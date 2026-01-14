¡ÖBEV¥ª¥ï¥¿¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡ÖBEV¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¡×¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç¼ºÇÔ¡ª¡¡·ë¶É¾Ð¤¦¤Î¤Ï²æ¤é¤¬¥Ë¥Ã¥Ý¥ó!!
¢£²¤½£°Ñ°÷²ñ¤¬¡Ö2035Ç¯¤«¤é¤ÎICE¼Ö¤Î¿·¼ÖÈÎÇä¶Ø»ß¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤òÅ±²ó¤·¤¿
¢£¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÁ´ÂÎ¤Ç¸«¤Æ¤âEV¤ÎÉáµÚÎ¨¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤À
¢£À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¤ÏEV´ØÏ¢¤Çº®Íð¤¬¸«¤¨¤ë¤Ê¤«ÆüËÜ¤Ï¸½¾õ¤½¤ì¤Û¤ÉÌÜÎ©¤Ã¤¿º®Íð¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤
Áá¤¯¤âICE¼Ö¤Î¿·¼ÖÈÎÇä¶Ø»ß¤Ë°Å±À¤¬
¡¡2025Ç¯12·î16Æü¡¢²¤½£°Ñ°÷²ñ¤¬¤«¤Í¤ÆÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿2035Ç¯¤«¤é¤ÎICE¡ÊÆâÇ³µ¡´Ø¡Ë¿·¼Ö¤ÎÈÎÇä¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·×²è¤ò¡¢Å±²ó¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¶î¤±½ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¡¢2035Ç¯¤è¤êICE¼Ö¤Î¿·¼ÖÈÎÇä¤òÁ´ÌÌ¶Ø»ß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ïe¥Õ¥å¡¼¥¨¥ë¡Ê¹çÀ®Ç³ÎÁ¡Ë¤Ê¤É¤Î»ÈÍÑ¤ò¾ò·ï¤Ë2035Ç¯°Ê¹ß¤âICE¼Ö¤ÎÈÎÇä¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¸ÂÄêÅª¤Ê¤¬¤éÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê¶Ø»ß¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë2035Ç¯°Ê¹ß¤âÈÎÇä·ÑÂ³¤Ç¤¤ëICE¼Ö¤Î¾ò·ï¤ò´ËÏÂ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢Å±²ó¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï10Ç¯¤Û¤É¤Þ¤ÀÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¡£2021Ç¯¤Ë2035Ç¯°Ê¹ßICE¼ÖÈÎÇä¶Ø»ß¤òÈ¯É½¤·¡¢¤½¤ì¤«¤é¤¿¤Ã¤¿5Ç¯¤Û¤É¤Ç¹ü¤¬È´¤±»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö2035Ç¯¤Ø¸þ¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¹üÈ´¤¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊýÃæ¹ñ¤Ï¡¢¡ÖICE¼Ö¤Ç¤Ï¡¢À¾¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤äÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤É¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯BEV¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Î³«È¯¤ò¼«¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¾©Îå¤·¡¢BEV¤ÇÀ¤³¦¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ÎÇÆ¸¢¤ò°®¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¾¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¡¢Ç³¾Æ¸úÎ¨¤ËÍ¥¤ì¡¢´Ä¶¤äÇ³ÈñÀÇ½¤ËÍ¥¤ì¤ëICE¤òÍ¤¹¤ëÆüËÜ¼ÖÁþ¤·¤«¤é¡¢BEV¤ËÀ¾¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥á¡¼¥«¡¼¤¬Á°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¸«Êý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³Æ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëBEVÈÎÇäÈæÎ¨¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤¬94¡ó¤ÈÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢22¡ó¡¢¥É¥¤¥Ä¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬18¡ó¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢5¡ó¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó8¡ó¡¢¤½¤·¤ÆEUÈó²ÃÌÁ¤È¤Ê¤ë¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤¬22¡ó¡¢¥¹¥¤¥¹21¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µìÅì¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤Ç¤Ï¸®ÊÂ¤ß4¡Á8¡ó¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤Á¤Ê¤ß¤ËÆüËÜ¤Ï1.35¡ó¡¿Ãæ¹ñ¤Ï¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö´Þ¤á¤ÆÌó48¡ó¡Ë¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÂçÁû¤®¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢°ìÉô¤ò½ü¤¯¤È¤½¤ì¤Û¤ÉBEV¤¬¹â¤¤ÉáµÚ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¡Ö¥É¥¤¥Ä¿Í¤ÏBEV·ù¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢É®¼Ô¤Ï¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤òµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¤¥Ä·Ï¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤ÏBEV¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÂ¿¤¯¤òÃæ¹ñ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢BEV¤òºî¤ì¤Ðºî¤ë¤Û¤ÉÃæ¹ñ¤òÍø¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¸¥ì¥ó¥Þ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÊóÆ»¤ò¸«¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤ÎÊý¿Ë¤¬¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤ÇºÇÅ¬²ò
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤¯BEV¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Ãæ¹ñ·ÏBEV¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÆü·ÏHEV¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡Ë¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¥«¥í¡¼¥é¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡ÊÆüËÜ»ÅÍÍ¤è¤ê¥ï¥¤¥É¤ÇÄ¹¤¤À£Ë¡¤Ç¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ë¤¬Â¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æü·ÏHEV¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÆüËÜ¼ÖÄÙ¤·¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£
¡¡Å±²ó¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Àè¤Î¤è¤¦¤ËICE¼ÖÈÎÇä¶Ø»ß¤Î¾ò·ï´ËÏÂ¤òEU¤Ï¿Ê¤á¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÏÆ±¤¸¤¯2035Ç¯¤è¤êICE¼Ö¤ÎÁ´ÌÌÈÎÇä¶Ø»ß¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤Þ¤À¾ò·ï´ËÏÂ¤¹¤é¹Ô¤ï¤º½é»Ö¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¤Ï¡¢BEV¤â´Þ¤àZEV¡Ê¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¼Ö¡ËÉáµÚ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤³ºÇ¶á¤Þ¤Ç¡¢¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¹âÆ¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡ÊÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê²¼Íî·¹¸þ¤ÎÂ³¤¯¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¤È¤¯¤Ë¥¬¥½¥ê¥ó¤¬¹â¤¤ÃÏ°è¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÆü·ÏHEV¤¬Âç¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢´Ú¹ñ·Ï¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤½¤ì¤ËÂ³¤±¤È¡¢HEV¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤À¡£ºÇ¶á¡¢¥Õ¥©¡¼¥É¤¬BEV»ö¶È¤Î½Ì¾®¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤È¤³¤í¡£
¡¡Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢ICE¼Ö¤«¤éBEV¤Ø¼çÌò¤¬°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÀ¯¼£Åª»×ÏÇ¤Ë¤è¤ê¤½¤ì¤òÌµÍý¶¯¤¤¤·¤¿·ë²Ì¤¬¡¢¸½¾õ¤Î¡ÖBEV¥ª¥ï¥¿¡×Åª¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¾õ¶·¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¸½¾õ¡¢ÎÌÈÎBEV¤Ç¤ÏÀ¯ÉÜÊä½õ¶â¤ä¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÃÍ°ú¤¤Ê¤É¤Î¹¥¾ò·ï¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¤¤¤¤Êý¤Ï°¤¤¤¬¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤òÄà¤ë¤è¤¦¤ÊÇä¤êÊý¤¬À¤³¦Åª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤â¡¢·òÁ´¤ÊÉáµÚ¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¡ÀïÎ¬Åª¤«ÈÝ¤«¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï¹¬¤¤¤Ë¤·¤Æ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤äÃæ¹ñ¤Ê¤É¤Î¤è¤¦¤ÊBEV¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëº®Íð¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëBYD¥ª¡¼¥È°Ê³°¤ÎÃæ¹ñ·Ï¥á¡¼¥«¡¼¤â¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤ÇÆüËÜ»Ô¾ì»²Æþ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ´ß¤Î²Ð»ö¤Ç½ª¤ï¤ë¤³¤È¤ò¤¼¤Ò´ê¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£