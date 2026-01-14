µÈÂ¼ÃÎ»ö¤¬Âçºå¥À¥Ö¥ëÁª¸¡Æ¤¡¢½°±¡Áª¤Ø¤ÎÁê¾è¸ú²ÌÁÀ¤¦¡Ä¼«Ì±¤È°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©¹ç°Õ¤Ë¡ÖÉû¼óÅÔ¡×·Àµ¡
¡¡ÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¡ÊÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñÂåÉ½¡Ë¤¬½°±¡Áª¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÃÎ»ö¤ÈÂçºå»ÔÄ¹¤Î¥À¥Ö¥ëÁª¼Â»Ü¤Î¸¡Æ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°Ý¿·¤È¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¹ç°Õ¤Ë¡ÖÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¡×¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤¬·Àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¤Î´ÇÈÄÀ¯ºö¡ÖÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¡×¤Ë£³ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ò¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½°±¡Áª¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤âÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡µÈÂ¼»á¤Ï¡¢£²£°£²£°Ç¯¤Î£²ÅÙÌÜ¤Î½»Ì±ÅêÉ¼¤ÇÅÔ¹½ÁÛ¤¬ÈÝ·è¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¡ÖËÍ¼«¿È¤¬À¯¼£²È¤È¤·¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£²£´Ç¯¤ËÃÏ°èÀ¯ÅÞ¡¦Âçºå°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÂåÉ½Áª¤Ç¡¢À©ÅÙ°Æ¤ÎºÆ¸¡Æ¤¤ò·Ç¤²¤Æ¾¡Íø¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢£³ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Î»þ´ü¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£²£µÇ¯£±£°·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿¼«Ì±¤È¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¹ç°Õ½ñ¤Ç¤Ï¡¢ºÒ³²»þ¤Ê¤É¤Ë¼óÅÔµ¡Ç½¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç´ØÏ¢Ë¡°Æ¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤ÈÌÀµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñ²ñ¤ÇÉû¼óÅÔ¤ÎµÄÏÀ¤¬»Ï¤Þ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÅÔ¹½ÁÛ¤ò·Ç¤²¤ÆÁªµó¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÁÐÊý¤ÎµÄÏÀ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë»×ÏÇ¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Â¾ÅÞ¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÃãÈÖ¤Ë¤ÏÉÕ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢Â¾ÅÞ¤¬¸õÊäÍÊÎ©¤ò¸«Á÷¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£½°±¡Áª¤ÈÆ±»þ´ü¤ËÍ¿ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤¬ÃÎ»öÁª¤ËÎ×¤à¤³¤È¤âµÄÏÀ¤ò¸Æ¤Ó¤½¤¦¤À¡£
¡¡¾º½¨¼ù¡¦Ì¾¾ëÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡ÊÃÏÊý¼«¼£¡Ë¤Ï¡ÖµÞ¤¤çÉâ¾å¤·¤¿½°±¡Áª¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼óÄ¹¤Î½ÐÄ¾¤·Áª¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤â¡¢Â¾¤Î¿Ø±Ä¤Ï½àÈ÷¤Ç¤¤º¡¢¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²¾¤ËºÆÁª¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢ÅÔ¹½ÁÛ¤ÎµÄÏÀ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¿®Ç¤¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£