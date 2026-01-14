¼Â¤Ï±¢¤ÇÈò¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾å»Ê¤¬»È¤¦¡È1¤Ä¤ÎNG¥Õ¥ì¡¼¥º¡É
¡Ö¡Ø¤Ê¤¼¡¢¤½¤¦»×¤¦¤Î¡©¡Ù¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËNG¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Ê¤¼¤Ê¤¼Ê¬ÀÏ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ï¡ÈÏÀÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¡É¤¿¤á¤Î¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¼Â¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×¤Ï¡¢Ã×Ì¿Åª¤Ê¡Ö²ò¼á¤Î¥º¥ì¡×¤òÀ¸¤ß¡¢³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤²ñÏÃ¡á¡Ö¶õÃæÀï¡×¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸µ¶§¡¢¡ÖºÇ°¤Î¼ÁÌä¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö»ö¼Â¤È²ò¼á¤Î°ã¤¤¡£¤³¤ì¤Ëµ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤À³Î¼Â¤Ë¡ÈÆÞ¤ê¥¬¥é¥¹¡É¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¡½¡½¡£ÏÃÂê¤Î¿·´©¡Ø¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤ò40Ç¯Ëá¤Â³¤±¤¿ÂÐÏÃ¤Î¥×¥í¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡Ö¤Ê¤¼¡×¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤¼ÁÌä½Ñ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¡¦¹ñÆâ¤Î³ÆÃÏ¤Ç¼ÂÁ©¡¦´Ñ»¡¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¸¤¤¼ÁÌä¤ÎÊýË¡¡×¡á»ö¼Â¼ÁÌä½Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ½ñ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¾×·â¤Î¿·»ö¼Â¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤Á¤ÊNG¼ÁÌä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¿ºÂ¼¸÷Å¯¡Ë
Éô²¼¤òÌÛ¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ò¤È¤³¤È
²ñµÄ¤äÌÌÃÌ¤Ç¡¢Éô²¼¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¦¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×
¡¦¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×
ËÜ¿Í¤Ï¡ÖÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢Éô²¼¤Î¼õ¤±¼è¤êÊý¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤ì¤¬¡¢±¢¤ÇÈò¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾å»Ê¤¬»È¤¤¤¬¤Á¤ÊNG¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
ÌäÂê¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤È¤¤¤¦Ê¹¤Êý¡£¡ÖÌä¤¤µÍ¤á·¿¤Î¤Ê¤¼¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤¼¡×¤ÏÌä¤¤µÍ¤á¤Ë¤Ê¤ë
Éô²¼¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤Ï¼ÁÌä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÀÕÇ¤ÄÉµÚ¤ÎÍ½¹ð¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÛÌÀ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¹ç¿Þ¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥È¥é¥Ö¥ëÊó¹ð¤ÎÄ¾¸å¤Ë
¡¦¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×
¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢Éô²¼¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¤ªÁ°¤ÎÈ½ÃÇ¤¬°¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤í¡×
¤½¤Î·ë²Ì¡¢²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«¡£ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡Ö¸À¤¤Ìõ¡×¤Ç¤¹¡£
¾å»Ê¤Ï¡ÖËÜ²»¤òÏÃ¤µ¤Ê¤¤Éô²¼¤À¡×¤È´¶¤¸¡¢Éô²¼¤Ï¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ë¤ÏÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬°ÂÁ´¤À¡×¤È³Ø½¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤Ëµ÷Î¥¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¤¤¾å»Ê¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¡×¤ò»È¤ï¤Ê¤¤
Æ¬¤Î¤¤¤¤¾å»Ê¤Û¤É¡¢ÍýÍ³¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¾ìÌÌ¤Ç¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤ò»È¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Âå¤ï¤ê¤Ë»È¤¦¤Î¤¬¡¢»ö¼Â¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£
»ö¼Â¼ÁÌä¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¼ÁÌä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Æ±¤¸¾ìÌÌ¤Ç¤â¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¤³¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×
¡¦¡ÖºÇ½é¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¤Î»þÅÀ¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×
Ìä¤¤µÍ¤á·¿¤Î¤Ê¤¼¡¢¤ò»È¤¦¾å»Ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¾ì¤Î¶õµ¤¤ò°¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Û¤É¡¢°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ìä¤¤µÍ¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
