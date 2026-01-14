¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤¤ç¤¦14ÆüÊüÁ÷¤ÎÆâÍÆ¤òµÞî±ÊÑ¹¹¡¡Åö½éÍ½Äê¤Î¡Öºä¸ýÎÃÂÀÏº¡×ÊüÁ÷¤ÏÌ¤Äê
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡¸å1¡§00¡Ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¤¤ç¤¦14Æü¤ÎÊüÁ÷¤¬¡ÖÄÉÅé¡¦µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Úµ®½Å¥·¥ç¥Ã¥È¡Û20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»Ê²ñ¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Àµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡õ¾®µÜ±Ù»Ò
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤ÏÅö½é¡¢ÇÐÍ¥¤Îºä¸ýÎÃÂÀÏº¤ÎÊüÁ÷¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤¤Î¤¦13Æü¤Ëµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤¬1Æü¤ËÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë81ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÆ±Æü¤ÎÊüÁ÷¤¬¡ÖÄÉÅé¡¦µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²áµî¤Îµ®½Å¤Ê±ÇÁü¤Ç¡¢µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤ò¼Å¤Ó¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö1·î14Æü¡Ê¿å¡ËÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤·¤¿¡Øºä¸ýÎÃÂÀÏº¤µ¤ó¡Ù¤ÎÊüÁ÷Æü¤Ï¡¢Ì¤Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
