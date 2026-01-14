¡ØºÆ²ñ¡Ù½é²ó ¡È½ß°ì¡ÉÃÝÆâÎÃ¿¿¡õ¡ÈËüµ¨»Ò¡É°æ¾å¿¿±û¡¢±¿Ì¿¤ÎÂÐÌÌ¢ªÍ½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤Ë¤¢Á³¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¡Ö¥¿¥Ã¥×¡Ä¡©¡×
¡¡ÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢°æ¾å¿¿±û¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µ²ÐÍË21»þ¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¤¬13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢½ß°ì¡ÊÃÝÆâ¡Ë¤¬½éÎø¤Î½÷À¡¦Ëüµ¨»Ò¡Ê°æ¾å¡Ë¤ÈºÆ²ñ¸å¡¢°Õ³°¤ÊÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¡Ö¡Ä²¿¤Ç¥¿¥Ã¥×¡Ä¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¤¬ÁÜºº°ì²Ý¤Î¶Ê¼Ô·º»ö¤ò²ø±é
¡¡ËÜºî¤Ï²£´ØÂç¤ÎÂè56²ó¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þ¼õ¾Þºî¡ØºÆ²ñ¡Ù¤òÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£ÃÝÆâ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸°ÊÍè¡¢23Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡È½éÎø¤ÎÁê¼ê¡É¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë·º»ö¡¦ÈôÆà½ß°ì¡£Èà¤È¡ÈÃ¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¡É¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆºÆ²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë½éÎø¤Î½÷À¡¦´äËÜËüµ¨»Ò¤ò°æ¾å¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤ÆÃçÎÉ¤·4¿ÍÁÈ¤À¤Ã¤¿½ß°ì¡¢Ëüµ¨»Ò¡¢À¶¸¶·½²ð¡ÊÀ¥¸Í¹¯»Ë¡Ë¡¢º´µ×´ÖÄ¾¿Í¡ÊÅÏÊÕÂçÃÎ¡Ë¤Ï¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¡ÈÃ¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¡É¤ò¶¦Í¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃÏ¸µ¤òÎ¥¤ì¤¿½ß°ì¤ÏÃç´Ö¤¿¤Á¤È°ìÅÙ¤â²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Ä¤·¤«23Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢º£¤ä·º»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿½ß°ì¤Ï¸Î¶¿¤Î»°¥ÄÍÕ·Ù»¡½ð¤Ë°ÛÆ°¡£¤À¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÃç´Ö¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¿²º¤Ê³¹¤Ç¿¦Ì³¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÅ¹Ä¹¤òÌ³¤á¤ëÄ¾¿Í¤Î·»¡¦½¨Ç·¡Ê¾®ÌøÍ§¡Ë¤¬²¿¼Ô¤«¤Ë¼Í»¦¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£½ß°ì¤ÏÆÃÊÌÁÜººËÜÉô¤Ë»²²Ã¤·¡¢¸©·ÙÁÜºº°ì²Ý¤Î¶Ê¼Ô·º»ö¡¦ÆîÎÉÍý¹á»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤È¶¦¤ËÁÜºº¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡Ä¡£
¡¡ÁÜººÀþ¾å¤ËËüµ¨»Ò¤ÎÌ¾Á°¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢½ß°ì¤ÈÆîÎÉ¤ÏÈà½÷¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¡£·Ù»¡½ðÆâ¤Ç23Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¤Î¤Î¡¢Ëüµ¨»Ò¤Ï¤É¤³¤«Â¾¿Í¹Ôµ·¤Ç½ß°ì¤â¤®¤³¤Á¤Ê¤¤¡£
¡¡Ä°¼è¤¬½ª¤ï¤ê¡¢½ß°ì¤¬Ëüµ¨»Ò¤ò³°¤Þ¤ÇÁ÷¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Ï¤¯¤À¤±¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö·º»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢2¿Í¤¬»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ð´é¤Ç¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö½ß°ì¡¢´ò¤·¤½¡¼½éÎø¤ÎÁê¼ê¤À¤â¤ó¤Í¡¼¡×¡Ö¤ï¤¢¤¢¤¢¤¢µÞ¤ÊÆ±µéÀ¸¤Î²ñÏÃ¡×¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬Â³½Ð¡£
¡¡ÃçÎÉ¤¯ÊÂ¤ó¤ÇÊâ¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤ò¤¹¤ë½ß°ì¤ÈËüµ¨»Ò¤ÎÇØÃæ¤ò¡¢·Ù»¡½ð¤ÎÅÏ¤êÏ²¼¤«¤éÆîÎÉ¤¬ÀÅ¤«¤ËÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿ÆîÎÉ¤¬¡¢µÞ¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ç¥¿¥Ã¥×¤òÆ§¤ß»Ï¤á¤ë¤È¡Ö¤Þ¤µ¤«¥¿¥Ã¥×¥À¥ó¥¹¤·»Ï¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¡Ä²¿¤Ç¥¿¥Ã¥×¡Ä¡©¡×¡Ö¥¥ã¥é¤¬¶¯¤¯¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ê²á¤®¤ë!!¡×¤Ê¤É¤ÎÅê¹Æ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
