²ÃÆ£²Æ´õ¡Ö±Ç¤¨¤ë¼Ì¿¿ºî¤Ã¤Æ¡ª¤Ã¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤é¡Ä¡×¡¡²Ú¤ä¤«¤Ê¡È¿·Ç¯¥·¥ç¥Ã¥È¡ÉÈäÏª¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¿·À®¿Í¡×¡Ö½÷¿ÀÍÍ¡×¡Ö¤´Íø±×¤¢¤ê¤½¤¦¡×
¡¡4»ù¤ÎÊì¤ÇÇÐÍ¥¤Î²ÃÆ£²Æ´õ¡Ê40¡Ë¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£AI¤ÇºîÀ®¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¡È¿·Ç¯¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö½÷¿ÀÍÍ¡×¡Ö¤´Íø±×¤¢¤ê¤½¤¦¡×²ÃÆ£²Æ´õ¤¬ÈäÏª¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¡È¿·Ç¯¥·¥ç¥Ã¥È¡É
¡¡²ÃÆ£¤Ï¡Ö±Ç¤¨¤ë¼Ì¿¿ºî¤Ã¤Æ¡ª¤Ã¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤é¡¢Æ¬¤À¤±µîÇ¯¤Î¤â¤Î¤Ä¤±¤Æ²Ä°¦¤¤ÃåÊª»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Û¥ï¥¤¥È·Ï¤Î¿¶Âµ»Ñ¤Î¼«¿È¤Î²£¤ËÌç¾¾¤È¶ÀÌß¤¬¾þ¤é¤ì¤¿¡¢¿·Ç¯¤é¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤Ê1Ëç¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¿·À®¿Í¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö½÷¿ÀÍÍ¡×¡Ö¿´¤Ë±ÉÍÜ¤¬Æþ¤Ã¤ÆÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤´Íø±×¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤ÇÇÒ¤ó¤Ç¤ª¤¤Þ¤¹ ¥¢¥ê¥¬¥¿¥ä¡¼¡×¡ÖÀ¨¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö½÷¿ÀÍÍ¡×¡Ö¤´Íø±×¤¢¤ê¤½¤¦¡×²ÃÆ£²Æ´õ¤¬ÈäÏª¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¡È¿·Ç¯¥·¥ç¥Ã¥È¡É
¡¡²ÃÆ£¤Ï¡Ö±Ç¤¨¤ë¼Ì¿¿ºî¤Ã¤Æ¡ª¤Ã¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤é¡¢Æ¬¤À¤±µîÇ¯¤Î¤â¤Î¤Ä¤±¤Æ²Ä°¦¤¤ÃåÊª»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Û¥ï¥¤¥È·Ï¤Î¿¶Âµ»Ñ¤Î¼«¿È¤Î²£¤ËÌç¾¾¤È¶ÀÌß¤¬¾þ¤é¤ì¤¿¡¢¿·Ç¯¤é¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤Ê1Ëç¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¿·À®¿Í¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö½÷¿ÀÍÍ¡×¡Ö¿´¤Ë±ÉÍÜ¤¬Æþ¤Ã¤ÆÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤´Íø±×¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤ÇÇÒ¤ó¤Ç¤ª¤¤Þ¤¹ ¥¢¥ê¥¬¥¿¥ä¡¼¡×¡ÖÀ¨¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£