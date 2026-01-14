¡ØÁêËÀ season24¡Ùº£ÌëÊüÁ÷12ÏÃ¤Ë¥·¥ê¡¼¥º¶þ»Ø¤Î¡È°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¡É¿ØÀî¸øÊ¿¡Ê¸¶ÅÄÎ¶Æó¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡¡½÷À·Ù»¡´±¤È¡ÖÆÃÄ´·¸¡×¤ò·ëÀ®!?
¡¡º£Ìë1·î14Æü21»þÊüÁ÷¤Î¿åÃ«Ë¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØÁêËÀ season24¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ËÂè12ÏÃ¡ÖÆÃÄ´·¸ ¿ØÀî¸øÊ¿¡×¤Ë¡¢¸¶ÅÄÎ¶Æó±é¤¸¤ë¥·¥ê¡¼¥º¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¿ØÀî¸øÊ¿¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Èà¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÂç¼êÊÁ¤òÎ©¤Æ¡¢¤·¤«¤â¡ÈÈó¸øÇ§Éô½ð¡É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡½¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡Û12ÏÃ¤è¤ê¿ØÀî¸øÊ¿¡Ê¸¶ÅÄÎ¶Æó¡Ë¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Ê¤Û¤«5Ëç¡Ë
¡¡ÁÜººÆó²Ý·º»ö¡¦¿ØÀî¸øÊ¿¤ÏÇ®·ì´Á¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»×¤¤¹þ¤ß¤¬·ã¤·¤¯¤Û¤ì¤Ã¤Ý¤¤À³Ê¤¬¤¢¤À¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¡£¡Øseason3¡ÙÂè6ÏÃ¡Ê2004Ç¯12·î1ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¸íÇ§ÂáÊá¤Ë¤è¤êº¸Á«¤µ¤ì¡¢°ì»þ´ü¡¢ÆÃÌ¿·¸¤ËºßÀÒ¤·¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä¡¢ÆÃÌ¿·¸¡È½éÂå¡¦Âè3¤ÎÃË¡É¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤Â¸ºß¤À¡£
¡¡¿¿¤Ã¤¹¤°¤¹¤®¤ë¤¬¤æ¤¨¡¢»ÄÇ°¤À¤±¤ÉÁþ¤á¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡ØÁêËÀ¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¿ØÀî¡£¡Øseason24¡ÙÂè12ÏÃ¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤¬Ì¤²ò·è¤À¤Ã¤¿Ï¢Â³ÀàÅð»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤òÆÍ¤»ß¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÂç¼êÊÁ¤òÎ©¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¼Â¤Ï¡¢¿ØÀî¤Ï¤Ò¤½¤«¤Ë¿äÍýÎÏÈ´·²¤ÎÁíÌ³ÉôÍÑÅÙ²Ý·Ù»¡´±¡¦Â®¿åÎ»»Ò¤ÈÆÃÊÌÄ´ºº·¸¡¢Î¬¤·¤Æ¡ÈÆÃÄ´·¸¡É¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿Èó¸øÇ§¤ÎÉô½ð¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢È¾Ç¯Á°¤«¤éÃÏÆ»¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢2¿Í¤¬ÆÍ¤»ß¤á¤¿Ï¢Â³ÀàÅðÈÈ¤¬1·ï¤À¤±ÈÈ¹Ô¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤½¤ì¤Ï3Ç¯Á°¡¢¼Â¶È²È¤ÎÅ¡Âð¤«¤é»þ²Á3²¯±ßÁêÅö¤Î¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿»ö·ï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ØÀî¤«¤é¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿ÆÃÌ¿·¸¤Î¿ù²¼±¦µþ¡Ê¿åÃ«Ë¡Ë¡¢µµ»³·°¡Ê»ûÏÆ¹¯Ê¸¡Ë¤ÏÁÜºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÌðÀè¡¢´ØÍ¿¤òµ¿¤ï¤ì¤ë¿ÍÊª¤¬Å¾Íî»àÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÅ¾Íî»à¤Ï¼«»¦¤Ê¤Î¤«»¦¿Í¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤â¤·»¦¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Åð¤Þ¤ì¤¿¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤È´Ø·¸¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¡©
¡¡¸¶ÅÄÎ¶Æó¤Õ¤ó¤¹¤ë¿ØÀî¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à½÷À·Ù»¡´±¡¦Î»»Ò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï»³²¼¥ê¥ª¡£¿ØÀî¡ßÎ»»Ò¤Î¡ÈÆÃÄ´·¸¡É¡¢¤½¤·¤ÆÆÃÌ¿·¸¤Ï¥Ð¥¤¥ª¥ê¥óÀàÅð»ö·ï¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¡¢¤½¤·¤ÆÅ¾Íî»à¤Î¿¿Áê¤òË½¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØÁêËÀ season24¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µ¿åÍË21»þÊüÁ÷¡£
