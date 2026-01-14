ºî»ì²È¡¦¾¾ËÜÎ´¤¬50Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¤¤¿Ìë¡¢ÉðÆ»´Û¤Ç¸«¤¿¡ÈÉÔ»×µÄ¤Ê±²¡É¤È¤Ï
ºî»ì²È¡¦¾¾ËÜÎ´¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥í¥Ã¥¯¤Î¸¶ÅÀ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö¤Ï¤Ã¤Ô¤¤¤¨¤ó¤É¡×¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¤À¤Ã¤¿¡£ºî»ì²È¤È¤·¤ÆÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢È¾À¤µª¤ò·Ð¤ÆºÆ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤¼º£¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥É¥é¥à¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Èà¤Ï¼«¤é¤ÎÍèÎò¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²»³Ú¤È¸ÀÍÕ¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ºî»ì²È¤Î¾¾ËÜ Î´¡Ø½ñ¤¤«¤±¤Î¡Ä¤³¤È¤Ð¤Î´ßÊÕ¤Ç¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢½é½Ð¤Ï¡ØÄ«Æü¿·Ê¹ÅÚÍËÊÌºþ¤ê¡Ù¤ËÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö½ñ¤¤«¤±¤Î¡Ä¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºî»ì¤ò55Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤Æ
50Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂçÉñÂæ¤Ç¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¯
¡¡ºî»ì²È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÁ°¡¢¤Ü¤¯¤Ï¡Ö¤Ï¤Ã¤Ô¤¤¤¨¤ó¤É¡×¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Ë¤·¤í50Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Î¤³¤È¡¢±ÇÁü¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²¬ÎÓ¿®¹¯¤µ¤ó¤Î¸å¤í¤ÇÃ¡¤¯»Ñ¤¬¿ôÉÃ¤¯¤é¤¤±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄøÅÙ¤À¡£¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ï¤¢¤Î¿Í¡¢Ã¡¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤Ê¤É¤È¤µ¤µ¤ä¤¯À¤Âå¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤á¤Æ¤«¤é¡¢¥É¥é¥à¤Ç¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¡¢ºî»ì³èÆ°¤ËÀìÇ°¤·¤¿¡£ºî»ì¤Ê¤éÇ¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤È¡£¤½¤ì¤¬µîÇ¯¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤ÇÃ¡¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢72ºÐ¤Ë¤·¤Æ3¶Ê¤Î±éÁÕ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤¦Ã¡¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¼þ¤ê¤ÎÀ¼¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ª¡¼¥À¡¼¤Ë±þ¤¨¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢100¡óº²¤òÇä¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ä¡¢°Î¤¤¿Í¤Î°Õ¸þ¤ò×ÖÅÙ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤Ä¤¤¼þ¤ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¼«Ê¬¤â¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖÉ÷³¹¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤2021¡×¤ÈÂê¤·¤Æ2021Ç¯11·î¤Ë2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«¤«¤ì¤¿¸ø±é¤ÎÃæ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£
