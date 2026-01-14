¡Ô¶»¤Î·ãÄË¤«¤é²¼È¾¿ÈÉÔ¿ï¤Ø¡Õ30Âå½÷À¤ò¶¸¤ï¤»¤¿±¿Ì¿¤Ë´ñÀ×¤¬µ¯¤³¤ê¡ÖÎ©¤Ã¤ÆÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¡×
¹ñ»ØÄêÆñÉÂ¤Î»ë¿À·ÐÀÔ¿ñ±ê¡ÊNMOSD¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢²¼È¾¿È¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥½¥×¥é¥Î²Î¼ê¤Îºä°æÅÄ¿¿¼Â»Ò¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¡£¡Ö¤â¤¦2ÅÙ¤È²Î¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°å»Õ¤«¤é¤ÎÀë¹ð¤ò¡Ö±¿Ì¿¡×¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢·üÌ¿¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤È´ñÀ×¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö·üÌ¿¤Ë¡Ä¡×¼Ö°Ø»Ò¤ËÂÎ¤òÇû¤ê¤Ä¤±¤Æ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¹¤ëºä°æÅÄ¤µ¤óÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¡Ê9ËçÌÜ/Á´14Ëç¡Ë
4¤«·îÁ°¤«¤éÂÎ¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤¿·ãÄË¥µ¥¤¥ó
¨¡¨¡ ¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Ü¥íー¥Ë¥ã¤ØÎ±³Ø¡¢Ê¸²½Ä£¡Ö¿·¿Ê·Ý½Ñ²Èºß³°ÇÉ¸¯°÷¡×¤È¤·¤Æ¥¦¥£ー¥ó¤Ø¤ÎÇÉ¸¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ª¥Ú¥é¸ø±é¤Ç¼çÍ×¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢¥½¥×¥é¥Î²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿ºä°æÅÄ¤µ¤ó¡£2016Ç¯6·î¡¢37ºÐ¤Î¤È¤¤ËÆÍÁ³¡¢¶»¤Î·ãÄË¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºä°æÅÄ¤µ¤ó¡§ÅÝ¤ì¤ë1¤«·î¤¯¤é¤¤Á°¤«¤é¡¢37ÅÙÂæ¤ÎÈùÇ®¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂÀÍÛ¤Î¸÷¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤ê¡¢ÏÓ¤Î¸å¤íÂ¦¤Ë¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤È¤·¤¿ÄË¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤·¤ã¤Ã¤¯¤ê¤â»ß¤Þ¤é¤º¡¢²ñÏÃ¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£ÊÑ¤À¤Ê¡©¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉË»¤·¤¤»þ´ü¤Ç¡£µ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤À¤í¤¦¤ÈÉÂ±¡¤Ë¤Ï¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬2016Ç¯6·î¤Î¤¢¤ëÆü¡¢ÆÍÁ³¡¢40ÅÙÂæ¤Î¹âÇ®¤¬½Ð¤Æ¡¢¸ÆµÛ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¶»¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ãÄË¤Î¤¢¤Þ¤êÂç¹æµã¤¹¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢ÂÓ¾õá×¿¾¤Îµ¿¤¤¤Ç¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¤òÅêÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢µ¢Âð¤·¤Æ¤âÇ®¤Ï²¼¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÄË¤ß¤Î¤¢¤ë¶»¤Ë¤â¤Î¤¬¿¨¤ì¤ë¤È¡¢Èô¤Ó¾å¤¬¤ë¤Û¤É¤Ç¡£¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤Ë¤â¤Ê¤ì¤º¡¢¤Î¤¿¤¦¤Á¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÆÅÙ¡¢ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¡¢¶ÛµÞ¤ÇMRI¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»£±ÆÍÑ¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÂÎ¤¬¥¬¥¿¥¬¥¿¤È¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Îµ²±¤Ï¤½¤³¤ÇÅÓÀÚ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°Õ¼±¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤È¤¡¢¶»¤«¤é²¼¤Î´¶³Ð¤¬¤¤¤Ã¤µ¤¤¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ª¥Ú¥é²Î¼ê¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤¹¤ë¤Î¤Ï100¡ó¥à¥ê¡×¤À¤È
¨¡¨¡ ¹âÇ®¤¬½Ð¤Æ¤«¤é¡¢¤¿¤Ã¤¿1Æü¤ÇÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
ºä°æÅÄ¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ»×¤¨¤Ð¡¢£±¤«·îÁ°¤ËÈùÇ®¤¬½Ð¤¿»þÅÀ¤ÇÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢²ÈÂ²¤Ï°å»Õ¤«¤é¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÌ¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡£ÌÜ³Ð¤á¤¿»ä¤â¡Ö°ìÀ¸¡¢¼Ö¤¤¤¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥Ú¥é²Î¼ê¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤¹¤ë¤Î¤Ï100¡ó¥à¥ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö»ë¿À·ÐÀÔ¿ñ±ê¡×¤È¤¤¤¦¼À´µ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼«¸ÊÌÈ±Ö¤¬»ë¿À·Ð¤äÀÔ¿ñ¡¢Ç¾¤ò¸í¤Ã¤Æ¹¶·â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»ëÎÏÄã²¼¡¢¼êÂ¤Î¤·¤Ó¤ì¡¦Ëãáã¡¢ÇÓÝõ¾ã³²¤Ê¤É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹ÆñÉÂ¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤ËÌó6500Ì¾¤Î´µ¼Ô¤¬¤¤¤Æ¡¢Ìó9³ä¤¬½÷À¡£30Âå¸åÈ¾～40Âå¤ËÈ¯¾É¤¬Â¿¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉÂµ¤¤Ï´°¼£¤»¤º¡¢ºÆÈ¯¤ò·«¤êÊÖ¤·QOLÃÍ¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£±ê¾É¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤ë¤ÈµÞÂ®¤Ë¾É¾õ¤¬°²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÁ°Æü¤Þ¤ÇÆ°¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ÍâÆü¤Ë¤Ï²¼È¾¿È¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤â¤³¤Î¼À´µ¤Ï´õ¾¯¤Ê¤¿¤á¡¢°å»Õ¤Ç¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿ÇÃÇ¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤ä¡¢¸í¿Ç¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¹¬±¿¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢Æþ±¡¤·¤¿ÉÂ±¡¤Î°å»Õ¤¬»ä¤ÎÀÊÌ¤äÇ¯Îð¡¢MRI²èÁü¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö»ë¿À·ÐÀÔ¿ñ±ê¤Î²ÄÇ½À¡×¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤ò¤¹¤°¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤é¤¤Àë¹ð¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿Ìõ¤Ï
¨¡¨¡¡Ö¤³¤ÎÀè¡¢²Î¼ê¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Àë¹ð¤Ï¡¢¥ª¥Ú¥é²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿ºä°æÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÊÏÃ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºä°æÅÄ¤µ¤ó¡§¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤É¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï¼õ¤±¤Ê¤¯¤Æ¡£ÀÅ¤«¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²Á´°÷¤¬¡¢»ö¼Â¤ò»ö¼Â¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤½¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â°Õ³°¤ÊÈ¿±þ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤ÇÎäÀÅ¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºä°æÅÄ¤µ¤ó¡§»ä¤â²ÈÂ²¤â¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö»ä¤Ï¿ÀÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÀäÂÐ¤Ë¿ÀÍÍ¤«¤é¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ë²Î¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»ä¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤¿»ÈÌ¿¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¤È¡£¤½¤ì¤Ë¡¢»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅÝ¤ì¤Æ¤«¤éµÞÀ´ü¤Î¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦ÉÂ±¡¤Ë2¤«·î´Ö¤ÏÆþ±¡¤·¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¿²¤¿¤¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤Á¤ç¤¦¤É»ä¼«¿È¤¬¥³¥ó¥µー¥È¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡£¤½¤ì¤¬¿²¤¿¤¤ê¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤½¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤ÏÎ©¤Á¤¿¤¯¤Æ¡£¡Ö²Î¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀèÀ¸¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÉÂ±¡Æâ¤Î¥Ô¥¢¥Î¤Î¤¢¤ëÉô²°¤òÂß¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤âÈ¼ÁÕ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤¬ËèÆü¡¢ÉÂ±¡¤ËÍè¤ÆÎý½¬¤Ë¤Ä¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤È¤¤Î»ä¤ÏÂÎ´´¤¬¼º¤ï¤ì¡¢ÂÎ¤ËÎÏ¤¬Æþ¤é¤º¼«ÎÏ¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÂÎ¤ò¼Ö¤¤¤¹¤ËÇû¤ê¤Ä¤±¤ÆÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Î¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¹¤°¤Ë¡¢°ÊÁ°¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¤È¤·¤Æ¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ä¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ë²Î¤¨¤Ê¤¤¡×±¿Ì¿¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤½¤¦¤È¡¢Îý½¬¤ËÎå¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
±¿Ì¿¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âµ¯¤³¤·¤¿¡Ö´ñÀ×¡×
¨¡¨¡¡Ö2ÅÙ¤È²Î¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢²Î¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºä°æÅÄ¤µ¤ó¡§²Î¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²Î¤ÎÎý½¬¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£1ÅÙ·è¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¯¤Æ¡£É¬»à¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¿²¤¿¤¤ê¤À¤Ã¤¿£²¤«·î´Ö¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥µー¥È¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥êÉÂÅï¤ËÅ¾±¡¤·¡¢5¤«·î´Ö¡¢Æþ±¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤¡Ö¥Òー¥ë¤Î¤¢¤ë¥Öー¥Ä¤ò¤Ï¤¤¤Æ¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÊâ¤¤¤ÆÂà±¡¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÂÎ¤Î´¶³Ð¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÎ©¤ÄÎý½¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ¢¤ÇÂÎ½Å¤ò»Ù¤¨¤ë´¶³Ð¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡ÖÎ©¤Ä¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÆñ¤·¤¤¤ó¤À¡×¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç²Î¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¥ê¥Ï¥Ó¥êÉÂÅï¤Ï¡¢¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Î»þ´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£·î¤Ë1²ó¤¯¤é¤¤¤Ï²Î¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÇ¯ÇÛ¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¡Ø¹Ó¾ë¤Î·î¡Ù¤Ê¤É¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë²ÎÀ¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£¼«¼¼¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ö¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¡¢µã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢²Î¤ÎÎý½¬¤ÏÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
5¤«·î¸å¡¢Âà±¡¤ÎºÝ¤Ï¥Òー¥ë¤Î¥Öー¥Ä¤Ï¤Ï¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ó¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Âà±¡¤·¤Æ2¤«·î¸å¤Ë¡¢»³¸ý¸©¤Î²»³Úº×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÎ©¤Ã¤Æ²Î¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ìô¤Ç²Î¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤òËº¤ì¤ë¤â¡Ö¤³¤ì¤¬»ä¤Î¿ÍÀ¸¡×
¨¡¨¡ Ç°´ê¤ÎÉñÂæ¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤Æ´¶ÌµÎÌ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£
ºä°æÅÄ¤µ¤ó¡§¤Ç¤â¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Î¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¿ÈÂÎ¤Ï³Ú´ï¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÉÂµ¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤ÎÂÎ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë³Ú´ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¤¤Þ¤â¡¢¶»¤Ë¤ÏÇ®¤·¤¿·õ»³¤ò¥¬¥ê¥¬¥êÂÎ¤Ë²¡¤·Åö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê·ãÄË¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¼¤Î½Ð¤·Êý¤â¡¢°ÊÁ°¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ºä°æÅÄ¤µ¤ó¤Ï¾Ð´é¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÄË¤ß¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£ÄË¤ß»ß¤á¤ÎÌô¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºä°æÅÄ¤µ¤ó¡§ÄË¤ß»ß¤á¤ò°û¤ó¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ìô¤ò°û¤àÁ°¤ÎÄË¤ß¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬10¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢2ÄøÅÙ¤Ï·Ú¸º¤µ¤ì¤Æ7～8¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄË¤ß¤Ë¤Ê¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£²¿²ó¤«Ìô¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹ç¤¦¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¶¯¤¤Ìô¤Î¤¿¤á¡¢ÉûºîÍÑ¤È¤·¤ÆÊªËº¤ì¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£¤¢¤ëÌô¤ò°û¤ó¤À¤È¤¤Ï¡¢¥³¥ó¥µー¥ÈÃæ¤Ë¡Ø¥¢¥áー¥¸¥ó¥°¥°¥ì¥¤¥¹¡Ù¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿Ëü²ó¤â²Î¤Ã¤Æ¤¤¿¶Ê¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ!?¡×¤È¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Î¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¡¢º£¤è¤ê¤â¤Ã¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤²Î¤ò²Î¤¦Ãµµá¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤ÇÂ³¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢»ä¤Î²Î¤¬Ã¯¤«¤Î´õË¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤ß¤º¤«¤é¤Î±¿Ì¿¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ã·ÅÄÂ¿·Ã¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿ºä°æÅÄ¿¿¼Â»Ò