¥ó¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë»Ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¡ª¡×¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤ÏM¥ê¡¼¥°½éÇ¯ÅÙ°ÊÍè¤ÎÍ¥¾¡¡£Âî¾å¤ÎËâ½Ñ»Õ¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
¡ÚÂè1»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦±àÅÄ¸¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë5Ëü7000ÅÀ¡¿¡Ü77.0
2Ãå¡¡BEAST X¡¦ÃæÅÄ²ÖÆà¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë2Ëü5000ÅÀ¡¿¡Ü5.0
3Ãå¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦°¤µ×ÄÅæÆÂÀ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë1Ëü7200ÅÀ¡¿¢¥22.8
4Ãå¡¡U-NEXT Pirates¡¦¿ð¸¶ÌÀÆà¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë800ÅÀ¡¿¢¥59.2
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë