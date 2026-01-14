¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¡Ä¼¡¤ÎÉ¸Åª¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤«¡ÖÀïÁè¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖNATO¤Ï½ª¤ï¤ë¡×¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤¬²òÀâ
¡¡2026Ç¯¤ÎÇ¯ÌÀ¤±Áá¡¹¡¢ÆÃ¼ìÉôÂâ¡Ö¥Ç¥ë¥¿¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¡×´Þ¤à¥¢¥á¥ê¥«·³¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¼óÅÔ¡¦¥«¥é¥«¥¹¤ò¹¶·â¡£2»þ´Ö¤Û¤É¤ÎºîÀï¤Ç¡¢¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤È¤½¤ÎºÊ¤ò¹´Â«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌÜ±£¤·¤ò¤µ¤ì¡¢¼ê¾û¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¥Þ¥É¥¥¥í»á¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡¤³¤Î¹¶·â¤Ç¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÏÌ±´Ö¿Í¤ò´Þ¤à100¿Í¤¬»àË´¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Î»à¼Ô¤Ï¥¼¥í¡£¥Þ¥É¥¥¥í»á¤Ï¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¡¢»ÜÀß¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤¬ËãÌôÌ©Í¢¤Î¼óËÅ¼Ô¤À¡£º£¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ëºÛÈ½¤Ç¡¢ÈÈºá¤òÎ©¾Ú¤Ç¤¤ë°µÅÝÅª¤Ê¾Úµò¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¡Ö²æ¡¹¤Ï°ÂÁ´¤«¤ÄÅ¬ÀÚ¤Ç¿µ½Å¤Ê°Ü¹Ô¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¹ñ¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×
¡¡¤Þ¤¿¡Ö²æ¡¹¤ÏÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀÐÌý²ñ¼Ò¤ò»²Æþ¤µ¤»¡¢¿ô½½²¯¥É¥ë¤òÅê¤¸¤ÆÏ·µà²½¤·¤¿ÀÐÌý´ØÏ¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò½¤Éü¤·¡¢¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏºÆ¤Ó¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î¼èÆÀ¤ò¸ø¸À¡£¤½¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñºÝµ¤¸õÊÑÆ°ÏÈÁÈ¤ß¾òÌó¤ò´Þ¤à66¤Î¹ñºÝµ¡´Ø¤ÎÃ¦Âà¤Ê¤É¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë½ðÌ¾¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤ÎÁ¤ÅºÍ×°ì»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¿¯Î¬¤·¤¿¥í¥·¥¢¤òÃ¯¤âÈãÈ½¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á¤Åº»á¤Ï¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÏËÌ¶Ë·÷¤«¤é¸«¤¿¤éÊ¬¤«¤ë¤¬¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¡£¤½¤·¤Æ¥í¥·¥¢¤È¥¢¥á¥ê¥«¤¬ÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÃÏ¿Þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÃÏÍýÅª¤Ê½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¡£
¡Ö¤Ê¤¼¤³¤ÎÌäÂê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÃÏµå²¹ÃÈ²½¡£ËÌ¶Ë³¤¤¬Åà¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï»È¤¤Êª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍÏ¤±¤¿¤¿¤á¡¢Á¥¤¬¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÀïÎ¬ÅªÃÏ°Ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤âºÎ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤³¤Ë´ðÃÏ¤ò¥í¥·¥¢¤¬ÃÖ¤¯¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ò¤±¤óÀ©¤Ç¤¤ë¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬ÃÖ¤¯¤È¥í¥·¥¢¤ò¤±¤óÀ©¤Ç¤¤ë¡×
¡ÖÃæ¹ñ¤ä¥í¥·¥¢¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ò¼è¤é¤ì¤ëÁ°¤Ë¡Ø²¶¤¬¼è¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¡£¡Ø¤À¤Ã¤Æ¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯ÎÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢·³»öÎÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ç¤â¼è¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤¬¥«¥ó¥«¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤òËÜÅö¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢NATO¤Ï½ª¤ï¤ë¡£¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯·³¤ÏÅ¨¤¬¹¶¤á¤Æ¤¤¿¤é¾å´±¤ÎÌ¿Îá¤Ê¤¯·â¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¡Ø¤¹¤°·â¤Á»Ï¤á¤ë¡Ù¤È¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯·³¤Ï¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤éÀïÁè¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éNATO¤Ï½ª¤ï¤ê¡×
¡¡¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎË½Áö¤ò»ß¤á¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤Ï¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢Á¤Åº»á¤Ï¡Ö¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÁ´ÂÎ¤Ç¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¤â¡Ø¤½¤ì¤Ê¤é²¶¤ÏÃÎ¤é¤ó¡¢NATO¤«¤éÆ¨¤²¤Á¤ã¤¦¤¾¡Ù¤È½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¡£¹ñºÝË¡¤È¤«Æ±ÌÁ¤È¤«¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¡¢°ì¶ÚÆì¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á¤Åº»á¤Ï¡Ö¼¡¤ÎºÇÂç¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¥¤¥é¥ó¤Ç¡¢¤â¤¦¤¹¤°Âç·ãÆ°¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥¤¥é¥ó¤ÎÂÎÀ©¤¬ÄÙ¤ì¤½¤¦¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥¤¥é¥ó¤Ç¤Ï¥Ç¥â¤¬ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¥Ç¥âÂâ¤òÄÃ°µ¤·¤¿¤é·³»ö²ðÆþ¤¹¤ë¤È¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤È¤³¤í¤À¤±¤ä¤ë¤È¡£¡Ø¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦¤Ï²¶¤Î¤È¤³¤í¤À¤«¤é¥â¥ó¥í¡¼¼çµÁ¤Ç¤ä¤ë¤¾¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¥¤¥é¥ó¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò¡Ö51ÈÖÌÜ¤Î½£¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î51ÈÖÌÜ¤Î½£¤ò¤ä¤ë¡Ê¹¶·â¤¹¤ë¡Ë¤Ê¤é¡Ø²¶¤Î¤È¤³¤í¤À¤«¤é¤ä¤ë¤¾¡Ù¤ÈÆþ¤ë¡£ÏÀÍý¤Ï¾¡¼ê¤À¡£¤À¤«¤é¼¡¤Ï¥¤¥é¥ó¤¬¤³¤Î¿ôÆü°ÊÆâ¤ËÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¥Ç¥â¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊª²Á¹â¤Ç¡¢¥¤¥é¥ó¿Í¤ÎÍ§¤À¤Á¤Ë¤è¤ë¤È¡ØÈÓ¤¬¿©¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤¬·ÐºÑÀ©ºÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤´ÈÓ¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÆ°¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ¤¬¼õ¤±¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ¤Åº»á¤Ï¡Ö4·î¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤¬Ãæ¹ñ¤Ë¹Ô¤¯¡£½¬¶áÊ¿»á¤È¥È¥é¥ó¥×»á¤Ç¼ê¤ò°®¤Ã¤Æ¡¢ÂæÏÑ¤¬¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤â¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¹â»ÔÁíÍý¤¬º£ÅÙ²ò»¶ÁíÁªµó¤ò¤ä¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£3·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¤À¤¬¡¢¤â¤¦¹Ô¤Ã¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÆüËÜ¤¬À¸¤»Ä¤ëÆ»¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î½¾Â°¹ñ¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤Î¹â»ÔÈ¯¸À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤ËÈà½÷¤ÎÎÏ¤òºï¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ì¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÃæ¹ñ¤Ë¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤â¡¢¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¸À¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÁªµó¼¡Âè¤À¡£2·î¤ËÁªµó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ç¾¡¤Æ¤ì¤Ð¡Ø¸«¤Æ¤´¤é¤ó¡¢Ã±ÆÈ²áÈ¾¿ô¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤¾¡Ù¤È¡£µÕ¤ËÉé¤±¤ë¤È½ª¤ï¤ê¡£¤À¤«¤éÈó¾ï¤ËÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¸·¤·¤¤¾õ¶·¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ò¤á¤°¤ëÃæ¹ñ¤ä¥í¥·¥¢¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÇã¤¤¼è¤Ã¤¿¤ê·³»öÎÏ¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë´ðÃÏ¤òÃÖ¤«¤»¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¼ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿·³»ö´ðÃÏ¤òÃÖ¤¤¿¤¤¡£Ãæ¹ñ¤ä¥í¥·¥¢¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤½¤ì¤òÁË»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤ÞÀëÅÁ¹çÀï¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²òÀâ¡£
¡¡¡ÖÊÆ·³´ðÃÏ¤òÃÖ¤«¤»¤ë¤È¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤¬¾ùÊâ¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤¬¡Ë¡ØÇã¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤à¤·¤í¥í¥·¥¢¡¢Ãæ¹ñ¸þ¤±¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â²¶¤¬¤³¤³¤ò¼è¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤ªÁ°¤é¼ê¤ò½Ð¤¹¤Ê¤è¡Ù¤È¡×¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î°Õ¿Þ¤ò¿ä»¡¡£
¡¡¡Ö¡Ê¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡ËÉÔÆ°»º²°¤À¤«¤é¡Ø¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤³¤ÎÅÚÃÏ¤ò²¶¤¬¼è¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¸«¤Æ¤í¡£¤ªÁ°¡¢ÊÑ¤Ê¤³¤È¤·¤¿¤é»¦¤¹¤«¤é¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉÔÆ°»º²°Åª¶¼¤·¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡×¤È¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
