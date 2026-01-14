¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡¢²¤½£¤È¤â¶¨Ä´¡¡»ÃÄêÂçÅýÎÎ¡ÖÂÐÏÃ¿Ê¤á¤ë¡×
¡¡¡Ú¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¶¦Æ±¡Û¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î»ÃÄêÀ¯¸¢¤¬¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤È¤Î¶¨Ä´¤Ë²Ã¤¨¡¢²¤½£¤È¤Î´Ø·¸½¤Éü¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥É¥ê¥²¥¹»ÃÄêÂçÅýÎÎ¤Ï12Æü¤Ë²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤ÎÂåÉ½¤ä±Ñ¹ñ¡¢¥¹¥¤¥¹¤ÎÂç»È¤È²ñÃÌ¡£¹ñ±Ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ï13Æü¡¢¥í¥É¥ê¥²¥¹»á¤¬Âç»È¤é¤Ë¡Ö¶¦ÄÌ¤ÎÍø±×¤Î¤¿¤á¤Î·úÀßÅª¤ÊÂÐÏÃ¤È¶¨ÎÏ¡×¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤òÅÁ¤¨¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡3Æü¤ÎÊÆ·³¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢¥í¥É¥ê¥²¥¹»á¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬µá¤á¤ëÀÐÌýÍ¢½Ð¤Î¸ò¾Ä¤äÀ¯¼£ÈÈ¤Î¼áÊü¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÈºÛ²½¤ò¿Ê¤á²¤ÊÆ½ô¹ñ¤ÈÂÐÎ©¤·¤¿¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤È¤Î°ã¤¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À²¤½£Â¦¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È°Û¤Ê¤ê¡¢Ì±¼ç²½¤Î¼Â¸½¤ò½Å»ë¡£EU¤ÏÊÆ·³¤Î¹¶·â¸å¤â¡¢ºòÇ¯¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÌîÅÞ»ØÆ³¼Ô¥Þ¥Á¥ã¥É»á¤é¤¬À¯¸¢¤òÎ¨¤¤¤ë¤³¤È¤òÍ×µá¡£¥Þ¥É¥¥¥í»á¤ÎÎ®¤ì¤ò¤¯¤à»ÃÄêÀ¯¸¢¤È¤Î´Ö¤Ç¶ÛÄ¥´ËÏÂ¤¬¿Ê¤à¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£
¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥Ò¥ë³°Áê¤Ï10Æü¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎÂç»È¤é¤È²ñÃÌ¡£12Æü¤Ë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¿¥ä¡¼¥Ë³°Áê¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¡¢³°¸ò´Ø·¸¤ò¶¯²½¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£¥Ò¥ë»á¤Ï12Æü¤Ë¡Ö²¤½£¤È¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤Ë¸þ¤±¡¢½¸ÃæÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢´Ø·¸²þÁ±¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£