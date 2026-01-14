なぜ「読めているのに失点」するのか？

【高校にも塾にも通わず、完全独学で東大合格！】――しかも、首席合格とわずか3点差のほぼトップ合格！『成績アップは「国語」で決まる！ 偏差値45からの東大合格「完全独学★勉強法」』（ダイヤモンド社）の著者は、中学3年生のときに「東大合格」を宣言。高校にも塾にも通わず、完全独学で東大合格を目指したけれど……全国模試は「偏差値45」。そこで、徹底的に「国語」鍛えるという“大逆転の勉強法”を編み出す。勉強の大半を「読書に費やす」という常識外れの戦略で、全科目の成績が軒並みアップ！ すべての科目は結局、国語の力がモノをいうことがわかった。コスパとタイパを徹底し、四コマ漫画や恋愛ゲームで楽しみながら学力を高める方法から勉強への合理的なモチベーションの高め方までを徹底指南。超★実践的な成績アップ法を初公開する。

※本稿は、『成績アップは「国語」で決まる！ 偏差値45からの東大合格「完全独学★勉強法」』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

失点を防ぐ究極の防衛策

問いと答えの「目線」を揃える技術

解答においては、ケアレスミスにも気をつけなければなりません。ケアレスミスを防ぐポイントは、「問題の主語」と「解答の主語」を同じにすることです。

国語の問題で、「目的語」を取り違えている生徒を見たことはありませんが、「主語」を形式的なケアレスミスにも気をつける取り違えるケースはけっけう多いです。主語を取り違えるミスがかかわっている誤答が多いということです。

常識という名の「思い込み」を排除

物語の裏側に潜む「独自の論理」を捉える

ケアレスミスで多いのが、「一般論」と「作者の主張」を取り違えてしまうケースです。たとえば、童話『桃太郎』では、仲間との協業の尊さを主題として考えるのが一般的でしょう。

しかし、ある問題文では、そんな「一般論」に触れつつも、「『桃太郎』では、協力を求める際には、その対価を差し出すことが重要である」と主張していたとしましょう。

仲間になってくれたイヌもキジもサルも、桃太郎のおばあさんがつくってくれた吉備団子をご褒美にもらうことと引き換えに、危険をともなう鬼退治に協力すると約束しているからです。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）