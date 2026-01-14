ºù²Ö¾ÞÇÏ¥×¥ê¥â¥Ç¥£¡¼¥Í¤¬Î¹Î©¤Ä
¡¡1999Ç¯¤Îºù²Ö¾Þ¡ÊG1¡Ë¤Ê¤É½Å¾Þ2¾¡¤òµó¤²¤¿¥×¥ê¥â¥Ç¥£¡¼¥Í¡ÊÌÆ30¡Ë¤¬¡¢1·î7Æü¤Ë±ÊÌ²¤·¤¿¡£¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¹¥¿¥Ã¥É¥Ö¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¸ùÏ«ÇÏ·ÒÍÜ»Ù±ç»ö¶È¤Î½õÀ®ÂÐ¾ÝÇÏ¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»º»Î®·´Æü¹âÄ®¤Î¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óËÒ¾ì¤ÇÍ¾À¸¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óËÒ¾ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥×¥ê¥â¥Ç¥£¡¼¥Í¤ÏÏ·¿ê¤Ë¤è¤ëµ¯Î©ÉÔÁ´¤Î¤¿¤á¡¢1·î7ÆüÁáÄ«¤ËÀÅ¤«¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¡£¶áÇ¯¤ÏÂ¸µ¤ÎÄË¤ß¤â°²½¤·¡¢ÊüËÒÃÏ¤Ç²£¤Ë¤Ê¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ´ü¤Þ¤ÇÂç¹¥¤¤Ê¿©»ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ËÒ¾ìÂåÉ½¤Î°ËÃ£ÂÙÌÀ»á¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¾Ð´é¤ÈÌþ¤·¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢»ÄÇ°¤Ç¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥ê¥â¥Ç¥£¡¼¥Í¤ÏÂ¿¤¯¤Î»Ò¤ò°ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤ÎÇÏ¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°éÀ®¾ìÆâ¤ËÊè¤òÀß¤±¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè¤¢¤é¤¿¤á¤Æ°ÆÆâ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ê¥â¥Ç¥£¡¼¥Í¤Ï1996Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¼¯ÌÓ¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¹ñÆâ¤Ç10Àï3¾¡¤òµó¤²¡¢1998Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊG3¡Ë¡¢1999Ç¯¤Îºù²Ö¾Þ¡ÊG1¡Ë¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¡£°úÂà¸å¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÈË¿£À¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢¤½¤Î¸åËÌ³¤Æ»¤ËÌá¤ê¡¢¸ùÏ«ÇÏ¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£