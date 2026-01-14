Á´¹ñ¤ÎÌ¾¥·¥§¥Õ¤¬¹û¤ì¹þ¤ó¤ÇÂ³¡¹¡¢°Ü½»¤ò·è°Õ¡ª ¾ÆÄÅ¤Ë¤¢¤ë¡Öµû²°¡×¤ÎÄìÎÏ
À¤³¦¤ÎÉÙÍµÁØ¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤ëºÇÂç¤ÎÌÜÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÈþ¿©¡×¡£Èà¤é¤¬¼¡¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤Ï¡¢ÂçÅÔ»Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÃÏÊý¡×¤À¡£¤¤¤Þ¡¢ÅÚÃÏ¤ÎÊ¸²½¤È¿©ºà¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡È¥í¡¼¥«¥ë¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¡É¤¬¡¢À¤³¦¤«¤éÇ®»ëÀþ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÃÂê¤Î½ñ¡ØÆüËÜ¿Í¤Î9³ä¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤ À¤³¦¤ÎÉÙÍµÁØ¤ÏÆüËÜ¤Ç²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¡½¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥àºÇÁ°Àþ¡Ù¡ÊÇð¸¶¸÷ÂÀÏºÃø¡Ë¤«¤é¡¢È´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥àºÇÁ°Àþ¤ò²òÀâ¡£¤¤¤ÞÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤ä¥¨¥ê¥¢¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤«¤éÌ¾Å¹¤ò½¸·ë¤µ¤»¤ë¡Öµû²°¡×¤ÎÅ¯³Ø¤È¤Ï¡©
¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢É½ÉñÂæ¤Çµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¥·¥§¥Õ¤Î±¢¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢TBS¡Ø¾ðÇ®ÂçÎ¦¡Ù¤äNHK¡Ø¥¬¥Ã¥Æ¥ó¡ª¡Ù¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡¢¤È¤¢¤ëµû²°¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀÅ²¬¸©¾ÆÄÅ»Ô¤Ë¡Ö¥µ¥¹¥¨Á°ÅÄµûÅ¹¡×¤È¤¤¤¦µû²°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±Ø¤«¤é¼Ö¤Ç10Ê¬¤Û¤É¤Î¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥É¤Ë¤¢¤ê¡¢Âç¤¤Ê´ÇÈÄ¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿°ì¸«¤Õ¤Ä¤¦¤Îµû²°¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¶áÇ¯¡¢¤³¤Îµû²°¤Ë¡¢Ãµµæ¿´¤Î¤¢¤ë¥·¥§¥Õ¤¿¤Á¤¬°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ËÜ½ñ¤ÎP65¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¹Åç¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý²°¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿À¾·ò°ì¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥µ¥¹¥¨Á°ÅÄµûÅ¹¡×¤Îµû¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¤ï¤º¤«1Æü¤«2Æü¤ÎÊªÎ®¤Îº¹¤Ê¤Î¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë»Ý¤µ¤¬°ã¤¦¤³¤È¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ÇÃÏ±ï¤Î¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¾ÆÄÅ¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Îµû¤ò»È¤¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖÃÚÁö¡¡À¾·ò°ì¡×¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼¤³¤Îµû²°¤Ï¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Î·èÃÇ¤ò¥·¥§¥Õ¤Ë¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¡Öµû¤¬¶Ë¾å¤Ç¤¢¤ë¡×¤³¤È¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÄÌ¾ï¡¢µû²°¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢µû¤òÅ¹Àè¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÇã¤¤¼ê¤Ç¤¢¤ë»ä¤¿¤Á¤ä¥·¥§¥Õ¤Ê¤É¤Ë¡Ö¤³¤Îµû¤Ï¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬»Å»ö¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡Ö¥µ¥¹¥¨Á°ÅÄµûÅ¹¡×¤Î¸ÞÂåÌÜ¡¦Á°ÅÄ¾°µ£¤µ¤ó¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£½Ù²ÏÏÑ¤Îµû¤ÎÌ¥ÎÏ¤äµù»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Öµû¤Î¥Ð¥È¥ó¥ê¥ì¡¼¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¡¼¥È¤Ïµù»Õ¡¢¥´¡¼¥ë¤Ï¿©Âî
¡¡µû¤Î¥Ð¥È¥ó¥ê¥ì¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢µù»Õ¢ªµû²°¢ªÎÁÍý¿Í¢ª¿©¤Ù¼ê¤È¤¤¤¦¡¢µû¤¬¿Í¤Î¼ê¤ò·Ð¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÎ®¤ì¤ò¥ê¥ì¡¼¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÂî±Û¤·¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µû¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È»×¤¤¤Ëº²¤ò¹þ¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Á°ÅÄ¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÈ¯ÁÛ¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ï¡¢2016Ç¯¤Î¥ê¥ª¸ÞÎØÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ð¥È¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤«¤é¡¢¡Ö¥Ð¥È¥ó¤òµû¤ËÃÖ¤´¹¤¨¡¢¥Á¡¼¥àÀï¤È¹Í¤¨¤¿¤é¡¢ÀÅ²¬¤Î¿©¤Ï¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Ï¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯Èà¤Ï¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤òÀ¸¤à¤Ù¤¯¡¢µù»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë³Ý¤±¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Öµû¤ò³Í¤Ã¤¿¤½¤Î¾ì¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Á°ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÍ×Ë¾¤Ï¡¢µù»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¼ê´Ö¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ËÂ¾¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ºÇ½é¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ê¹¤¯¼ª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Äü¤á¤º¤ËÄ¾ÃÌÈ½¤òÂ³¤±¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµù»Õ¤µ¤ó¤Îµû¤ò2¡Á3³ä¹â¤¯Çã¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢½ù¡¹¤ËÎØ¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤³¤½¡¢¡Ö¹â¤¯Çã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¶¨ÎÏ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤À¤Ã¤¿µù»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¼ê´Ö²Ë²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Çµû¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ë¿Í¤ò¤È¤Ë¤«¤¯´î¤Ð¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿´¶¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¡¢µù»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢Î¾¼Ô¤Î¿®Íê¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤ëÃæ¤Ç¡¢Á°ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë»î¤ß¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö±Ë¤¬¤»¡×¤Ç¤¹¡£µù»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¡¢³Í¤Ã¤¿µû¤ò¿åÍÈ¤²¤»¤º¡¢±Ë¤¬¤»¤¿¾õÂÖ¤Ç±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢µùÁ¥¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ö³èµû¿åÁå¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢µû¤ò±Ë¤¬¤»¤Ê¤¬¤é»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢µû¤Ï»à¤ó¤Ç¤«¤é»þ´Ö¤¬¤¿¤Ä¤È¡¢»ÝÌ£À®Ê¬¤¬Êø¤ì¤¿¤ê¡¢¿È¤¬¸Ç¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ä´Íý¤µ¤ì¤ë¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡Ê¤¿¤À¤·¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¿åÁå¤ä¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Îµû¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
¡¡±Ë¤¬¤»¤Ç¹Á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿µû¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Á°ÅÄ¤µ¤ó¼«¿È¤¬¼êÅö¤Æ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡µû¤Î¼ïÎà¤ä¾õÂÖ¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬¤ÊÄù¤áÊý¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆÃ¤Ë¡¢¸©³°¤Ë½Ð¤¹µû¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ã¦¿å¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ê¤Þ¤¹¡£°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ëµû¤Î¿åÊ¬ÎÌ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¤Ç¤¤ë¤«¤®¤êÃÏ¸µ¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ÎÅ¹¡¢¤¢¤Î¥·¥§¥Õ¤Ï¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤Ç¤Ï80¸®¤Û¤É¤Î¹ñÆâ³°¤Î¼è°úÀè¤Î¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤µ¤Ð¤Êý¤ä»ÅÎ©¤Æ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¾õ¤«¤éµû¤Î·Á¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Þ¤Ç12¼ïÎà¤¢¤ë¤È¤¤¤¦É¹¤ò»È¤¤Ê¬¤±¡¢¿»Æ©°µ¤â¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¬¤éµÍ¤á¡¢ÎÁÍý¿Í¤Î¸µ¤Ø¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¡ØÆüËÜ¿Í¤Î9³ä¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¡À¤³¦¤ÎÉÙÍµÁØ¤ÏÆüËÜ¤Ç²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¡½¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥àºÇÁ°Àþ¡Ù¡ÊÇð¸¶¸÷ÂÀÏºÃø¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò´©¡Ë¤è¤ê¡¢È´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£