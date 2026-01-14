¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëË¡Î§ÁêÃÌ½ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡ÈË¡Î§¡É¤¬Éü³è ÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¤ÈÇ½Ûê°¦Ì¤¤¬º§ÌóÈ¯É½¸å½é¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¶¦±é
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÁêÃÌ½ê¡×¡£5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëË¡Î§ÁêÃÌ½ê¡×¤ÈÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡ÖË¡Î§¡×¤¬Éü³è¡ª1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ë9»þ¡Á10»þ54Ê¬¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëË¡Î§ÁêÃÌ½ê 2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
2002Ç¯4·î¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÁêÃÌ½ê¡×¤ËÈÖÁÈÌ¾¤òÊÑ¹¹¡£º£²ó¤Ï¸¶ÅÀ²óµ¢¤·¡¢¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëË¡Î§ÁêÃÌ½ê¡×¤È¤·¤ÆÉü³è¡£·ÝÇ½¿Í¤ÎË¡Î§ÁêÃÌ¤Ë¡¢»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎÊÛ¸î»Î·³ÃÄ¤¬Ä©¤à¡ª
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î·³ÃÄ¤¬Áª¤Ö¡Ö·ÝÇ½¿Í»ö·ïÊí¡×¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤ÇÂçÈ¯É½¡ª¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î¤Ëº§Ìó¤òÈ¯É½¤·¤¿²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¤È¡¢¸µÇµÌÚºä46¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÇ½Ûê°¦Ì¤¤¬ÅÐ¾ì¡£º§ÌóÈ¯É½¸å¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë2¿Í¤¬¡¢´¶Æ°¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥ºÈëÏÃ¤ò¸ì¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¡Ä!?
¤µ¤é¤Ë¡¢¹¬¤»¥ª¡¼¥éÁ´³«¤Î2¿Í¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤É×ÉØ¥È¥é¥Ö¥ë»öÎã¡×¤Ë¡¢ÊÛ¸î»Î·³ÃÄ¤¬¥º¥Ð¥Ã¤ÈÈ½Äê¡ª¤½¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¹±Îã¤ÎÊÛ¸î»ÎÆ±»Î¤Î¥Ð¥È¥ë¤â!?
Â¾¤Ë¤âºòÇ¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢2026Ç¯¤âÂç³èÌö´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤ó¤Ê¿Íµ¤¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇº¤ß¤«¤é¡¢ºòÇ¯¡¢²áµîºÇ°¤Î¿Í¿ÈÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¥¯¥ÞÌäÂê¤Þ¤Ç¡£»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎÊÛ¸î»Î·³ÃÄ¤¬È½Äê¤¹¤ë¡¢2026Ç¯¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¿È¶á¤ÊË¡Î§ÌäÂê¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢£½Ð±é¼Ô
¡ÚMC¡ÛÅìÌî¹¬¼£
¡Ú¥²¥¹¥È¡ÛÄ¹Åè°ìÌÐ¡¡ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¡ÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¡¡Ç½Ûê°¦Ì¤¡¡²ÏÆâÂçÏÂ¡¡¤¿¤¯¤í¤¦¡¡¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯
¡Ú¥ì¥®¥å¥é¡¼¡Û¸åÆ£µ±´ð¡¡°æ¾åË§Íº ¡¿ °ëÌîµ®Íý»Ò
¡ÚÊÛ¸î»Î¡Û»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎÊÛ¸î»Î·³ÃÄ
¡Ú¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Û»ÔÐÔÎèÆà¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë