¡ÖÍß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×²Û»Ò¤ä¥¢¥¤¥¹¤òËü°ú¤¤·¤¿½÷»ÒÂç³ØÀ¸¡Ê19¡ËÂáÊá »÷¤¿¿ÍÊª¤Ë¤è¤ëÀàÅð¤â¿ô·ï³ÎÇ§
»¥ËÚ¡¦¸üÊÌ·Ù»¡½ð¤Ï1·î13Æü¡¢»¥ËÚ»ÔÀ¶ÅÄ¶è¤Ë½»¤à½÷»ÒÂç³ØÀ¸¡Ê19¡Ë¤òÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤ÏµîÇ¯12·î18Æü¡¢»¥ËÚ»Ô¸üÊÌ¶èÃæ±û2¾ò5ÃúÌÜ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤ä¥¢¥¤¥¹¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー3ÅÀ¡ÊÈÎÇä²Á³Ê¹ç·×520±ß¡Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÊÌ·ï¤ÎËü°ú¤»ö·ïÁÜºº¤Î¤¿¤á·Ù»¡´±¤¬½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤òÈø¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÌÜ·â¡£
½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤ä°áÉþ¤ÎÂµ¸ý¤Ë¾¦ÉÊ¤ò±£¤·¤Æ²ñ·×¤ò¤»¤º¤ËÅ¹¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤Ï¡ÖÍß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤ÆËü°ú¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤Ë»÷¤¿¿ÍÊª¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤Ç¤ª²Û»Ò¤ä²½¾ÑÉÊ¤Ê¤É¤òËü°ú¤¤¹¤ë»ö·ï¤¬¸üÊÌ¶èÆâ¤Ç¿ô·ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢Í¾ºá¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£