ÊÆÅö¶É¤ÎFRBÁÜºº¤ò·üÇ°¡¡¶âÍ»ºÇÂç¼êCEO
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆ¶âÍ»ºÇÂç¼êJP¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥Á¥§¡¼¥¹¤Î¥À¥¤¥â¥óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ï13Æü¡¢Ï¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÆ»ÊË¡Åö¶É¤ÎÁÜºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤ÎÆÈÎ©À¤òÂ»¤Ê¤¤¡¢¾ÍèÅª¤Ë¶âÍø¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£ÊÆ¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°ÄÌ¿®¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î·è»»È¯É½¸å¤ÎÅÅÏÃ²ñ¸«¤Ç¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥À¥¤¥â¥ó»á¤Ï¡ÖÃ¯¤â¤¬FRB¤ÎÆÈÎ©À¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¤½¤ÎÆÈÎ©À¤òÂ»¤Ê¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÏÎÉ¤¤¹Í¤¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÕ¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¶âÍø¤ò¾å¾º¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£¡Ö¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£