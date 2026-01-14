¶õ¼«¤Î¡ÖµðÂçÍ¢Á÷µ¡¡×¤Ë¾®ÀôËÉ±ÒÂç¿Ã¤¬Åë¾è¡ªºÇ¿·¥¹¥Æ¥ë¥¹µ¡¤ÎÁû²»¤âÂÎ´¶!? µ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë
¾®ÀôËÉ±ÒÂç¿Ã¤¬C-2Í¢Á÷µ¡¤ÎÁ°¤ÇµÇ°»£±Æ
¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÂç¿Ã¤Ï2026Ç¯1·î9Æü¡¢µÜºê¸©¤Ë¤¢¤ë¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î¿·ÅÄ¸¶¡Ê¤Ë¤å¤¦¤¿¤Ð¤ë¡Ë´ðÃÏ¤ò»ë»¡¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ø¼°X¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢C-2Í¢Á÷µ¡¤ÎÁ°¤Ç»£±Æ¤·¤¿µÇ°¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¥Ç¥«¤¤¡ª¤³¤ì¤¬C-2Í¢Á÷µ¡¤ÎÁ°¤ÇµÇ°»£±Æ¤¹¤ë¾®ÀôËÉ±ÒÂç¿Ã¤Ç¤¹
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢C-2¤ÎÁà½ÄÀÊ¤Ë¤¢¤ëÁë¤Ë¡¢ºùÀ±¤¬5¤ÄÉÁ¤«¤ì¤¿¥Þ¡¼¥¯¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖËÉ±ÒÂç¿Ã´ú¡×¤È¤è¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ËÉ±ÒÂç¿Ã¤¬Åë¾è¤¹¤ë¹Ò¶õµ¡¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¾®ÀôËÉ±ÒÂç¿Ã¤¬¿·ÅÄ¸¶´ðÃÏ¤«¤éÆþ´Ö´ðÃÏ¤Þ¤ÇÅë¾è¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä»¼è¸©¶¹Á»Ô¤ÎÈþÊÝ´ðÃÏ¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÂè3Í¢Á÷¹Ò¶õÂâ¡¦Âè403Èô¹ÔÂâ¤Î216¹æµ¡¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¾®ÀôËÉ±ÒÂç¿Ã¤Ïº£²ó¤Î¿·ÅÄ¸¶´ðÃÏ¤Î»ë»¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±´ðÃÏ¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·±Ô¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡¡¦F-35B¤ÎÁû²»¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ã»µ÷Î¥Î¥Î¦¤ä¿âÄ¾ÃåÎ¦¤¬²ÄÇ½¤ÊF-35B¤ÎÁá´üÀïÎÏ²½¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¶õ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥í¡¼¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¿âÄ¾ÃåÎ¦¤ÏF-15¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢È¯À¸¤¹¤ë²»¤¬Âç¤¤¯¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¼Â´¶¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£