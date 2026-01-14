Ìó400Ëü±ß¡ª ¥È¥è¥¿¡ÖGR86¡õ#8243;SUV¡õ#8221;¡×!? ¥¿¥Õ´é¤Î¡Ö¥¢¥¦¥È¥í¡¼¥É¡×½é¸ø³«¡ª ¡É°Õ³°¤È¸½¼ÂÅª¤Ê²Á³Ê¡É¤ÎKUHL¥«¥¹¥¿¥à¥â¥Ç¥ëÅÐ¾ì
GR86¤ò¡È¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¡É KUHL¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¥«¥¹¥¿¥à
¡¡¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥Ñ¡¼¥ÄÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡ÖKUHL JAPAN¡×¤¬2026Ç¯1·î9Æü¡Á11Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡ÊÀéÍÕ»Ô¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡ÖKUHL OUTROAD GR86¡Ê¥¯¡¼¥ë ¥¢¥¦¥È¥í¡¼¥É GR86¡Ë¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎKUHL¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥«¡¼¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÏÃÂê¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡KUHL OUTROAD¤È¤Ï¡¢¡ÖÆ»¤Ê¤Æ»¤ò¡¢¼ÀÁö¡Ê¤Ï¤·¡Ë¤ì¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥·¥ó¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ç¤¢¤ëGR86¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¿¥Õ¤Ç¥é¥®¥Ã¥É¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¤ä¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¢Âç·Â¥¿¥¤¥ä¤Ê¤É¤òÁõÃå¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡²ñ¾ì¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤ËÅÉ¤é¤ì¤¿¸ÄÂÎ¤Ï¤³¤ÎKUHL OUTROAD¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Õ¥ëÁõÈ÷¤·¤¿¾å¤Ë¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Þ¤Ç¤Ê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥¿¡¼¥Ü²½¤Ç½ãÀµ¤«¤é50PS¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¡£¼ÖÆâ¤Ë¤Ï¥Õ¥ë¥Ð¥±¥Ã¥È¥·¡¼¥È¤ä¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¸¤Þ¤ÇÄ¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤¿¡È¥¬¥Á»ÅÍÍ¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¤Î¹â³Û¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤â¤Ã¤È¥é¥¤¥È¤Ê¥×¥é¥ó¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¤¸¥Ö¡¼¥¹Æâ¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ì¥Ã¥É¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¸ÄÂÎ¤¬¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤Î¼ÖÎ¾¤ÏKUHL OUTROAD ¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥¥Ã¥È¡Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¥Ï¡¼¥Õ¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¡¦¥µ¥¤¥É¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥ê¥¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¡¦¥ê¥¢¥Ï¡¼¥Õ¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¡¦¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¥¥Ã¥È¡Ë¤ÈVERZ-WHEELS DDR ÃòÂ¤2¥Ô¡¼¥¹ 18¥¤¥ó¥Á¥Û¥¤¡¼¥ë+¹ñ»º¥¿¥¤¥ä¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤ë´ðËÜ¥»¥Ã¥È¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥ê¥¢¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¥ë¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¥×¥é¥¹¤·¤¿»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ö¹â¤â½ãÀµ¤«¤é¤ï¤º¤«¤Ë¥í¡¼¥À¥¦¥ó¤·¤¿ÄøÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î´ðËÜ¥»¥Ã¥È¤òÁõÃå¤·¤¿¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥«¡¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿·¼Ö¡ÊRC¥°¥ì¡¼¥É6Â®MT¼Ö¡Ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤â415Ëü±ß¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤È°Õ³°¤È¸½¼ÂÅª¤Ê²Á³Ê¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¹¤Ç¤Ë½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ëGR86¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥¥Ã¥È¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢Ãæ¸Å¼Ö¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥«¡¼¤Ê¤É¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥×¥é¥ó¤âÍÑ°Õ¡£¥Ç¥â¥«¡¼¤ÈÆ±¤¸¥¿¡¼¥Ü»ÅÍÍ¤Ê¤É¤µ¤é¤Ê¤ë¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£