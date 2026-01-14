米倉涼子主演。＜涙なしには観られない＞国際霊柩送還士の活躍を描いた感動作が待望の映画化！予告映像＆ビジュアルが本日解禁に

感動を巻き起こしたあのドラマが遂に映画化

運ぶのはご遺体だけじゃないーー。

それは海外で亡くなった人の遺体を家族のもとへ届けるため、国境を越え、あらゆる障害を乗り越えて、“魂”をも掴みに行くプロフェッショナルの物語。

世界配信されると「一生分泣いた」「多くの人に知ってもらうべき作品」など大きな話題を呼んだドラマ『エンジェルフライト』。

その名作が、Prime Original映画『エンジェルフライト THE MOVIE』として待望の映画化。主演の米倉涼子を始め、松本穂香や遠藤憲一ら“エンジェルハースメンバー”たちが帰ってくる！

舞台はメキシコ。テーマは“愛”。

その本作のティザー予告＆ティザービジュアルが本日解禁されました。また同作は、240以上の国や地域で2026年2月13日（金）より世界独占配信されることが同時に発表されています。

国内作品レビューでは平均星「4.7」を獲得

あらためて本作は、第10回開高健ノンフィクション賞を受賞した佐々涼子氏の「エンジェルフライト 国際霊柩送還士」が原作。

米倉涼子氏主演で2023年3月に独占配信され、日本中を感動の渦に包んだドラマシリーズ『エンジェルフライト 国際霊柩送還士』の待望の続編です。

前作のドラマシリーズは、配信を開始するや否やSNS上にも感動の声が続々と投稿され、配信から3年たった現在でも、Amazon Original国内作品レビュー平均星4.7 （2026年1月13日時点、総数1094件）を獲得している人気作品。

「ドラマでこんなに泣いたのは初めてです。各話とも素晴らしい。悲しみの涙ではなく、何かしら心が温もってくる涙ばかりでした。細かなことは気にせずドラマの世界に入り込んで素直に楽しめる自分は幸せ者です。続編を大いに期待します」、「このような職業があるんだなと興味を持ちドラマを見ておりました。様々な人間模様が面白く感動的に描かれていて好きになりました。続編がまだなのかと楽しみに待っています」と感動の声と続編を望む声が続出しました＊。

＊Amazon.co.jpカスタマーレビューより一部抜粋。2024年7月9日「kaze」様（★5：めちゃくちゃ良かった）、2024年4月15日「わっちん」様（★5：仕事もいろいろあるんだなー）の投稿。

そんな本作が描くのは、海外で亡くなった日本人のご遺体を国内に、あるいは日本で亡くなった外国人のご遺体を母国に搬送する業務を日々行っている“国際霊柩送還士”という知られざるスペシャリストたちの活躍。

口は悪いけど情に厚い剛腕社長・伊沢那美（米倉涼子氏）を筆頭に、ひとクセもふたクセもある個性豊かな社員たちが時に葛藤し、時にコミカルなチームワークを見せる羽田空港内に事務所を構える「エンジェルハース」の面々の奮闘が描かれる感動のエンターテインメント＆ヒューマンドラマです。

映画キャスト＆あらすじ

映画に登場するキャストは、海外で活躍できる国際霊柩送還士に憧れを抱いて入社した松本穂香氏演じる頑固な新人・高木凛子。



城田優氏演じる同僚からの信頼が厚い遺体処理のスペシャリスト・柊秀介。

野呂佳代氏演じる噂好きでシニカルな事務担当・松山みのり。矢本悠馬氏演じるチームのムードメーカーで元ヤンの若手社員・矢野雄也。

徳井優氏演じる癒し系運転手・田ノ下貢。遠藤憲一氏演じる那美の上司であるヤクザな会長・柏木史郎たち。

いずれもクセは強いが、結束力は固いエンジェルハースのメンバーです。

前作のドラマの直後から始まる本作にはさらに、那美の恋人で8年前に海外で事故死したと言われている足立幸人役の向井理氏。

那美の息子・航役の織山尚大氏と那美の娘・海役の鎌田英怜奈氏。幸人が巻き込まれた事件を追う刑事・黒崎役の谷田歩氏など、ドラマシリーズを彩った豪華キャスト陣が再集結します。



なお本日解禁となったティザー予告では、那美を中心にエンジェルハースのメンバーが再び新たな試練に挑んでいく姿が描かれています（https://youtu.be/LEBeAWfi6Uw）。

国際霊柩送還の仕事に日々励む那美のもとに、８年前海外の事故で安否不明となった恋人・足立幸人がメキシコで生きているかも…という情報が届くところから始まる本作。

「今さら知りたくもない」という那美だが、柏木会長の命令で、メキシコで亡くなった日本人送還のため現地へ飛ぶことに。故人の魂を迎えるメキシコの祭り「死者の日」の最中、那美は送還業務に追われながらも自身と幸人の過去と向き合うことになる。

一方、エンジェルハースのメンバーたちは、オーストラリア・イタリア・アメリカ・日本が舞台となる、世界をまたにかけた厳しい案件に立ち向かうが――。

国境を越え、あらゆる試練を乗り越えて、ご遺体を母国で待つ遺族の元へ届けるプロフェッショナルたちの物語が、再び観客の心を震わせ日本中を感動で包み込みます。

松本穂香「あ、ついにやるんだ」

松本穂香氏（高木凛子役）

「前作のドラマを撮っていた時から続編をやりたいというお話を聞いていたので、『あ、ついにやるんだ』と思いました。私自身、那美さんの過去やドラマでは描ききれなかった部分が気になっていたので嬉しかったのと、エンジェルハースの皆さんがとにかく面白くて。続編にも参加できて良かったです。また皆さんにお会いできるように頑張ります」

城田優氏（柊秀介役）

「続編を一人のファンとして待ち焦がれていました。きっとたくさんの方たちが今回の作品を観て生や死に対してまた色んな事を感じてもらえるんだろうなと思います。僕はこの作品に参加できたことを、俳優としても一人の人間としても本当に誇りに感じています。めったにそういう作品には巡り合えないですが、心から参加できて良かったと思っています」



矢本悠馬氏（矢野雄也役）

「今回は映画ということで連続ドラマの撮影と比べると、エンジェルハースの皆さんと過ごす時間が短くて寂しかったです。でも今作では矢野も成長して一つの案件を丸っと担当することで、国際霊柩送還士という仕事をやり遂げることができ、その困難さややりがいをたっぷり味わえたなと思います」

野呂佳代氏（松山みのり役）

「続編の撮影がめちゃくちゃ楽しかったです。前回は慣れる前に撮影が終わってしまい、最後の方に皆さんとやっと仲良くなれたのですが、あれから２〜３年が経ち、今回は最初から監督や皆さんと相談しながら撮影できたのが楽しくて、まだまだ演技していたいと思えたことがとても嬉しかったです」

遠藤憲一「ドラマを撮影している時から、これは続編があると」

徳井優氏（田ノ下貢役）

「楽しく撮影をさせて頂きました。スタッフの皆さんありがとうございました。とくに制作部の皆さまお疲れ様でした。今回、それぞれのキャラクターが抱える想いや個性がより鮮明に描き出されていて、物語としての深みがぐっと増したと感じています。各登場人物の『らしさ』が際立つことで、作品全体の熱量が上がったと思います。徳井的に、本作はドラマ版よりさらに泣ける要素が増していると思います。ぜひご覧ください」



向井理氏（足立幸人役）

「ドラマシリーズの時から、色々な涙を流しながら拝見していました。時には悲しく、時には温かく。毎回それぞれの回に感情移入していたこの作品が映画になると聞いて、とても嬉しかったです。私の役柄は過去のパートしかなく、現在はどうなっているのかはっきりしないままでした。ですが、今回の映画で彼の思いや道筋を描いていただきました。米倉さん演じる那美との関係はどうなるのか、最後まで見届けていただければ幸いです」

遠藤憲一氏（柏木史郎役）

「ドラマを撮影している時から、きっとこれは続編があると思っていました。前作の配信が始まってから、たくさんの方に観て頂けて多くの反響がありました。もう一回柏木会長を演じられて嬉しく思いました。今回の映画版では野呂ちゃんと一緒のシーンが多く、撮影中は彼女のリアクションがとても面白く、見ていて楽しかったです。そして相変わらず涼子ちゃんの魅力がいっぱい詰まっています。映画版もいくつかの心に沁みるエピソードで成り立っています。それらが集まり珠玉の作品になっています。お楽しみに」

国際霊柩送還士たちの活躍と、“生と死”、そしてかけがえのない愛の物語を“涙と笑い”を織り交ぜて描く感動のPrime Original映画『エンジェルフライト THE MOVIE』。本作の続報に期待しましょう！

Prime Original映画『エンジェルフライト THE MOVIE』概要

タイトル：『エンジェルフライト THE MOVIE』

配信日：Prime Videoにて2026年2月13日（金）より世界独占配信

キャスト：米倉涼子 松本穂香 城田優 矢本悠馬 野呂佳代 徳井優 織山尚大 鎌田英怜奈 谷田歩

向井理 遠藤憲一

原作：佐々涼子「エンジェルフライト 国際霊柩送還士」（集英社文庫刊）

脚本：古沢良太

監督：堀切園健太郎

国際霊柩送還監修：木村利惠 木村利幸 （エアハース・インターナショナル）

制作：NHKエンタープライズ