ブンデスリーガ 25/26の第17節 ドルトムントとブレーメンの試合が、1月14日04:30にジグナル・イドゥナ・パルクにて行われた。

ドルトムントはファビオ・シルバ（FW）、カーニー・チュクエメカ（MF）、マクシミリアン・バイアー（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレーメンは菅原 由勢（DF）、ロマーノ・シュミット（MF）、ユスティン・エンジンマー（FW）らが先発に名を連ねた。

11分に試合が動く。ドルトムントのユリアン・リエルソン（DF）のアシストからニコ・シュロッターベック（DF）がヘディングシュートを決めてドルトムントが先制。

ここで前半が終了。1-0とドルトムントがリードしてハーフタイムを迎えた。

ドルトムントは後半の頭から選手交代。ニクラス・ズーレ（DF）からエムレ・ジャン（MF）に交代した。

67分、ドルトムントは同時に3人を交代。カーニー・チュクエメカ（MF）、マクシミリアン・バイアー（FW）、ユリアン・リエルソン（DF）に代わりジョーブ・ベリンガム（MF）、セール・ギラシ（FW）、ダニエル・スベンソン（DF）がピッチに入る。

69分、ブレーメンが選手交代を行う。マルコ・グリュル（FW）からジョバン・ミロシェビッチ（FW）に交代した。

75分ドルトムントに貴重な追加点が入る。フェリックス・ヌメチャ（MF）のアシストからマルセル・ザビッツァー（MF）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

81分、ブレーメンは同時に3人を交代。アイザック・シュミット（MF）、ロマーノ・シュミット（MF）、ユスティン・エンジンマー（FW）に代わりオリビエ・デマン（MF）、キャメロン・プエルタス（MF）、サミュエル・ムバングラ（FW）がピッチに入る。

83分ドルトムントが追加点。ジョーブ・ベリンガム（MF）のアシストからセール・ギラシ（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

その後もドルトムントの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ドルトムントが3-0で勝利した。

なお、ブレーメンに所属する菅原 由勢（DF）はフル出場した。

2026-01-14 06:30:20 更新