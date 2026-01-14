ÌÚÂ¼²ÂÇµ£¹Ç¯¤Ö¤ê±Ç²è¼çÂê²Î¡¢¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤¬¥²¥¹¥ÈÀ¼Í¥¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¼«Ëý¤Ç¤¤ë¡×¥È¡¼¥Þ¥¹¿·ºî±Ç²è
½÷Í¥¤ÎÌÚÂ¼²ÂÇµ¡Ê49¡Ë¤¬¡¢±Ç²è¡Ö¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¡¡¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë²Î¤ª¤¦¡ª¥É¥ì¥ß¥Õ¥¡¢ö¥½¥É¡¼Åç¡×¡Ê3·î27Æü¸ø³«¡Ë¤Ç¼çÂê²Î¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬13Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¡Ê40¡Ë¤â¥²¥¹¥ÈÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£
ÌÚÂ¼¤¬±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê¡£·àÃæ¤Ç¥È¡¼¥Þ¥¹¤¿¤Á¤¬¹ç¾§¤¹¤ë¡ÖAll Together Now¡×¤ò¸¶¶Ê¤È¤·¤¿¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï2»ù¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ê¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´¶·ã¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤Ç¤¹¡×¤ÈÂçÌò¤ò´î¤ó¤À¡£¥¤¥â¥È¤Ï¥ì¡¼¥ëÅÀ¸¡¼Ö¡¢¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£4ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤ò»ý¤Ä¥Þ¥Þ¤È¤·¤Æ¡Ö»Ò¶¡¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¼«Ëý¤Ç¤¤ë¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ´¤¦¤·¤¿¡£