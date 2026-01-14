¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù½é²ó¡¡»ÖÅÄÌ¤Íè¤ÎÇ÷¿¿¤Î±éµ»¤ËÈ¿¶Á¡Ö°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡×
¡¡»ÖÅÄÌ¤Íè¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µ²ÐÍË22»þ¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¤¬13Æü¤ËÊüÁ÷¡£Ì¤Íè¡Ê»ÖÅÄ¡Ë¤¬ÎÞ¤òÎ®¤¹¾ìÌÌ¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ÖÅÄÌ¤Íè¡¢ºÆ¤Ó¡ÈÊì¡É¤Ë¡ª¡¡¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡ÙÂè1ÏÃ¤è¤ê
¡¡°¤Áê¥¯¥ß¥³¡¦¹õÇþ¤Ï¤Â¤á¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡ÁÎø¿Í¤¤¤Ê¤¤Îò10Ç¯¤Î»ä¤ËÂ©»Ò¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡Ù¤ò¼Â¼Ì²½¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢»ÖÅÄ±é¤¸¤ë¡¢Ì´¤â»Å»ö¤â³³¤Ã¤×¤Á¤Î¥¢¥é¥µ¡¼½÷À¡¦¼®ÀîÌ¤Íè¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¡ÈÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡É¤À¤ÈÌ¾¾è¤ëÃË¤Î»Ò¡¦ñ¥ÂÀ¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¡ÈÄê¿¦¤Ê¤·¡¢Ãù¶â¤Ê¤·¡¢Èà»á¤Ê¤·¡É¤Î³³¤Ã¤×¤Á¥¢¥é¥µ¡¼½÷»Ò¡¦Ì¤Íè¡£ÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦Ì´¤òÄÉ¤¤¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÎø¿Í¡¦µÈÂô¾À¸¡Ê±öÌî±Íµ×¡Ë¤¬Î¨¤¤¤ë·àÃÄ¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥È¥í¥¹¡×¤Ç¤Î³èÆ°¤È¡¢¥Ð¥¤¥È¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÍëÌÄ¤È·ã¤·¤¤Á®¸÷¤ËÌÜ¤¬âÁ¤ó¤ÀÌ¤Íè¤ÎÁ°¤Ë¡¢¾®¤µ¤ÊÃË¤Î»Ò¤¬¸½¤ì¤ë¡£
¡¡Ì¤Íè¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥Þ¥Þ¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢ñ¥ÂÀ¤ÈÌ¾¾è¤ë¤½¤Î»Ò¤Ï¡¢2036Ç¯¤«¤é¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¿Ì¤Íè¤ÎÂ©»Ò¤À¤È¤¤¤¦¡£ÌÜÅª¤Ï¡¢Ì¤Íè¤È¡È¤Þ¡¼¤¯¤ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ñ¥Ñ¤òÃçÄ¾¤ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤âñ¥ÂÀ¤ÈÀ¸³è¤¹¤ëÌ¤Íè¡£¤¢¤ëÆü¡¢Ì¤Íè¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·Ì¤Íè¤Ï¤½¤Î»Å»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿µ¢¤êÆ»¡¢Ì¤Íè¤Ïµã¤¤¸¤ã¤¯¤ê¡¢ñ¥ÂÀ¤Ë¡Ö¥Þ¥Þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Ð¡ª¡¡¤â¤¦¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£Í¾Íµ¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡£¼«Ê¬¤ÎÌ¤Íè¤â¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£»ä¤À¤±¤Ê¤ó¤Ë¤â¿Ê¤ó¤Ç¤Ê¤¤¡£¤â¤¦»´¤á¡£ËèÆü»´¤á¡£ËèÆüÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡£¤³¤ó¤Ê»ä¤¬Êì¿Æ¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¹ð¤²¤ë¡£
¡¡Ì¤Íè¤Ïñ¥ÂÀ¤ò¸òÈÖ¤ËÍÂ¤±¡¢¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Ø¡£Ì¤Íè¤Ï³ó¤ÎÃæ¤Ëñ¥ÂÀ¤Î¼êºî¤ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£Ì¤Íè¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÉã¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¼êºî¤ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£Ì¤Íè¤Ïñ¥ÂÀ¤Î¸µ¤ØÁö¤ê¡Ö¤´¤á¤ó¡×¤Èñ¥ÂÀ¤òÊú¤¤·¤á¤ÆÎÞ¡£Ì¤Íè¤Ï¡Ö»ä¡¢ËÜÅö¤Ï¤¹¤´¤¯ÉÔ°Â¤Ç¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡£¤³¤ó¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤Èµã¤¤¸¤ã¤¯¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤Èñ¥ÂÀ¤Ï¡Ö¤À¤ó¤Ê¤¤¡¢¤À¤ó¤Ê¤¤¡£¥Þ¥Þ¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡×¤ÈÌ¤Íè¤ÎÆ¬¤òÉï¤Ç¡Ö¥Þ¥Þ¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ËâË¡¤Î¸ÀÍÕ¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤à¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Éã¤¬Ì¤Íè¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£ñ¥ÂÀ¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤òÌ¤Íè¤Î¼ó¤Ë¤«¤±¡¢Ì¤Íè¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë»ä¤ÎÂ©»Ò¤Ê¤ó¤À¤Í¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¼«Ê¬¤ÎÌ¤Íè¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±¿®¤¸¤Æ¤ß¤ë¡×¤Èñ¥ÂÀ¤òÊú¤¤·¤á¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¤Íè¤¬µã¤¤¸¤ã¤¯¤ê¡¢ñ¥ÂÀ¤¬Ì¤Íè¤ÎÆ¬¤òÉï¤Ç¤ë¾ìÌÌ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Öµã¤±¤ë¡×¡Ö¹æµã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÖÎÞÁ£¤¬´Ë¤à¡×¡Ö1ÏÃ¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤Ëµã¤¯¤È¤Ï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£¤Þ¤¿¡¢»ÖÅÄ¤ÎÇ÷¿¿¤Î±éµ»¤Ë¤â¡Ö±éµ»¤¬¤¦¤Þ¤¹¤®¡×¡Ö°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
