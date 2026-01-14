ÁáÂç¤¬TOEIC¤Î½¸ÃÄÉÔÀµ¼õ¸³¤ÇÂç³Ø±¡À¸5¿Í¤ÎÆþ³Ø¼è¤ê¾Ã¤·¡¡Â¾¤Ë¤â3¿Í¤Î¹ç³Ê¼è¤ê¾Ã¤·44¿Í¤ÎÉÔÀµ¹Ô°ÙÇ§Äê
±Ñ¸ì¸¡Äê»î¸³¡ÖTOEIC¡×¤Î½¸ÃÄÉÔÀµ¼õ¸³¤ò½ä¤ê¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤ÏÂç³Ø±¡À¸5¿Í¤ÎÆþ³Ø¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
TOEIC¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¤ËÃæ¹ñ¿Í¤ÎÂç³Ø±¡À¸¤é¤Ë¤è¤ëÁÈ¿¥Åª¤ÊÉÔÀµ¼õ¸³¤¬È¯³Ð¤·¡¢´ØÍ¿¤·¤¿¼õ¸³¼Ô803¿Í¤Î¥¹¥³¥¢¤¬Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áá°ðÅÄÂç³Ø¤¬Æþ»î¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤¿TOEIC¤Î¥¹¥³¥¢¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÉÔÀµ¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¼õ¸³¼Ô52¿Í¤Î¥¹¥³¥¢¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Âç³Ø¤ÏÄ´ºº·ë²Ì¤ò¼õ¤±Âç³Ø±¡À¸5¿Í¤ÎÆþ³Ø¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤¿¤Û¤«¡¢¼õ¸³¼Ô3¿Í¤Î¹ç³Ê¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¡¢44¿Í¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤òÇ§Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Ï¡Ö¸øÊ¿¡¦¸øÀµ¤ÊÆþ³Ø»î¸³´Ä¶¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ú¤Â³¤ÉÔÀµ¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£