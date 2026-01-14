¹ñÆ»»öÌ³½ê¤¬¡È¥Ö¥Á¥®¥ì¡ÉÊó¹ð¡Ö¥Î¡¼¥Þ¥ë¥¿¥¤¥ä¼Ö¤¬¥¹¥¿¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡× ²Æ¥¿¥¤¥ä¼Ö¤ÎÎ©¤Á±ýÀ¸¤Ë¡ÖÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡ª¡×¥¥Ã¥Ñ¥ê Ä¹Ìî¤Î»³´Ö¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡ÖÁö¹ÔÉÔÇ½»ö°Æ¡×Åê¹Æ¤ÇÃí°Õ¸Æ¤Ó¤«¤±
ÌÀ¤é¤«¤ËÀã¤¬¹ß¤ëÃÏ°è¤Ê¤Î¤Ë¡Ä ¡Ö°Æ¤ÎÄê¥Î¡¼¥Þ¥ë¥¿¥¤¥ä¤ÇÎ©¤Á±ýÀ¸¡×
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ÈÓÅÄ¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ï2026Ç¯1·î11Æü¡¢¸ø¼°SNS¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¤ÎÃë²á¤®º¢¤Ë¥Î¡¼¥Þ¥ë¥¿¥¤¥ä¼ÖÎ¾¤Ë¤è¤ë¥¹¥¿¥Ã¥¯¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¸½¾ì¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤«¤éËÌÅì¤Ë¿Ê¤ß¡¢ËÅÄ¤äÈÓÅÄ¡¢°ËÆá¤òÄÌ¤Ã¤ÆÄ¹Ìî¸©±ö¿¬»Ô¤Ë»ê¤ë¹ñÆ»153¹æ¤Î¤¦¤Á¡¢°¤ÃÒÂ¼ÉÕ¶á¤Î»³Ãæ¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤¨¤§¤§¡Ä¡× ¤³¤ì¤¬¡Ö¥Î¡¼¥Þ¥ë¥¿¥¤¥ä¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥¯¤·¤¿¾èÍÑ¼Ö¡×¤Ç¤¹ ²èÁü¤Ç¸«¤ë
¡¡¹ñÆ»153¹æ¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©¤Î¶è´Ö¤Ç¤Ï±ü»°²Ï¤Î»³´ÖÉô¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÌÚÁ¾¤ÈÀÖÀÐ¤Î2¤Ä¤Î»³Ì®¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿Æî¿®ÃÏÊý¤ò·ÐÍ³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åßµ¨¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤ä¥¿¥¤¥ä¥Á¥§¡¼¥ó¤Ê¤É¤Î³ê¤ê»ß¤á¤¬É¬¿Ü¤ÊÆ»Ï©¤Ç¤¹¡£
¡¡2026Ç¯¤ÎÇ¯ÌÀ¤±¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÀµ·î´¨ÇÈ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ³ÆÃÏ¤ÇÂçÀã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢10Æü¤«¤é¤Î3Ï¢µÙ¤â¡¢È¯Ã£¤·¤¿Äãµ¤°µ¤¬ÆüËÜ³¤ËÌÉô¤ò¿Ê¤ß¡¢¤½¤³¤«¤é¤ÎÁ°Àþ¤¬ËÜ½£¤òÄÌ²á¡£10ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é¶¯¤¤´¨µ¤¤¬½±Íè¤·¡¢ËÌÆüËÜ¤äËÌÎ¦¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤äNEXCO¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©Æâ¤Î³ÆÃÏ¤Ç¼ÖÎ¾¤ÎÂÚÎ±¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÍ½ËÉÅªÄÌ¹Ô»ß¤á¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¡¢ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ëü¤¬°ì¥¯¥ë¥Þ¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÅßÍÑ¥¿¥¤¥ä¤ÎÁõÃå¤ä¥¿¥¤¥ä¥Á¥§¡¼¥ó¤Î·È¹Ô¤òÂ¥¤¹»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°¤ÃÒÂ¼¤Î¹ñÆ»153¹æ¤Ç¤Ï11Æü¤ÎÃë²á¤®¤«¤é¹ßÀãÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÓÅÄ¹ñÆ»»öÌ³½ê¤ÎÆ»Ï©¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢13»þ¤Î»þÅÀ¤Ç°µÀãÏ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æ±»öÌ³½ê¤Ï13»þ¤Ë¡¢¸ø¼°SNS¤Ç¡Öº¬±©Â¼¡Á°¤ÃÒÂ¼¤Ç¹ßÀã¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤â¤·¤¯¤Ï¥Á¥§¡¼¥ó¤òÁõÃå¤·Ï©ÌÌ¾õ¶·¤Ë½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È²þ¤á¤Æ½½Ê¬¤ÊÈ÷¤¨¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸Æ¤Ó¤«¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢11Æü¤Î15»þ¤³¤í¡¢°¤ÃÒÂ¼¤Î¹ñÆ»153¹æ¤Î½éÂô¥È¥ó¥Í¥ë¤Î¼êÁ°¤Ç¡¢ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö1Âæ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥¯¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡¢¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿Æ»Ï©¥«¥á¥é²èÁü¤òÅê¹Æ¡£²èÁü¤Ë¤ÏÀã¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿Ï©ÌÌ¤ÇÎ©¤Á±ýÀ¸¤¹¤ëÇò¤¤¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤ÎÎ©¤Á±ýÀ¸¼ÖÎ¾¤Ï¡¢¡Ö¥Î¡¼¥Þ¥ë¥¿¥¤¥ä¡×¤¬¸¶°ø¤Î¥¹¥¿¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢°Å·¸õ¤Ç¤¢¤êÍÆ°×¤ËÀÑÀã¤¬Í½Â¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¤ÎÁö¹ÔÉÔÇ½¤Î»ö°Æ¤Ë¡¢¡ÖÀãÆ»¤òÅßÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ä¤ÇÁö¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´í¸±¤«¤ÄÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡×¤È¸·¤·¤¤»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±»öÌ³½ê¤Ï¡¢¡ÖÅßÍÑ¥¿¥¤¥ä¤ä¥Á¥§¡¼¥ó¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÁö¹Ô¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²þ¤á¤Æ·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£