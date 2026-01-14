¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÃË»Ò¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë¿ÄÅö¤Æ¥Æ¥¯¡ª¥ì¥Ù¥ëÊÌ¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó
¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤«¡¢¤·¤Ê¤¤¤«¤Ç¥¹¥³¥¢¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÁ´¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥¹¥³¥¢¥á¥¤¥¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£¡ÖÆÀ°Õ¥¯¥é¥Ö¤Ï¥É¥é¥¤¥Ðー¡×¤È¤¤¤¦±ö¸«¹¥µ±¤¬¡¢¼¡¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¹¤°¤Ë»î¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ëÊÌ¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¾åÃ£Ë¡¤ò¥ì¥Ã¥¹¥ó¡ª
100ÀÚ¤ê¡ÃÂÆ§¤ß¤ÇÂ¤ä¥Ò¥¶¤ÎÆâÂ¦¤ËÄ¥¤ê¤ò´¶¤¸¤ì¤Ð²¼È¾¿È¤¬Ë½¤ì¤Ê¤¤
¡Ö¤¦¤Þ¤¯¿Ä¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬²¼È¾¿È¤Î»È¤¤¤¹¤®¡£¥Ò¥¶¤¬º¸±¦¤ËÎ®¤ì¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»þ¤ÎÂÇÅÀ¤¬¥º¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÂÇ¤ÄÁ°¤ËÎ¾Â¤ò·Ú¤¯¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤µ¤»¤Æ¡¢Â¤ä¥Ò¥¶¤ÎÆâÂ¦¤ËÄ¥¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²¼È¾¿È¤òÂç¤¤¯Æ°¤«¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Ñ¥ïー¤ò³°¤ËÆ¨¤¬¤µ¤Ê¤¤´¶³Ð¤¬¤Ä¤«¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢²¼È¾¿È¤ÎÍ¾·×¤ÊÆ°¤¤¬¤¹¤°¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
Î¾Â¤ÎÆâÂ¦¤òº¸±¦¸ò¸ß¤ËÆ§¤à¤è¤¦¤Ë¾®¤µ¤¯ÂÆ§¤ß¤ò¤¹¤ë¡£Î¾Â¤äÎ¾¥Ò¥¶¤ÎÆâÂ¦¤ËÄ¥¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢²¼È¾¿È¤Î¥à¥À¤ÊÆ°¤¤òÍÞ¤¨¤Æ¿¶¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë
²¼È¾¿È¤Î°ÂÄê¤Ï¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤ª¿¬¤ò¸å¤í¤ËÆÍ¤½Ð¤·¤Æ¡¢Â¹ø¤ò¤É¤Ã¤·¤ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤âÍ¸ú
Î¾Â¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆ§¤ó¤Ð¤ê¡¢²¼È¾¿È¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë°Õ¼±¤ò¤â¤È¤¦
100ÀÚ¤ê¡ÃÎ¾Â¤òÂ·¤¨¤¿»ÑÀª¤«¤é¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë¸þ¤±¤¿¥Õ¥§ー¥¹¤ò´ð½à¤Ë¹½¤¨¤ë
½éÊâÅª¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤Ï¸ª¤È¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î¥é¥¤¥ó¤òÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¸ª¤ÏÌÜÉ¸¤Î±¦¡¢¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÏÌÜÉ¸¤Îº¸¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤ËÂÎ¤Î¸þ¤¤¬¥¯¥í¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¤Îµ°Æ»¤Ç¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜÉ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë¹½¤¨¤ë¤Ë¤Ï¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¾Â¤òÂ·¤¨¤¿»ÑÀª¤«¤é¥¢¥É¥ì¥¹¤òºî¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£±ó¤¯¤Ð¤«¤ê¸«¤Ê¤¤¤Ç¥Õ¥§ー¥¹¤òÈôµåÀþ¤ÈÄ¾³Ñ¤Ë¥»¥Ã¥È¡£¤½¤ì¤òÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¥¹¥¿¥ó¥¹¤È¸ª¤Î¥é¥¤¥ó¤òÂ·¤¨¤ì¤Ð¡¢ÂÎ¤Î¸þ¤¤Î¥º¥ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µ°Æ»¤Ï¥¢¥É¥ì¥¹»þ¤Î¸ª¤Î¸þ¤¤Ç·è¤Þ¤ë¡£ÁÀ¤Ã¤¿ÌÜÉ¸¤ËÈô¤Ð¤¹¤Ë¤ÏÎ¾¸ª¤òÈôµåÀþ¤ÈÊ¿¹Ô¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×
90ÀÚ¤ê¡ÃÂç¤¤Ê±ß¤òÉÁ¤¯¥¤¥áー¥¸¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÇ±Å¾¤ò¿¼¤¯¤¹¤ë
¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÇ±Å¾¤¬Àõ¤¤¿Í¤Ï¡¢±¦¥Ò¥¸¤òÂÎ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ¥¯¥é¥Ö¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç±Å¾¤¬Àõ¤¤¤È¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÂÎ¤¬Áá¤¯³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤«¤é²¼¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£±¦¥Ò¥¸¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ø¥Ã¥É¤ÇÂç¤¤Ê±ß¤òÉÁ¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Üー¥ë¤Î¸åÊý50¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¥Ø¥Ã¥É¿¿¤Ã¤¹¤°°ú¤¯¥¤¥áー¥¸¤Ç¤â£Ï£Ë¡£Ç±Å¾¤¬¿¼¤±¤ì¤ÐÂÎ¤Î³«¤¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤«¤é²¼¤ê¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥Ö¤òÂç¤¤¯¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤ä¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥Éµ¤Ì£¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¤âOK¡£¿¼¤¤Ç±Å¾¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ö¤Ï·ë²ÌÅª¤Ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤«¤é²¼¤ê¤Æ¤¯¤ë
¥°¥ê¥Ã¥×¤Ï¶¯¤á¤Ë°®¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤¬¡¢¸ª¤äÏÓ¤ò¸Ç¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¡£¥ï¥¤ä¥Ò¥¸¤ò¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤ë
90ÀÚ¤ê¡Ã¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î½Ö´Ö¤Ëº¸¥ï¥Ê¢¤òÄù¤á¤ÆÁ°·¹¤ò¥ー¥×
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î½Ö´Ö¤Ë¾åÂÎ¤¬µ¯¤¾å¤¬¤ë¤È¿Ä¤òÂç¤¤¯³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ï¹ø¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡£¤³¤ì¤Ï¸ª¤äÏÓ¤Ð¤«¤ê¤ËÎÏ¤¬Æþ¤ê¤¹¤®¤Æ¤ªÊ¢¤¬´Ë¤à¤Èµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î½Ö´Ö¤Ïº¸¥ï¥Ê¢¤ò¥®¥å¥Ã¤ÈÄù¤á¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤È¥¢¥É¥ì¥¹»þ¤ÎÁ°·¹³ÑÅÙ¤ò¥ー¥×¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÁ°·¹³ÑÅÙ¤ò¥ー¥×¤·¤ÆÂÎ¤ò²óÅ¾¡£¥ß¥¹¥Ò¥Ã¥È¤¬·ã¸º¤·¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤êÀÚ¤ì¤ë
80ÀÚ¤ê¡Ã±¦¥Ò¥¸¤ÎÆâÂ¦¤Î¹ü¤òÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÇ¤Ä
¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç±¦¥Ò¥¸¤ò·Ú¤¯¶Ê¤²¡¢º¸ÏÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¹½¤¨¤ë¤È±¦¥Ò¥¸¤ÎÆâÂ¦¤Î¹ü¡Ê¤Ö¤Ä¤±¤ë¤È¥·¥Ó¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¡Ë¤¬ÌÜÉ¸¤ò»Ø¤¹·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï±¦¥Ò¥¸¤Î¤³¤Î¹ü¤Î¸þ¤¤¬¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÊý¸þ¤ò·è¤á¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤â¤³¤Î¹ü¤¬¥¢¥É¥ì¥¹¤ÈÆ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÌá¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥§ー¥¹¤â¥¹¥¯¥¨¥¢¤ËÌá¤ë¡£±¦¥Ò¥¸¤ò¤Ä¤Í¤Ëº¸¥Ò¥¸¤è¤ê¤â²¼¤Ë¥ー¥×¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¡¢¥ßー¥ÈÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥É¥ì¥¹¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤â±¦¥Ò¥¸¤Ï·Ú¤¯¶Ê¤²¤Æ¡¢º¸¥Ò¥¸¤è¤ê¤â²¼Â¦¤Ë¥ー¥×¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¸å¤Ï±¦¥Ò¥¸¤ò¼«Á³¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯
100ÀÚ¤ê¡Ã¥¹¥é¥¤¥¹¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ¾¤¹¤Ê¤é¥¯¥í¥¹¥Ï¥ó¥É¤Çµ°Æ»½¤Àµ
¥¹¥é¥¤¥¹¤òÄ¾¤¹¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥Ã¥¯¤òÂÇ¤ÄÎý½¬¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤êÊý¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤ÈµÕ¸ú²Ì¤Ç¤¹¡£¥¹¥é¥¤¥¹¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¤Îµ°Æ»¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¤«¤é¡¢µ°Æ»¤¬Ä¾¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÎ¾¼ê¤òÊÖ¤·¤Æ¥Õ¥Ã¥¯¤òÂÇ¤È¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÊÑ¤Ê¥¯¥»¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥é¥¤¥¹¤òº¬ËÜ¤«¤éÄ¾¤¹¤Ë¤Ïµ°Æ»¤ÎÂç²þÂ¤¤¬Àè·è¡£ËÍ¤¬¿ä¾©¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ï¥ó¥É¥°¥ê¥Ã¥×¤Ç¤Î¥¹¥¤¥ó¥°Îý½¬¤Ç¤¹¡£Î¾¼ê¤òµÕ¤Ë°®¤ë¤È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÂÎ¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤¬°ú¤Ã¤Ñ¤é¤ì¤ë´¶³Ð¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¤·¡¢Ç±Å¾¤â¿¼¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤ò¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤«¤é²¼¤í¤¹´¶³Ð¤¬¤Ä¤«¤á¤Þ¤¹¤è¡£
Î¾¼ê¤òÈ¿ÂÐ¤Ë¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤ò»ý¤Ä¡£ºÇ½é¤ÏÁÇ¿¶¤ê¤«¤é»Ï¤á¡¢µ°Æ»¤¬À°¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¼ÂºÝ¤Ë¥Üー¥ë¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦
¥¯¥í¥¹¥Ï¥ó¥É¤Ë°®¤ë¤È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤ÎÇ±Å¾¤¬¿¼¤¯¤Ê¤ê¡¢¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ò¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤«¤é²¼¤í¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë
100ÀÚ¤ê¡Ã±¦¼Ð¤á¤«¤é¸«¤ëÌÜÀþ¤ÇÂÎ¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤à¤Î¤òËÉ¤°
Èô¤Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¥ê¥¤à¤È¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÂÎ¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¡¢¥Üー¥ë¤ËÀÜ¶á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥¯¥é¥Ö¤¬±Ô³Ñ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ó¥×¥é¤ä°ú¤Ã¤«¤±¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ¤ÏÆ¬¤ò¥¢¥É¥ì¥¹¤Î°ÌÃÖ¤Ë¥ー¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥Üー¥ë¤Î±¦È¾Ê¬¤ò¤ä¤ä±¦¼Ð¤á¸å¤í¤«¤é¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¹½¤¨¤Æ¡¢¤½¤ÎÌÜÀþ¤ò¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Þ¤Ç¥ー¥×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
90ÀÚ¤ê¡Ã¥Õ¥©¥íー¤ÇºÇÂ®¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¿¶¤ë¤ÈÈô¤Ö
¤É¤¦¤·¤¿¤éÈô¤Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¡£Åú¤¨¤Ï¤Ò¤È¤Ä¡£¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ôー¥É¤Î¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ôー¥É¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï¥Üー¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ö¤òÂ®¤¯¿¶¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¤À¤±Â®¤¯¿¶¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ó¥å¥Ã¤È¤¤¤¦É÷ÀÚ¤ê²»¤¬¥Õ¥©¥íー¤Ç½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÎÏ¤ËÍê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²»¤ò½Ð¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
80ÀÚ¤ê¡Ã¤½¤ÎÆü¤ÎÄ´»Ò¤äµå¶Ú¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ø¥Ã¥É¤òÃÖ¤¯°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë
Ä´»Ò¤¬¤¤¤¤¤È¤¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ä´»Ò¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Ä´»Ò¤¬°¤¤¤È¤¤ÏÉáÃÊ¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢°ã¤¦¤³¤È¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ËÍ¤Î¾ì¹ç¡¢µå¤Î¤Ä¤«¤Þ¤ê¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¥Ø¥Ã¥É¤ò¥Üー¥ë¤«¤éÎ¥¤·¤Æ¹½¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¸ª¤Î¸þ¤¤¬¤ä¤ä¥¯¥íー¥º¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¿¼¤¤Ç±Å¾¤¬ºî¤ì¤Æ¥¯¥é¥Ö¤ò¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤«¤é²¼¤í¤·¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ëµå¤¬¤Ä¤«¤Þ¤ê¤¹¤®¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ø¥Ã¥É¤ò¤¤¤Ã¤¿¤ó¥Üー¥ë¤ÎÁ°¤ËÃÖ¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¸ª¤Î¸þ¤¤¬¤ä¤ä¥ªー¥×¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£ÂÇ¤Ä¤È¤¤Ï¥Ø¥Ã¥É¤ò¸µ¤Î°ÌÃÖ¤ËÌá¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ª¤Î¸þ¤¤Ï¤ä¤ä¥ªー¥×¥ó¤ò¥ー¥×¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µå¤¬¤Ä¤«¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤
µå¤Î¤Ä¤«¤Þ¤ê¤¬°¤¤¤È¤¤ä¥É¥íー¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¤ò¥Üー¥ë¤«¤éÎ¥¤·¤ÆÎ¾¸ª¤¬¾¯¤·¤«¤Ö¤Ã¤¿¹½¤¨¤ò¤È¤ë
¥Üー¥ë¤«¤éÎ¥¤·¤¿°ÌÃÖ¤«¤é¥Æー¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤ò³«»Ï¡£¥¤¥ó¥µ¥¤¥ÉÊý¸þ¤Ë¥¯¥é¥Ö¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¿¼¤¤Ç±Å¾¤¬ºî¤ì¤ë¡£¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤â¥Ø¥Ã¥É¤¬¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤«¤é²¼¤ê¤Æ¤¤Æ¡¢µå¤¬¤Ä¤«¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë
µå¤¬¤Ä¤«¤Þ¤ê¤¹¤®¤ë¤È¤
µå¤¬¤Ä¤«¤Þ¤ê¤¹¤®¤¿¤ê¥Õ¥§ー¥É¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢ÂÇ¤ÄÁ°¤Ë¥Ø¥Ã¥É¤ò¥Üー¥ë¤ÎÁ°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢Î¾¸ª¤¬¾¯¤·³«¤¤¤¿¹½¤¨¤ò¤È¤ë
¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤ë¤È¤¤Ï¥Ø¥Ã¥É¤ò¸µ¤Î°ÌÃÖ¤ËÌá¤¹¤¬¡¢¸ª¤Ï¾¯¤·³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤ò¥ー¥×¤·¤Æ¤ª¤¯¡£¸ª¤Î¸þ¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿¶¤ì¤Ð¥«¥Ã¥Èµ°Æ»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢µå¤Î¤Ä¤«¤Þ¤ê¤¹¤®¤¬ËÉ¤²¤ë
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ì¥Ã¥¹¥ó¡á±ö¸«¹¥µ±
¡ü¤·¤ª¤ß¡¦¤³¤¦¤¡¿1990Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£172cm¡¢65kg¡£ÅìËÌÊ¡»ãÂç¥´¥ë¥ÕÉô¤ò·Ð¤Æ2012Ç¯¥×¥íÅ¾¸þ¡£
¹½À®¡á»°Âå ¿ò
¼Ì¿¿¡áÅÄÃæ¹¨¹¬
¶¨ÎÏ¡áÁ¥¶¶¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö