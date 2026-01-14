¥¯¥ê¥ó¥È¥ó»á¤ÏµÄ²ñ¾Ú¸ÀµñÈÝ¡¡ÉÙ¹ëµ¿ÏÇ¤Ç¡¢ÁÊÄÉ²ÄÇ½À¤â
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¸µÊÆÂçÅýÎÎ¤ÈºÊ¥Ò¥é¥ê¡¼¸µ¹ñÌ³Ä¹´±¤Ï13Æü¡¢¾¯½÷¤é¤ÎÀÅª¿Í¿ÈÇäÇãºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¼«»¦¤·¤¿ÉÙ¹ë¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ò½ä¤ëµ¿ÏÇ¤Ë´Ø¤·¡¢²¼±¡¤Ç¾Ú¸À¤¹¤ë¤³¤È¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ì±¼çÅÞ¤Î¥¯¥ê¥ó¥È¥ó»á¤Ï¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢µ¿ÏÇ¤òÄ´ºº¤¹¤ë´Æ»ë¡¦À¯ÉÜ²þ³×°Ñ°÷²ñ¤¬ºòÇ¯8·î¤Ë¾Ú¸À¤òÌ¿¤¸¤ë¾¤´¾õ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥Þ¡¼°Ñ°÷Ä¹¡Ê¶¦ÏÂÅÞ¡Ë¤Ï13Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÉ×ºÊ¤òµÄ²ñÉî¿«ºá¤ËÌä¤¦¤¿¤á¼êÂ³¤¤ò»Ï¤á¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Æ±°Ñ°÷²ñ¤È²¼±¡ËÜ²ñµÄ¤ÇÁÊÄÉÍ×µá·èµÄ°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢»ÊË¡¾Ê¤¬ÁÊÄÉ¤ÎÀ§Èó¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£²¼±¡¤Ï¶¦ÏÂÅÞ¤¬Â¿¿ôÇÉ¡£
¡¡¥¯¥ê¥ó¥È¥óÉ×ºÊ¤Ï¥³¥Þ¡¼»á¤Ë°¸¤Æ¤¿Ï¢Ì¾¤Î½ñ´Ê¤Ç¡¢¾¤´¾õ¤Ï¡ÖÌµ¸ú¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÅê¹ö¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡×¼êÂ³¤¤Ë¤Ï½¾¤ï¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¡¢ÂÐ·è»ÑÀª¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥ê¥ó¥È¥ó»á¤ÏÂçÅýÎÎºßÇ¤Ãæ¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿»ñÎÁ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢2¿Í¤¬°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ¿ÏÇ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ì±¼çÅÞ¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Î´Ø·¸¤òÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£