ÌÜ¹õÏ¡¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¤È¤Î¶¦±é¤Ë´¶¼Õ¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤ë¡×¡¡ÉÍÊÕÈþÇÈ¤Ï¡Ø¥¥ß¥¹¥¤¡Ù¤«¤é¡Ö¤â¤¦10Ç¯¡×¤Ê¤Ä¤«¤·¤à
¡¡ÉÍÊÕÈþÇÈ¤ÈSnow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù¤Î´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¶¦±é¤Î¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡¢¸ÅÀî¶×²»¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢ÅÏî´·½Í´¡¢ÌîÇÈËãÈÁ¡¢À¾³À¾¢¡¢µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡¢ÎëÌÚ¹À²ð¡¢±ÊºîÇîÈþ¡¢»°ÌÚ¹§¹À´ÆÆÄ¤âÅÐÃÅ¡£ÉÍÊÕ¤ÈÌÜ¹õ¤Ï¡¢ËÌÂ¼¤È¤Î¶¦±é¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÌÜ¹õÏ¡¡¡¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¾®³Ø´ÛÊ¸¸Ë¾®Àâ¾Þ¡×¤ÎÂç¾Þ¼õ¾Þºî¤Ç¡¢¸½ºßÎß·×40ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹·îÅ·²»¤Î¡Ö¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£½¢¿¦³èÆ°¤ËÁ´ÇÔ¤·ÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤ëÃæ¡¢¤È¤¢¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ÇÁòµ·²ñ¼Ò¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¶¿åÈþ¶õ¡ÊÉÍÊÕ¡Ë¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ò¸·¤·¤¯»ØÆ³¤¹¤ë»ØÆîÌò¤ÎÁòº×¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¦¼¿¸¶ÎéÆó¡ÊÌÜ¹õ¡Ë¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¡ÈºÇ¹â¤ÎÁòµ·¡É¤òÌÜ»Ø¤¹Êª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¶¦±é¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿ÉÍÊÕ¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø·¯¤Îç¹Â¡¤ò¤¿¤Ù¤¿¤¤¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿ËÌÂ¼¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢¡ÖÀè¤Û¤É¡Ø¤â¤¦10Ç¯·Ð¤Ä¤ó¤À¤Í¡Ù¤È¾¢³¤¤¯¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£ÉÍÊÕ¤Ï¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¤Ç¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êµ×¤·¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢²û¤«¤·¤¤¤Ê¤¡¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖ½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢ËÌÂ¼¤â¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡ËÌÂ¼¤Î»£±Æ¤Ï1Æü¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÉÍÊÕ¤Ï¡ÖÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤¬1Æü¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä«¥É¥é»£±ÆÃæ¤Ë¤³¤Ã¤Á¤ÎÀ¤³¦¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÌÜ¹õ¤Ï¡Ö¾ï¤Ë½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤µ¤º¤Ë¡¢Ìò¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¸½¾ì¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤ÈËÌÂ¼¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤ê¡¢¡ÖËÍ¤â1ËÜ¤Î¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢³ä¤È¸½¾ì¤«¤éÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÌÂ¼¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶¦´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌÜ¹õ¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤ËÂÐÌÌ¤·¤Æ¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¡ÊËÌÂ¼¤Î¼Çµï¤ò¡Ë¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£ËÌÂ¼¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È±þ¤¸¡¢¡Ö½é¤á¤ÆÏ¡¤¯¤ó¤ÈÂÐÌÌ¤·¤Æ¼Çµï¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤³¤Î±Ç²è¤òÊñ¤à¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ÏÀäÂÐ¤ËÍ¥¤·¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ËÌÂ¼¤Ï¡¢ÌÜ¹õ¤ÈÉÍÊÕ¤Î¡ÈÀ¼¡É¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¿¤Ã¤¿1Æü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Öµ»½Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¼¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¹õ¤ÎÀ¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤ËÌÜ¹õ¤Ï¡Ö1Æü¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÎµïÊý¤ò¸«¤Æ¡Ø¤³¤Î¿Í¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¡Ù¤È¡×¤È¹ðÇò¡£ËÌÂ¼¤â¾Ð´é¤Ç¡ÖËÍ¤â¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¡Ø¤³¤Î¿Í¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È±þ¤¨¡¢¸ß¤¤¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù¤Ï¡¢2·î6Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
