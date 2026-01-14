ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï²£¤Ð¤¤¡¡ÊÆ£Ã£Ð£É¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ìÆß²½·¹¸þ¤ò¼¨º¶¡á£Î£ÙºÄ·ô³µ¶·
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê¡ÊNY»þ´Ö16:29¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö06:29¡Ë
ÊÆ2Ç¯ºÄ¡¡ 3.528¡Ê-0.006¡Ë
ÊÆ10Ç¯ºÄ¡¡4.175¡Ê+0.000¡Ë
ÊÆ30Ç¯ºÄ¡¡4.833¡Ê+0.006¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡¡¡2.302¡Ê+0.003¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£ÙºÄ·ô»Ô¾ì¡¢£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï²£¤Ð¤¤¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÆß²½·¹¸þ¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢È¯É½¸å¤ËÍø²ó¤ê¤ÏÄã²¼¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥×¥é¥¹·÷¤ËÌá¤¹¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²£¤Ð¤¤¤Ç½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡££Æ£Ò£Â¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Íø²¼¤²¤ò¸«Á÷¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜÆü¤ÎÊÆ£Ã£Ð£É¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¤½¤Î¸«Êý¤Ï³µ¤ÍÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÜÆü¤Ï£³£°Ç¯ºÄ¤ÎÆþ»¥¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢È¿±þ¤Ï¸ÂÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡öÊÆ£³£°Ç¯ºÄÆþ»¥·ë²Ì
ºÇ¹âÍî»¥Íø²ó¤ê¡¡4.825¡ó¡ÊWI¡§4.833¡ó¡Ë
±þ»¥ÇÜÎ¨¡¡¡¡¡¡¡¡2.42ÇÜ¡ÊÁ°²ó¡§2.36ÇÜ¡Ë
¡¡£²－£±£°Ç¯ºÄ¤ÎÍø²ó¤ê³Êº¹¤Ï+£¶£´¡ÊÁ°±Ä¶ÈÆü¡§+£¶£³¡Ë¡£
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
ÊÆ2Ç¯ºÄ¡¡ 3.528¡Ê-0.006¡Ë
ÊÆ10Ç¯ºÄ¡¡4.175¡Ê+0.000¡Ë
ÊÆ30Ç¯ºÄ¡¡4.833¡Ê+0.006¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡¡¡2.302¡Ê+0.003¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£ÙºÄ·ô»Ô¾ì¡¢£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï²£¤Ð¤¤¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÆß²½·¹¸þ¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢È¯É½¸å¤ËÍø²ó¤ê¤ÏÄã²¼¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥×¥é¥¹·÷¤ËÌá¤¹¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²£¤Ð¤¤¤Ç½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡££Æ£Ò£Â¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Íø²¼¤²¤ò¸«Á÷¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜÆü¤ÎÊÆ£Ã£Ð£É¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¤½¤Î¸«Êý¤Ï³µ¤ÍÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÜÆü¤Ï£³£°Ç¯ºÄ¤ÎÆþ»¥¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢È¿±þ¤Ï¸ÂÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡öÊÆ£³£°Ç¯ºÄÆþ»¥·ë²Ì
ºÇ¹âÍî»¥Íø²ó¤ê¡¡4.825¡ó¡ÊWI¡§4.833¡ó¡Ë
±þ»¥ÇÜÎ¨¡¡¡¡¡¡¡¡2.42ÇÜ¡ÊÁ°²ó¡§2.36ÇÜ¡Ë
¡¡£²－£±£°Ç¯ºÄ¤ÎÍø²ó¤ê³Êº¹¤Ï+£¶£´¡ÊÁ°±Ä¶ÈÆü¡§+£¶£³¡Ë¡£
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ