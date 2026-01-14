DeNA¡¢º£µ¨¤ÎÊá¼êµ¯ÍÑ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©ÁêÀî´ÆÆÄ¡Ö¾¡¤Æ¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡12Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿DeNA¡¦ÁêÀîÎ¼Æó´ÆÆÄ¤¬Êá¼ê¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¹âÌÚË»á¤¬¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ100»î¹ç¤¯¤é¤¤½Ð¤Æ¡¢¤¢¤È¤ÏÂ¾¤ÎÁª¼ê¤ÇÊä¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¥¿¥¤¥×¤ÇÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ì¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±¤È¤·¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡¡Í¥½¨¤¸¤ã¤Ê¤¤2¿Í¡£¸ÍÃì¤¬¥Ç¡¼¥ó¤È¹½¤¨¤È¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤Í¡×¤ÈÁêÀî´ÆÆÄ¤ËÊá¼ê¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¡£
¡¡ÁêÀî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö2¿Í¤ÏÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»³ËÜ¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¸ÍÃì¤â·è¤·¤ÆÎô¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¾¡¤Æ¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÂÇ¤Ä¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢30È¯¡¢40È¯¤¯¤é¤¤ÂÇ¤Ä¤¯¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤º¤Ã¤È½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤¾¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡DeNA¤Ïºòµ¨»³ËÜÍ´Âç¤¬¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î86»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¥Þ¥¹¥¯¤òÈï¤ê¡¢¼¡¤¤¤Ç¾¾Èø¼®²¸¤¬36»î¹ç¡¢¸ÍÃì¶³¹§¤¬20»î¹ç¡¢°ËÆ£¸÷¡Ê¸½³ÚÅ·¡Ë¤¬1»î¹ç¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù