Æó³¬Æ²¹â»Ì¡¢¿·´ë²è¡Ö´Á»ú¿ÍÏµ¥²¡¼¥à¡×¤Ë¶ìÀï¡©¡¡½ñ¤¤¿¤¤´Á»ú½ñ¤±¤º¢ª·«¤ê½Ð¤·¤¿¡È¼Î¤Æ¿ÈºîÀï¡É¤È¤Ï
¡¡14Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÆó³¬Æ²¹â»Ì¡ÊKis-My-Ft2¡Ë¡¢¾¾°æ¥±¥à¥ê¡ÊÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡Ë¡¢ÃöËó¼þÅÎ¡Êtimelesz¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥Ë¥«¥²¡¼¥à¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¿¼1¡§58¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿·´ë²è¡Ö´Á»ú¿ÍÏµ¥²¡¼¥à¡×¤òÁ÷¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥«¥ï¥¤¥¤¡ªÊÒ¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ëtimelesz¡¦ÃöËó¼þÅÎ
¡¡º£Ìë¤Ï¡¢ÃöËó¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡¦¥¬¥¯¤¬»²Àï¡£4¿Í¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡½´Á»ú¤ò»È¤Ã¤¿¿·´ë²è¡Ö´Á»ú¿ÍÏµ¡×¡£¥ë¡¼¥ë¤Ï´ÊÃ±¤Ç¡¢¤ªÂê¤Î¥«¥¿¥«¥Ê¤ò´Á»ú4Ê¸»ú¤ÇÉ½¸½¤·¡¢4¿Í¤½¤ì¤¾¤ìÈ¯É½¤·¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤·¤«¤·¡¢4¿Í¤Î¤¦¤Á£±¿Í¤À¤±°ã¤¦¤ªÂê¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬Ê¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£4¿Í¤Ï¡¢½ñ¤¤¤¿´Á»ú¤ò¸«¤»¹ç¤¤¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¿ÍÏµ¤ò¸«È´¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤Æ£´¿Í¤Ï¡¢±³¤Ä¤¿ÍÏµ¤ò¸«È´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤ªÂê¥«¡¼¥É¤ò¤á¤¯¤ê¡¢4¿Í¤Ï¥«¥¿¥«¥Ê¤ò´Á»ú4Ê¸»ú¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÉÔ°Â¤½¤¦¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Î4¿Í¤À¤¬¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡È¿ÍÏµ¡É¤Î¥«¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢Á´°÷¤Î¤ªÂê¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¿ÍÏµÍÑ¤ÎÊÌ¤Î¤ªÂê¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¦¤Þ¤¯Á´°÷¤Î¤ªÂê¤È¤âÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë´Á»ú4Ê¸»ú¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤¬¹¶Î¬¤Î¥«¥®¡£
¡¡ºÇ½é¤Î¤ªÂê¤Ï¡È¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡É¡£¤³¤ì¤òÆó³¬Æ²¤Ï¡ÖÀÄÌÚ½ÅÎÏ¡×¡¢ÃöËó¤Ï¡ÖÃæ½Õ¸çÄ¹¡×¡¢¥±¥à¥ê¤Ï¡Ö¹õ¶¯¶ÚÂç¡×¡¢¥¬¥¯¤Ï¡Ö¶ÚÆùÌý¾È¡×¤ÈÉ½¸½¡ª²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¡È¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÊÌ¤Î¤ªÂê¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡È±³¤Ä¤¿ÍÏµ¡É¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡±³¤Ä¤¤ò¸«ÇË¤ë¤¿¤á¤Î¹¶ËÉÀï¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Á»ú¤¬½ñ¤±¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦Ä¶¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀï¤¤¤â¡£½ñ¤¤¿¤¤´Á»ú¤¬½ñ¤±¤º¤ËÆó³¬Æ²¤¬¼Â¹Ô¤·¤¿¼Î¤Æ¿ÈºîÀï¡£¤½¤Î´¶¤¸¤ò¸«¤¿¾¾°æ¥±¥à¥ê¤Ï¡ÖÊ¸»ú²½¤±!?¡×¤ÈÆ°ÍÉ¡£°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê´Á»ú»ÍÊ¸»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥«¥ï¥¤¥¤¡ªÊÒ¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ëtimelesz¡¦ÃöËó¼þÅÎ
¡¡º£Ìë¤Ï¡¢ÃöËó¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡¦¥¬¥¯¤¬»²Àï¡£4¿Í¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡½´Á»ú¤ò»È¤Ã¤¿¿·´ë²è¡Ö´Á»ú¿ÍÏµ¡×¡£¥ë¡¼¥ë¤Ï´ÊÃ±¤Ç¡¢¤ªÂê¤Î¥«¥¿¥«¥Ê¤ò´Á»ú4Ê¸»ú¤ÇÉ½¸½¤·¡¢4¿Í¤½¤ì¤¾¤ìÈ¯É½¤·¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤·¤«¤·¡¢4¿Í¤Î¤¦¤Á£±¿Í¤À¤±°ã¤¦¤ªÂê¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬Ê¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£4¿Í¤Ï¡¢½ñ¤¤¤¿´Á»ú¤ò¸«¤»¹ç¤¤¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¿ÍÏµ¤ò¸«È´¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤Æ£´¿Í¤Ï¡¢±³¤Ä¤¿ÍÏµ¤ò¸«È´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡ºÇ½é¤Î¤ªÂê¤Ï¡È¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡É¡£¤³¤ì¤òÆó³¬Æ²¤Ï¡ÖÀÄÌÚ½ÅÎÏ¡×¡¢ÃöËó¤Ï¡ÖÃæ½Õ¸çÄ¹¡×¡¢¥±¥à¥ê¤Ï¡Ö¹õ¶¯¶ÚÂç¡×¡¢¥¬¥¯¤Ï¡Ö¶ÚÆùÌý¾È¡×¤ÈÉ½¸½¡ª²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¡È¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÊÌ¤Î¤ªÂê¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡È±³¤Ä¤¿ÍÏµ¡É¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡±³¤Ä¤¤ò¸«ÇË¤ë¤¿¤á¤Î¹¶ËÉÀï¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Á»ú¤¬½ñ¤±¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦Ä¶¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀï¤¤¤â¡£½ñ¤¤¿¤¤´Á»ú¤¬½ñ¤±¤º¤ËÆó³¬Æ²¤¬¼Â¹Ô¤·¤¿¼Î¤Æ¿ÈºîÀï¡£¤½¤Î´¶¤¸¤ò¸«¤¿¾¾°æ¥±¥à¥ê¤Ï¡ÖÊ¸»ú²½¤±!?¡×¤ÈÆ°ÍÉ¡£°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê´Á»ú»ÍÊ¸»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£