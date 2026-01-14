¡ÚÄÉÅé¡Û¡Ö½Ð±é¼Ô¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤¬2024Ç¯½Õ¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢°Õ³°¤¹¤®¤ë¡È¹¥¤¤ÊÈÖÁÈ¡É
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤¬¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤Ë¤è¤ê1·î1Æü¤Ë»àµî¤·¤¿¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯4·î¡¢¡ÖÊ¸éº½Õ½©¡×¤ÎÂÐÃÌ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¡¦À¾ÀîÈþÏÂ¤µ¤ó¤òÁê¼ê¤ËÀÖÍç¡¹¤Ê¡Ö¥Æ¥ì¥Ó°¦¡×¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÈÕÇ¯¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Û¤È¤ó¤ÉÅÐ¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿µ×ÊÆ»á¤Îµ®½Å¤ÊÂÐÃÌ¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÂÐÃÌ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Ï·î¤Ë8¡Á10ËÜ¤Î±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿
¡Ö±Ù¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï½µ2²ó¤°¤é¤¤
¡¡À¾Àî¡¡µ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬ºÇ¶á¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤¦Ãý¤ë¤Î¤Ë¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡µ×ÊÆ¡¡¤¦¤Á¤Î±ü¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡À¾Àî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡µ×ÊÆ¡¡¤¤¤Á¤Ð¤ó»×¤¦¤Î¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉáÄÌ¤ËÏÃ¤»¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡£¤ß¤ó¤ÊÌÀ¤é¤«¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¸þ¤±¤ÎÏÃ¤·Êý¤Ç¤·¤ç¡£¤É¤³¤«¤Ç¸«¤¿¤è¤¦¤ÊÃý¤êÊý¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£
¡¡ËÍ¤¬19Ç¯´Ö¡¢¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ë¤³¤È¡£¤Ç¤â¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤¬¸«¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤È¤¤¤¦¥â¥Î¤ò¸þ¤¤¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤Ï»à¤Ì¤Û¤ÉÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡À¾Àî¡¡ÉÔ¼«Á³¤ÊÆ°ºî¤Ç¤¹¤â¤Î¤Í¡£
¡¡µ×ÊÆ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤¿¤«¤â¤½¤³¤Ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¤Î¤Ïµ»½Ñ¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤ï¤¶¤È¥È¥Á¤Ã¤Æ¤·¤ã¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£2¥«·î¤Ë1²ó¤°¤é¤¤¤Ï¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë²¿¤¬²¿¤À¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÏÃ¤·»Ï¤á¤È·ëÏÀ¤¬°ã¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÊý¤¬¿Í´Ö¤Ã¤Ý¤¤¤«¤é¡£
¡¡ÉáÄÌ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢NHK¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÃý¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤È¡¢Í·¤Ó¤âÂç»ö¡£¾®µÜ±Ù»Ò¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¤¿¤Þ¤Ë¡Ö±Ù¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ì¤â¤ï¤¶¤È¡£
¡¡À¾Àî¡¡¤¢¤ì¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¥¨¥Ã¡¢¤³¤Î2¿Í¤É¤ó¤Ê´Ø·¸¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿´¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡£
¡¡µ×ÊÆ¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£Ï¢È¯¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é½µ¤Ë2²ó¤°¤é¤¤¡¢¼«Á³¤Ê´¶¤¸¤Ç¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¸À¤Ã¤¿¸å¤Ë¥¢¥Ã¤È¶Ã¤¤¤¿¥Õ¥ê¤ò¤¹¤ë¡£¤¤¤ä¤é¤·¤¤±é½Ð¤À¤±¤É¡¢³Ú¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ã¤Æ½êÁ§¤ÏÍ·¤Ó¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡£
¡¡À¾Àî¡¡ºÇ¶á¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¤ª¹¥¤¤ÊÈÖÁÈ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©
¡¡µ×ÊÆ¡¡À¸ÊüÁ÷¤Î¿¼Ìë¤ÎÄÌÈÎÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡À¾Àî¡¡¤¨¡ª¡¡°Õ³°¤Ç¤¹¡£
¡¡µ×ÊÆ¡¡½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£Èà¤é¤Ï¥Æ¥ì¥Ó±Ç¤ê¤è¤ê¤â¡¢¤É¤ì¤À¤±ÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±¾¦ÉÊ¤¬Çä¤ì¤ë¤«¤¬Âç»ö¡£
¡¡À¾Àî¡¡¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼«°Õ¼±¤¬¤¹¤ÃÈô¤ó¤Ç¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡µ×ÊÆ¡¡¤½¤¦¡£Çä¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖÃ¦¤²¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤éÃ¦¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤¬¿·Á¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Î»Ê²ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢¤·¤ã¤Ù¤ê¸ý¤¬½ã¿¿¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡£¤Ä¤¤¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ×ÊÆ¹¨¤¬¡ÖÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤À¯¼£²È¡×¤Ï¡©
¡¡À¾Àî¡¡¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤ï¤ê¤ÈÀ¯¼£²È¤ÎÊý¤â¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡µ×ÊÆ¡¡ËÍ¤¬Èà¤é¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡À¾Àî¡¡ËÜÂê¤Ç¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¡¢·Ú¤ä¤«¤ËÀÚ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¡¡µ×ÊÆ¡¡¤À¤Ã¤ÆÀ¯¼£¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¡¢Åú¤¨¤ÏÊ¬¤«¤ê¤¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡¡À¾Àî¡¡ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¼ÁÌä¤Î¼õ¤±Åú¤¨¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Ç¤â´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤âºÇ¶á¤Ï¡¢À¯¼£²È¤ÎÁÇ¡Ê¤¹¡Ë¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹»Ê²ñ¼Ô¤Ï¸º¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡¡µ×ÊÆ¡¡À¯¼£²È¤ò¸Æ¤ó¤ÇÌµÂÌÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£»þ´Ö¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤¹¤°¤ËËÜÂê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ç¤â¡¢À¯¼£²ÝÂê¤è¤ê¡¢¡Ö¤½¤ÎÉþ¡¢¹â¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡À¾Àî¡¡¤½¤ÎÊý¤¬¡¢À¯¼£²È¤Î¿Í´ÖÀ¤ÎÉ½¤ì¤¿Åú¤¨¤¬°ú¤½Ð¤»¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¡¢¸å¤«¤éÅÜ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡µ×ÊÆ¡¡¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Æü¾ï²ñÏÃ¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¹ñ²ñ¤ÇÂ¿Ë»¤Ê»þ´ü¤äÁªµó´ü´ÖÃæ¤Ê¤é¡¢À¯¼£²È¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤Æ¡ÖÌ²¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¤Ç¤¹¡£Ê¹¤«¤Ê¤¤Êý¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡£
¡¡À¾Àî¡¡¤¤¤Þ¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤À¯¼£²È¤ÏÃ¯¤«¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡µ×ÊÆ¡¡¶¦»ºÅÞ½é¤Î½÷À°Ñ°÷Ä¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÂ¼ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£²ñ¸«¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥´¥ê¥´¥ê¤Ë·¿¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¼õ¤±Åú¤¨¤·¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤Åú¤¨¡×¤òÀ¸¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡À¾Àî¡¡À¸¤Î¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¤½¤ì¤¬Ë½¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÉÝ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
