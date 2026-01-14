¸Þ½½Íò¥Ï¥ë¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥¨¥ó¥É¡×ËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¡õ¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«
¸Þ½½Íò¥Ï¥ë¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥¨¥ó¥É¡×¤òËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¿·¶Ê¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥¨¥ó¥É¡×¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ù¤ÏÅÏÊÕÀÅ¤Ë¤è¤ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ø¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎÌ¡²èºîÉÊ¤Ç¡¢±ê¾å·ÏÇÛ¿®¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¤È¤¢¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ÇÇ½ÎÏ¤ËÌÜ³Ð¤á¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Í©Îî¤òã±¤¦¿·»þÂå¤ÎÎîÇÞ»Õ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡È¸½Âå¼°¤Î½üÎî¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯1·î10Æü¤è¤ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ24¶É¥Í¥Ã¥È¡ÈIMAnimation¡ÉÏÈ¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤À¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥¨¥ó¥É¡×¤Ï¡¢¸¶ºî¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÆÉ¤ß¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±À©ºî¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤À¤È¤¤¤¦¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ê¥ê¥Ã¥¯MV¤Ï¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ÈÆ±¤¸¤¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦mito¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¡£¡È¥·¥ê¥¢¥¹¡É¤È¡É¥Ý¥Ã¥×¡É¤¬¶¦Â¸¤·¡¢³Ú¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥¨¥ó¥É(¹Ô¤»ß¤Þ¤ê)¡×¤«¤éÃåÁÛ¤µ¤ì¤¿¡È¼å¤µ¤ä³ëÆ£¤È¸þ¤¹ç¤¦¼«Ê¬¤ÎÆâÂ¦¤òÇÁ¤¹þ¤à¡É¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü¤Î20»þ¤«¤é¤Ï¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ù¤Î¸¶ºî¼Ô¡¦ÅÏÊÕÀÅ½ñ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥«¡¼¥É¤¬ÃêÁª¤Ç50¿Í¤Ë¤¢¤¿¤ëSpotify Canvas¥·¥§¥¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£50Ëç¤ÎÆâ1Ëç¤Ë¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦±ï¾ëÁóÍù¤ò±é¤¸¤ë²¬ËÜ¿®É§¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
◾️¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥¨¥ó¥É¡×
2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://HaruIgarashi.lnk.to/Dead_end
¢¨TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¸Þ½½Íò¥Ï¥ë
ÊÔ¶Ê¡§¸Þ½½Íò¥Ï¥ë / ÀÐÅÄÍ¦´î
¢¡Spotify Canvas¥·¥§¥¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
´ü´Ö¡§1·î14Æü20»þ¡Á1·î27Æü23»þ59Ê¬
±þÊç¡ºÀÚ¡§1·î28Æü23»þ59Ê¬
¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡§¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó
³µÍ×¡§Spotify Canvas ²èÌÌ¤òX¤Þ¤¿¤ÏInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥° #¸Þ½½Íò¥Ï¥ë¡¢#¥Ç¥É¥¢¥«OP¤òÉÕ¤±¤ÆÅê¹Æ¡£Åê¹Æ¤Î¥¹¥¯¥·¥ç²èÁü¤ò±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
·ÊÉÊ¡§ÅÏÊÕÀÅÀèÀ¸½ñ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥«¡¼¥É¡ß50Ëç¡¡¢¨1Ëç²¬ËÜ¿®É§ÍÍ¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡¡
±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://krs.bz/columbia/m/deadend2
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ù¡¡
¢§ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ24¶É¥Í¥Ã¥È¡ÈIMAnimation¡ÉÏÈ¡§2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êËè½µÅÚÍËÌë11»þ30Ê¬¡ÁÊüÁ÷³«»Ï
¢¨ÊüÁ÷Æü»þ¤ÏÊÔÀ®¤ÎÅÔ¹çÅù¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢§ÇÛ¿®¾ðÊó
¡¦Àè¹ÔÇÛ¿®
2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êËè½µÅÚÍË¿¼Ìë0»þ¡Á
Lemino¡¿U-NEXT¡¿¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥à¥º¡¿¥¢¥Ë¥áÊüÂê
¡¦°ìÈÌÇÛ¿®
2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êËè½µ²ÐÍË¿¼Ìë0»þ¡Á¡¡°Ê¹ß½ç¼¡³«»Ï
ABEMA¡¢Amazon Prime Video¡¢AnimeFesta¡¢DMM TV¡¢d ¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¢FOD¡¢Hulu¡¢J:COM STREAM¡¢milplus¡¢music.jp¡¢Ponta¥Ñ¥¹¡¢TELASA¡¢TVer¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¥É¡¼¥¬¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¡Ê¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¡¿¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢¤Õ¤é¤Ã¤ÈÆ°²è
¢¨ÇÛ¿®³«»ÏÆü»þ¡¦ÇÛ¿®´ü´Ö¤ÏÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼è°·¤¤¤ÏÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦¸ø¼°SNS
¥¢¥Ë¥á¸ø¼°HP¡§https://dead-account.com/
¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¡§@DDAC_WM¡Êhttps://x.com/DDAC_WM¡Ë
¥¢¥Ë¥á¸ø¼°TikTok¡§¡÷ddac_anime¡Êhttps://www.tiktok.com/@ddac_anime¡Ë
¥Þ¥¬¥¸¥ó¸ø¼°HP¡§http://www.shonenmagazine.com/
¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¡§https://pocket.shonenmagazine.com/
¢§¸¶ºî¾ðÊó
¹ÖÃÌ¼ÒŽ¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ý¥±¥Ã¥ÈŽ£¤Ë¤Æ¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¡ª
¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹1¡Á12´¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
