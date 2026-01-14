¡Ø¥Æ¥ß¥¹¤ÎÉÔ³Î¤«¤ÊË¡Äî¡Ù¡È¾®Ìîºê¡ÉÌÄ³¤Í£¡¢µï¼ò²°¤ÇÍí¤ß¼ò¡¡»ëÄ°¼Ô¥Ç¥¸¥ã¥Ö¡Ö¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¤â¸«¤¿¡×¡Ö¶×»Ò¤µ¤ó¤¸¤ã¤ó¾Ð¡×
¡¡¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ10¡Ø¥Æ¥ß¥¹¤ÎÉÔ³Î¤«¤ÊË¡Äî¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ²ÐÍË22»þ¡Ë¤ÎÂè2ÏÃ¤¬13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÌÄ³¤Í£±é¤¸¤ëÊÛ¸î»Î¤Î¾®Ìîºê¤¬¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤ÆÈ½»ö¤ÎÌçÁÒ¡Ê±óÆ£·û°ì¡Ë¤ËÍí¤à»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¶á¤âNHK¤Ç¸«¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ä¡×¡Ö¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¤â¸«¤¿¤¾¡×¡Ö¶×»Ò¤µ¤ó¤¸¤ã¤ó¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³»þÁï¿¿¤¬½ý³²»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¹â¹»À¸¡¦·ªÅÄÆà±û¤ò±é¤¸¤ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Ä¾ÅçæÆ¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿°Û¿§¤Î¥ê¡¼¥¬¥ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£¡ÈÈëÌ©¡É¤òÊú¤¨¤ëºÛÈ½´±¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºÛÈ½½ê¿¦°÷¡¢¸¡»ö¡¢ÊÛ¸î»Îetc¡Ä¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿¿¼Â¤òµá¤á¤Æ¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¶ÛÇ÷¤·¤¿Ë¡Äî¤Î¹¶ËÉ¤È¡¢»þ¤Ë¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤²ñÏÃ¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤¡¢ÉáÄÌ¤È¤Ï²¿¤«¡¢ÀµµÁ¤È¤Ï²¿¤«¤òÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£
¡¡½ý³²»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¹â¹»À¸¤Î¥Ð¥¹¥±Éô°÷¡¦·ªÅÄÆà±û¡Ê»³»þÁï¿¿¡Ë¤ÎÊÛ¸î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®Ìîºê¡£Åö½é¤Ï·ªÅÄ¤Î¼çÄ¥¤¹¤ëÀµÅöËÉ±Ò¤ò¿®¤¸¤ë¤¬¡¢ÌÜ·â¼Ô¤Î¾Ú¸À¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¸½¾ì¤ØÄ´ºº¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÉÔ¿³¼Ô°·¤¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ºÛÈ½´±¡¦°ÂÆ²¤ÈÁø¶ø¡£Æó¿Í¤ÏÆ±¤¸µ¿Ìä¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÈï¹ð¿Í¡¦·ªÅÄ¤ËÉÔÍø¤Ê¿¿¼Â¤À¤Ã¤¿¡£¾®Ìîºê¤Ï°ÍÍê¿Í¤ÎÍø±×¤ò¼é¤ë¤Ù¤¤«¡¢¿¿¼Â¤ò¼è¤ë¤Ù¤¤«¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¤¤Ê³ëÆ£¤òÊú¤¨¤ë¡Ä¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢È½»ö¤ÎÌçÁÒ¤¬µï¼ò²°¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤ë¤È¡¢Å¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥Ó¡¼¥ë¥¸¥ç¥Ã¥¤ò¹ë²÷¤Ë¤¢¤ª¤ë¾®Ìîºê¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Å¹¤ËÆþ¤Ã¤¿ÌçÁÒ¤¬¡Ö¤è¤¦¡¢¤ª¾îÍÍÊÛ¸î»Î¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¡È½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¡ÉÍÍ»Ò¤ÎÈà½÷¤Ï¡¢¼ê¤Ç¸ý¤ò¿¡¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¡Ø¤ª¾îÍÍ¡Ù¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤Ë¡ØÀ¤´ÖÃÎ¤é¤º¡Ù¡Ø¶ìÏ«ÃÎ¤é¤º¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÄÉî¿«ºá¤ÇÁÊ¤¨¤Þ¤¹¤è¡×¤È¿ø¤ï¤Ã¤¿ÌÜ¤ÇÌçÁÒ¤òâË¤ß¤Ä¤±¤ë¡Ä¡£
¡¡2025Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎÆ±Î½¤Ç¡¢¼ò¤ò°û¤à¤ÈÉ¿ÊÑ¤¹¤ëµ¼Ô¡¦¾®ÅÄ¶×»Ò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿ÌÄ³¤¡£ËÜºî¤Ç¤â¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÅ¥¿ì±éµ»¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Öµï¼ò²°¤ÇÍí¤ß¼ò¤¹¤ëÌÄ³¤Í£¡¢³ä¤ÈºÇ¶á¤âNHK¤Ç¸«¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ä¡×¡ÖÄ«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¤â¸«¤¿¤¾¡×¡Ö¤Þ¤ó¤Þ¶×»Ò¤µ¤ó¤¸¤ã¤ó¾Ð¡×¡ÖÌÄ³¤Í£¤Î¿ì¤ÃÊ§¤¤¤ª¼Çµï¤¹¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
