¡ÎÂçÊ¬¸©¡Ï»Ô¶µ°Ñ¡¡¸«¼é¤ê¶¯²½Í×ÀÁ¡¡ÂçÊ¬¤ÎÃæ³Ø¹»¡¡Ë½¹ÔÆ°²è³È»¶¡¡Î×»þ¹»Ä¹²ñ¡Ö¤É¤³¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¡×
¡¡ÂçÊ¬»Ô¤ÎÃæ³Ø¹»¤ÇÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤¬ÊÌ¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤ËË½¹Ô¤¹¤ëÆ°²è¤¬¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ç³È»¶¤·¤¿ÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï13Æü¤ÎÎ×»þ¹»Ä¹²ñ¤Ç¡¢¡Ö¤É¤Î³Ø¹»¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë»öÂÖ¡×¤È¤·¤Æ¶µ¿¦°÷¤Î¸«¼é¤êÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´Ø·¸À¸ÅÌ¤ÎÆó¼¡Èï³²ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡¢»Ô¶µ°Ñ¤ÏÆ±Æü¡¢Æ°²è¤Îºï½ü¤òµá¤á¤ë¼êÂ³¤¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¡£
¡¡¹»Ä¹²ñ¤ÏÈó¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»ÔÎ©¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Ê¤É79¹»¤Î¹»Ä¹¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¶µ°Ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢8Æü°Ê¹ß¡¢»ÔÆâ¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ë´Ø¤ï¤ëË½¹ÔÆ°²è3ËÜ¤¬SNS¤Ç³È»¶¡£ÆâÍÆ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â»ö¼Â¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢²Ã³²¼Ô¤ÏÆ±¤¸ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹»Ä¹²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÌäÂê¹ÔÆ°¤Î¤¢¤ë»ùÆ¸À¸ÅÌ¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸©·Ù¤¬ÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¯¡¼¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ØÁêÃÌ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¶µ¿¦°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¹»Æâ¸¦½¤¤Î¼Â»Ü¤Ê¤É¤òµá¤á¤¿¡£Æ°²è¤¬¶µ°éÍÑ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¼è¤ê°·¤¤¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤âÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£
¡¡Åö³ºÃæ³Ø¹»¤Ç¤Ï10Æü¡¢³ØÇ¯¤´¤È¤ËÈó¸ø³«¤ÎÊÝ¸î¼ÔÀâÌÀ²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£»Ô¶µ°Ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÝ¸î¼ÔÂ¦¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢³Ø¹»Â¦¤Ï¡Ö3ËÜ¤ÎÆ°²è¤Î¤¦¤Á2ËÜ¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ë½ÎÏ¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ì¤Ä°ì¤Ä»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Î»ØÆ³¤¬¤Ç¤¤¿¤È¸À¤¨¤ë¼«¿®¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È±þÅú¡£ÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤Ï¹»Æâ¤Ø¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥éÀßÃÖ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÊÃæÌî¹ä»Ë¡Ë
