¡Úµð¿Í¡Û»³À¥¿µÇ·½õ¤¬»Õ¾¢¡¦¹ÃÈåÂóÌé¤Ø¤Î»×¤¤¸ì¤ë¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç°ìÈÖÂº·É¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥´¡¼¥ë¡×
¡¡µð¿Í¤Î»³À¥¿µÇ·½õÊá¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£±Ç¯ÌÜ¤Î¥ª¥Õ¤«¤é¹ÃÈå¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤¬£¶Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£Ä«¤Î»¶Êâ¡¢Ä«¿©¤«¤éÎý½¬¡¢Í¼¿©¤Þ¤Ç£±ÆüÃæ¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»Õ¾¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç°ìÈÖÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥´¡¼¥ë¤¬¹ÃÈå¤µ¤ó¡£ËÍ¤¿¤Á¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¼þ¤ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤â¤¹¤´¤¯µ¤ÇÛ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢´ï¤ÎÂç¤¤¤Êý¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¿ì¡£¡Ö¤â¤¦Âó¤µ¤ó¤¬°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤ÇÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÇØÃæ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤Ïºòµ¨¡¢£²·³¤ÇÂÇÎ¨£³³ä£²ÎÒ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤â¡¢Ê¬¸ü¤¤Áª¼êÁØ¤ËÁË¤Þ¤ì£±·³½Ð¾ì¤Ï£±»î¹ç¤Î¤ß¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡Ö£±·³¥Õ¥ëÂÓÆ±¡×¤È·Ç¤²¤ë¡£¡ÖºÇ½é¤Ï£³ÈÖ¼ê¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¡£¤½¤·¤Æ£²ÈÖ¼ê¡¢£±ÈÖ¼ê¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È£±·³¤Ë¤¤¤ëÂçÀÚ¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¡×¤È¿ÔÎÏ¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£