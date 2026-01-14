¹â»Ô¼óÁê ¡ÈÄÀÌÛ¡É´Ó¤¯¤â¡Ä¹â¤Þ¤ë²ò»¶¥à¡¼¥É¡¡Í¿ÌîÅÞ¤ÇÆ°¤²ÃÂ®
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡È1·î²ò»¶¡É¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÃæ¡¢13Æü¡¢Æü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£14Æü°Ê¹ß¤Î¹â»Ô¼óÁê¤ÎÆ°¤¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Í¿ÌîÅÞÆâ¤Ç¤ÏÁªµó¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹ñ²ñÆüÄø¤â¡È°ÛÎã¡É¡Ä¹â¤Þ¤ë²ò»¶¥à¡¼¥É
ÄÀÌÛ¤ò´Ó¤¯¹â»Ô¼óÁê¡£¤¿¤À¡¢Ãå¼Â¤Ë²ò»¶¥à¡¼¥É¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
13Æü¤Ë½°µÄ±¡¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µÄ±¡±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¤ÎÍý»ö²ñ¡£ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤¬ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤òÍè½µ23Æü¤Ë¾¤½¸¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¡¢°ÛÎã¤Î½ÐÍè»ö¤¬¡£
ÄÌ¾ï¤Ê¤é¡¢Í¿ÅÞÂ¦¤¬»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¤Ê¤É¡¢°ìÏ¢¤Î¹ñ²ñÆüÄø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ËèÇ¯1·î¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¼óÁê¤¬¤½¤ÎÇ¯¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤ÎÊý¿Ë¤ò¼¨¤¹±éÀâ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬ÄÌÎã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µîÇ¯1·î¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÀÐÇË¼óÁê¤¬¡Ä
ÀÐÇË¼óÁê¡ÊÅö»þ¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬¼çÆ³¤¹¤ë³Ú¤·¤¤ÆüËÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
º£²ó¡¢Í¿ÅÞÂ¦¤¬»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¤Ê¤É¤ÎÆüÄø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄó°Æ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î²ò»¶¸¡Æ¤¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¼«Ì±¤È°Ý¿·¡ÈÏ¢·È³ÎÇ§¡É¤â¡ÄÀè¸«¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·
¤Þ¤¿¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤òÁÈ¤à¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¡¢¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤¬²ñÃÌ¤·¡¢²ò»¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÏ¢·È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÃæ¿È¤Ï¡Ä¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡³á»³¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹
¡Ö²ò»¶¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê»Ø¼¨¤Ï¤ª¤ê¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡£¤¢¤Þ¤ê¾ðÊó¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤é¤â´Þ¤á¤Æ¤½¤Î¾õ¶·¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÉÑÈË¤Ë¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡×
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¡±óÆ£¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹
¡Ö¡Ê²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë»Ø¼¨¤â¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Î¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤è¤Í¡¢¤È³á»³¤µ¤ó¤È¤âÏÃ¤ò¤·¤¿¡×
¶ñÂÎÅª¤ÊÏÃ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²ñÃÌÆâÍÆ¤Ë¡¢µ¼Ô¤«¤é¤Ï¼ÁÌä¤â½Ð¤º¡Ä¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¡±óÆ£¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¼ÁÌä¤Î¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ï¤Í¡£¾õ¶·¤¬¾õ¶·¤Ê¤À¤±¤Ë¡£ËÍ¤é¤â°ì½ï¤Ç¤¹¡×
²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Í¿ÅÞ¤Î¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Ç¤¹¤éÀè¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¢£°Ý¿·¡¦µÈÂ¼»á¤ÏÂçºå¥À¥Ö¥ëÁª¤Ç¡ÖÅÔ¹½ÁÛ¡×¤«
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢°Ý¿·¤ÎÅÞ¼ó¡¢µÈÂ¼ÂåÉ½¤ÏÁªµó¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¡µÈÂ¼ÂåÉ½
¡Ö¤â¤¦¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¤ÎºîÀ®ºî¶È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¤Ê¤É¡Ë¤¤¤ï¤æ¤ë4±éÀâ¤âÄó°Æ¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²ò»¶¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤Î´é¤â»ý¤ÄµÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï¡¢ÃÎ»ö¤ò¼¿¦¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò°Ý¿·¤Î´´Éô¤ËÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âçºå»Ô¤Î²£»³»ÔÄ¹¤â¼¿¦¤·¡¢¥À¥Ö¥ë½ÐÄ¾¤·Áª¤ËÄ©¤ß¡¢½°µÄ±¡¤¬²ò»¶¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸ÅêÉ¼Æü¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹ñÀ¯Áªµó¤Ë¤«¤Ö¤»¤ë·Á¤ÎÂçºåÉÜÃÎ»ö¤È»ÔÄ¹Áªµó¡£ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²áµî¤Ë2ÅÙ¡¢½»Ì±ÅêÉ¼¤ÇÈÝ·è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¤ä¡¢Éû¼óÅÔ¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ì±°Õ¤òÌä¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»Ô¾ì¤Ë¤â±Æ¶Á¡Ä½ªÃÍ¤Ç½é¤Î5Ëü3000±ßÂæ
¡È²ò»¶ÊóÆ»¡É¤ò¤á¤°¤ë±Æ¶Á¤Ï»Ô¾ì¤Ë¤â¸½¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î½ªÃÍ¤¬»Ë¾å½é¤á¤Æ5Ëü3000±ßÂæ¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
²ò»¶¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯Ï©Àþ¤ò·Ç¤²¤ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¿ë¹ÔÎÏ¤¬Áý¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´üÂÔ´¶¤«¤é¡¢Çã¤¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤ÏºâÀ¯°²½¤Î·üÇ°¤«¤é±ß°Â¤¬²ÃÂ®¡£°ì»þ1¥É¥ë¡á159±ßÂæ¤ò¤Ä¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Î©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡¢¹ñÌ±¤Ë¤â¡È¶¨ÎÏ¸Æ¤Ó¤«¤±¡É
ÌîÅÞ¤â¡¢²ò»¶¤òÇ°Æ¬¤ËÁªµó¤Ø¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤ËÁªµó¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡¢ÅÞ¤Î¾ïÇ¤Íý»ö²ñ¤Ç¡Ä
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄÂåÉ½
¡Ö¸øÌÀÅÞ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ë¤â¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤¼¤Ò¤³¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´³ÎÇ§¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×
¿·¤¿¤Ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ë¤â¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡Ö·ÐºÑ¸å²ó¤·²ò»¶¡×¤ÈÈãÈ½
¤½¤Î¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡¢Áªµó¤È¤Ê¤ì¤ÐÀï¤¤È´¤¯¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤òÈãÈ½¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¶ÌÌÚÂåÉ½
¡Ö·ÐºÑ¸å²ó¤·²ò»¶¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¤È¤¤¤¦ÂçÀÚ¤Ê»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¯ºö¡¦¹ñÌ±¤Îµá¤á¤ëÀ¯ºö¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬ºÇÂç¤Î¿´ÇÛ¡×
¢£¡ÈËÁÆ¬²ò»¶¡É¤Ï²áµî¤Ë4²ó¡Ä¼óÁê¤Î¶»Ãæ¤Ï
¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢23Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ë¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç¤Î²ò»¶¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ËÁÆ¬²ò»¶¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï4²ó¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼«Ì±ÅÞÀ¯¸¢²¼¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬1986Ç¯¤Î¡Ö»à¤ó¤À¤Õ¤ê²ò»¶¡×¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤ÎÃæÁ¾º¬¼óÁê¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç²ò»¶¤òÈÝÄê¤·Â³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¯¤â¤¬Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿2017Ç¯¤Ë¤Ï¡Ä¡£
°ÂÇÜ¼óÁê¡ÊÅö»þ¡Ë
¡Ö¤³¤Î²ò»¶¤Ï¡¢¹ñÆñÆÍÇË²ò»¶¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¿¹Í§¡¦²Ã·×³Ø±àÌäÂê¤ò¤á¤°¤ëÄÉµÚ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Î°ÂÇÜ¼óÁê¤¬¡¢Î×»þ¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç¤Î²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎËÁÆ¬²ò»¶¤Î·ë²Ì¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿Áªµó¤Ç¤Ï¡¢Í¿ÅÞ¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤â¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤Ë¾è¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¹â»Ô¼óÁê¤Î¶»Ãæ¤Ï¡Ä¡£¡Ê1·î13ÆüÊüÁ÷¡Ønews zero¡Ù¤è¤ê¡Ë