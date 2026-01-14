「成人の日」（12日）に合わせ、熊本県内の多くの自治体で11、12日、20歳を祝う式典が開かれた。振り袖やスーツ姿の参加者らが旧友との再会を喜び合い、大人への決意を新たにした。

荒尾市が11日に荒尾総合文化センターで開いた「二十歳の集い」には、対象者404人のうち362人が出席。代表して市教委の「荒尾少年少女発明クラブ」で学生指導員を務める熊本大教育学部2年の松尾和紅（わこ）さん（20）があいさつした。

松尾さんは、新型コロナウイルス禍と重なった中学、高校時代を「さまざまなことが制限され、当たり前が失われた」と振り返りつつ、「みんなで模索しながら乗り越えたことは大きな成長につながった」と前向きに評価。その上で「今までたくさんの方に支えてもらったご恩を忘れず、社会に貢献することで恩返しをしていきます」と誓った。

浅田敏彦市長は「自分の可能性を信じ、夢に向かって挑戦を続け、未来への道を切り開くことを願っています」と出席者を激励した。

県によると、県内で本年度に20歳になるのは1万7064人。式典は昨年8月、産山村などが盆に合わせて開いたのが最も早く、玉名市など年末年始の帰省に合わせて今年1月2〜4日に行った自治体も多かった。（宮上良二）