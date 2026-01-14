¥È¥è¥¿¡¢¥Û¥ó¥À¡¢¥¹¥º¥¡Ä¼ÒÄ¹¥ì¡¼¥¹¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©¡¡Ê¸éº½Õ½©¤¬Áª¤Ö¼«Æ°¼ÖÂç¼ê¤Î¡Ö¼¡À¤Âå¥ê¡¼¥À¡¼¡×¡Ú»÷´é³¨ÉÕ¤¡Û
¡¡ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÃæ¿´ÃÏ¡¢Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¤«¤é¡È¥Þ¥ëÈë¡Éºâ³¦¾ðÊó¤ò¤¯¤ï¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡ØÊ¸éº½Õ½©¡Ù¤ÎÌ¾Êª¥³¥é¥à¡Ö´Ý¤ÎÆâ¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡×¡£2026Ç¯2·î¹æ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌÊÔ¤È¤·¤Æ¡Ö´Ý¤ÎÆâ¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÌ¾´Õ¡×¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ´ë¶È¤Î¼¡À¤Âå¥ê¡¼¥À¡¼¤ò»÷´é³¨ÉÕ¤¤Ç°ìµó¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¡¦ÃÝÅÄ²ÅÊ¸¡Ë¡£
¡Ú¥¤¥é¥¹¥ÈÌ¾´Õ¡Û¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Î¶á·òÂÀ¼¹¹ÔÌò°÷CFO
¡¡2025Ç¯¤ÏÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²è´ü¤È¤Ê¤ë1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£10·î31Æü¤Ë¤ÏÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤È¤Ê¤ë5Ëü2411±ß¤òµÏ¿¡£¶âÍ»¤äÀ½Â¤¶È¡¢IT¤ò¤Ï¤¸¤áÉý¹¤¤¶È¼ï¤Ç¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤òµÏ¿¤¹¤ë´ë¶È¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£Â¾Êý¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï3¡ó¤ËÃ£¤·¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ë¤è¤ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¶âÍø²ò½ü¤Ç¡Ö¶âÍø¤¢¤ëÀ¤³¦¡×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÄäÂÚ´ü¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¡¢ºÆ¤ÓÀ®Ä¹µ°Æ»¤Ë¸þ¤±¤ÆÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜÀ®Ä¹ÀïÎ¬²ñµÄ¤Ç¡Ö17¤ÎÀïÎ¬Ê¬Ìî¡×¤òÁªÄê¡£AI¡¦È¾Æ³ÂÎ¤äËÉ±Ò»º¶È¡¢¹Ò¶õ¡¦±§Ãè¡¢Â¤Á¥¡¢¾ðÊóÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ë½ÅÅÀÅª¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢À®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÆüËÜ·ÐºÑ¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê·Ð±Ä¼Ô¤«¡£Ï¢ºÜ¡Ö´Ý¤ÎÆâ¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡×ÆÃÊÌÊÔ¤Ç¤Ï³Æ´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¸õÊä¤Ë²Ã¤¨¡¢10Ç¯¡¢20Ç¯¸å¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤ë¼¡À¤Âå¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÎÏÎÌ¤ÈÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤òÂç¤¤¯¼õ¤±¤¿¼«Æ°¼Ö¶È³¦¡£¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Êº´Æ£¹±¼£¼ÒÄ¹¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¦¡¼¥Ö¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÀïÎ¬»Ò²ñ¼Ò¤ËÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶á·òÂÀ»á¤ÎCFO¡ÊºÇ¹âºâÌ³ÀÕÇ¤¼Ô¡ËÉüµ¢¤¬¶È³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£»Ò²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¡¢ËÅÄ¾ÏÃË²ñÄ¹¤ÎÄ¹ÃË¡¦ÂçÊå»á¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¸å¸«¿Í¡É¤òÌ³¤á¾å¤²¤¿¤³¤È¤ÇÉü¸¢¡£¤¤¤Þ¤ä¥È¥è¥¿¤Î¼ÒÄ¹¾º³Ê¤âÓñ¤«¤ì¤ë¡£
¥¹¥º¥¤Î¡ÈÂçÈÖÆ¬¡É¤Ï¸µ¥È¥è¥¿
¡¡Æü»º¼«Æ°¼Ö¡Ê¥¤¥ô¥¡¥ó¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥µ¼ÒÄ¹¡Ë¤È¤Î¹çÊ»¶¨µÄ¤¬ÉÔÄ´¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥Û¥ó¥À¤Ï¡¢»°ÉôÉÒ¹¨¼ÒÄ¹¤Î¤â¤È¡¢¡ÖÂè2¤ÎÁÏ¶È´ü¡×¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤¿¼¡À¤ÂåEV¡ÖHonda 0¥·¥ê¡¼¥º¡×¡£Æþ¼Ò°ÊÍè30Ç¯¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿½©ÏÂÍøÍ´¼¹¹ÔÌò¤¬³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¡£¼ÒÄ¹¥ì¡¼¥¹¤Ï½©ÏÂ»á¤Î¤Û¤«¡¢Æ±¤¸¤¯¥¨¥ó¥¸¥ó·Ï¤Îµ»½Ñ¼Ô¤Ç5Ç¯ÀèÇÚ¤Î¾¾ÈøÊâ¼¹¹ÔÌò¾ïÌ³¤È¡¢1ºÐÇ¯²¼¤Ç¼ÖÂÎÀß·×½Ð¿È¤Î¾®¾ÂÎ´»Ë¼¹¹ÔÌò¤¬Áè¤¦»°¤ÄÇÃ¡£¡ÖÉô²¼¤Ë¸·¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤¿¾¾Èø»á¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½©ÏÂ»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀµÇ°¾ì¡×¡ÊÆ±¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë¡£¡¡
¡¡¥¹¥º¥¤Ï2024Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÎëÌÚ½¤¸µ²ñÄ¹¤ÎÄ¹ÃË¡¦½Ó¹¨»á¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡£¶ÈÀÓ¤Ï¹¥Ä´¤Ç¡¢2025Ç¯ÅÙ²¼È¾´ü¤ÎÀ¤³¦ÈÎÇä¤Ï¥Û¥ó¥À¤äÆü»º¤òÄÉ¤¤È´¤¡¢¹ñÆâ2°Ì¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£½¢Ç¤¤«¤é10Ç¯·Ð¤Ä½Ó¹¨»á¤Î¸åÇ¤¸õÊä¤Ï¡¢ËÜ¼Ò´ÉÍýÉôÌç¤Î¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤ò´É¾¸¤¹¤ëÀÐ°æÄ¾¸ÊÉû¼ÒÄ¹¤À¡£Æ±¼Ò¤Ï²ñÄ¹¿¦¤¬ÉÔºß¤Ç¡¢½Ó¹¨»á¤¬²ñÄ¹¤ËÅ¾¤¸¡¢ÀÐ°æ»á¤¬¼ÒÄ¹¾º³Ê¤È¸«¤ë¸þ¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¤³¤ÎÂ³¤¤Ç¤Ï¡¢ÅÅµ¡¶È³¦¤Î¼¡À¤Âå¥ê¡¼¥À¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ó
